Homem se revolta ao perder voo e usa martelo para destruir equipamentos em aeroporto do Chile; veja vídeo

São Paulo

Em um dia de fúria, um haitiano foi detido por destruir monitores e terminais de check in do aeroporto de Santiago. O homem, que mora no Chile e está legalizado no país, usou um martelo para danificar os equipamentos após ser impedido de embarcar em um voo na última terça-feira (27).

Segundo informações do site Emol.com, o homem chegou ao terminal de embarque por volta das 18h30 (horário local) e ficou revoltado ao ser informado por um funcionário da American Airlines que o voo que em que ele pretendia embarcar não existia e que também não havia reserva em seu nome em outros voos.

Homem fica furioso e destrói monitores no aeroporto de Santiago, no Chile - Reprodução/TikTok

O passageiro afirmou que havia comprado pela internet uma passagem para o voo AA812, que sairia de Santiago, teria uma escala em Miami (EUA) e depois iria para Porto Príncipe, no Haiti. Porém, o voo AA812 faz a rota entre as cidades de Miami e Austin, ambas nos EUA, sem passar por Santiago ou Porto Príncipe.

"Ele afirmava que havia comprado a passagem pela internet e que não havia reserva em seu nome. Neste instante, ele ficou revoltado e teve o seu minuto de ira", informou a polícia local.

Em seguida, também foi informado que não poderia embarcar em outros voos que passassem pelos EUA, pois estava sem visto, documento exigido para que haitianos possam entrar no país.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Por fim, os funcionários também comunicaram ao homem que ele teria de pagar uma taxa para despachar suas bagagens, já que elas excediam o limite. Revoltado, o haitiano pegou um martelo que usa para trabalhar e passou a destruir equipamentos do aeroporto.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o haitiano subindo no balcão de check-in para destruir os monitores e também os terminais que fazem o embarque dos passageiros. A situação teria causado pânico nos funcionários da companhia aérea, de acordo com o site chileno.

O homem foi contido por policiais e detido no aeroporto por danos leves. De acordo com o aeroporto, os estragos causados foram de 20 milhões de pesos chilenos (cerca de R$ 122,9 mil).