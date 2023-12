A desoneração da folha de pagamentos, ou seja, a possibilidade de as empresas dos 17 setores mais intensivos em mão de obra no país optarem, no recolhimento da contribuição previdenciária patronal, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre o montante dos salários, é fundamental para assegurar o emprego de milhões de pessoas. Por isso, é importante que o Congresso Nacional, num exercício legítimo inerente ao debate democrático, derrube o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei 334/2023, que prorroga a medida até 31 de dezembro de 2027.

A desoneração, vigente desde 2011, quando foi adotada no governo Dilma Rousseff (PT), é necessária enquanto não se institui um mecanismo definitivo e eficaz para o financiamento da Previdência e atenuação dos custos dos encargos trabalhistas do Brasil, um dos mais elevados do mundo e um dos fatores corrosivos de nossa competitividade. O próprio governo federal tem abordado a questão e sinalizado que busca uma alternativa, mas não se pode esperar.

Daí a necessidade da prorrogação, pois os riscos são grandes para as empresas, seus recursos humanos e a economia. Agravar os custos contraria a agenda de reindustrialização, essencial para o crescimento sustentado e ascensão do Brasil ao patamar de renda alta. Também dificulta a redução dos índices de desemprego, que seriam mais acentuados se não fosse a desoneração. Outra consequência negativa é o efeito sobre os preços, reduzindo o poder de compra da sociedade.

Cria-se um círculo vicioso, pois menos consumo significa menor capacidade de preservação e geração de postos de trabalho. Aumentos da carga de impostos e taxas e/ou desigualdades na tributação, como se observa hoje com a isenção de até US$ 50 nas compras feitas por meio das plataformas internacionais de ecommerce, provocam desequilíbrios na indústria e no varejo. Ademais, é inadmissível que as empresas, a cerca de um mês para um novo ano, ainda desconheçam o valor dos seus encargos trabalhistas. Não há como fazer um planejamento eficaz sem essa informação.

Sem dúvida, a desoneração da folha contribui para a manutenção de empregos e estímulo à economia. Dizemos isso com a experiência prática do setor que representamos, o têxtil e de confecção, que emprega hoje 1,5 milhão de trabalhadores e que foi pioneiro, em 2011, no processo de pagamento da contribuição previdenciária patronal com base no percentual do faturamento bruto das empresas, juntamente com as áreas de móveis, calçados e software.

VEJA OS 17 SETORES AFETADOS calçados

call center

comunicação

confecção e vestuário

construção civil

couro

empresas de construção e obras de infraestrutura

fabricação de veículos e carrocerias

máquinas e equipamentos

projeto de circuitos integrados

proteína animal

têxtil

tecnologia da informação

tecnologia de comunicação

transporte metroferroviário de passageiros

transporte rodoviário coletivo

transporte rodoviário de cargas

Cabe lembrar que os 17 setores até hoje incluídos na medida somam cerca de 9 milhões de postos de trabalho, sendo 1,2 milhão criados de 2017 a 2022. São números expressivos, em especial num cenário de desemprego ainda elevado, no qual é determinante converter vagas formais e dignas no principal meio de inclusão socioeconômica e redução das desigualdades.

Com certeza, o fator da empregabilidade mais determinante é o crescimento expressivo do PIB. Mas custos menores dos encargos trabalhistas provocam reação mais rápida do mercado de trabalho e contribuem para manter empregos. Assim, a lógica e o bom senso ratificam a urgência da derrubada do veto presidencial.