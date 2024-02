"Artigo I - Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira."

Na minha primeira viagem ao Brasil como chanceler do México, participarei das atividades convocadas pela presidência brasileira do G20. Os nossos países encontram sinergias para avançar na agenda internacional, incluindo os esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável e no combate à fome, à pobreza e à desigualdade.

Em nossa história comum, aqueles que temem a plena emancipação da nossa América Latina procuraram confrontar o México e o Brasil numa disputa geopolítica latino-americana. Eles se enganam. O caminho para a integração da região não se entende sem os laços de amizade entre os dois países líderes em termos de economia, população, biodiversidade e importância internacional.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e o colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro na Cidade do México - Ricardo Stuckert - 3.fev.22/Divulgação

Diante daqueles que atiçam competições insanas, abraçamo-nos num abraço fraterno. O Ano Dual "Presença do México no Brasil e do Brasil no México" promove uma maior aproximação e sinergias nos âmbitos vitais da nossa relação bilateral e ação externa. Dessa forma alcançaremos mais rápido os objetivos de igualdade, bem-estar social e harmonia para os nossos povos, gerando uma força integradora positiva na e para a região.

O México e o Brasil têm muito a contribuir nessas áreas: esse é o assunto principal dos presidentes Andrés Manuel López Obrador e Luiz Inácio Lula da Silva. Com esse intuito, ambas as nações desenvolveram modelos próprios e colheram resultados frutíferos. A nossa aspiração comum é apontar essas conquistas através da cooperação e corresponsabilidade de parceiros extrarregionais, como tem sido a legítima demanda da América Latina e do Caribe há décadas.

Chego emocionada a este Brasil, onde há 100 anos o ministro da Educação Pública, José Vasconcelos, entregou o primeiro presente a uma nação do nosso continente, a estátua de Cuauhtémoc, que ainda está erguida no Rio de Janeiro. Segundo ele: "A [estátua] do herói que está mais perto do coração mexicano... Um herói sublime porque preferiu sucumbir a submeter-se, e porque sua memória incomodará eternamente aqueles que têm o hábito de bajular os fortes".

Abordarei com meu amigo, o chanceler Mauro Vieira, tarefas compartilhadas sobre temas de cultura, educação, bilinguismo, comércio e investimentos sustentáveis em setores prioritários e com impacto social, mobilidade de pessoas, multilateralismo, integração regional e igualdade de gênero. O caminho não é improvisado: é o percurso que transitamos por acordo mútuo e no qual alcançaremos novos patamares.

O México reconhece no Brasil o amigo fraterno, o irmão latino-americano que enfrenta desafios comuns. O povo que, como o nosso, faz do combate à desigualdade sua principal batalha, que compromete sua importância internacional na construção de bens públicos globais, que abre espaço para a voz do Sul cuja importância é requerida. Em todos esses esforços somos parceiros, mas essa palavra não consegue descrever a natureza do nosso vínculo. Brasileiros e mexicanos somos e sempre seremos compatriotas.