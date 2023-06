Para leitora, Lira só atua para favorecer interesses pessoais e dos aliados

Sem princípio da moralidade

Arthur Lira, presidente da Câmara, é um perigo para a governabilidade e para a população, já que o seu interesse particular está colocado acima de mais de 210 milhões de brasileiros ("Filhos de Lira e de assessor alvo da PF intermediaram juntos negócios na Saúde", Política, 16/6). Tudo o que pensa, propõe ou articula é para seu bem pessoal e para os aliados de todas as horas.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Arthur Lira e seu assessor Luciano Cavalcante (de branco) em evento em Alagoas em outubro de 2022 - oficialarthurlira no Instagram

Plano está claro, já a punição...

Tinham tanta certeza do golpe e da impunidade, que nem se preocuparam em esconder a trama ("Documentos encontrados em celular de ex-assessor de Bolsonaro indicam plano de golpe", Política, 16/6). Cadeia para todos, inclusive seu líder.

Jane Santos (Rio de Janeiro, RJ)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o tenente-coronel Mauro Cid, em 2019, no Palácio do Planalto - Adriano Machado - 18.jun.19/Reuters

Ives Gandra oferece a fundamentação para os golpistas. E não se entende como a corporação não pune estes militares corruptos que buscam destruir a hierarquia militar, nossas instituições e a democracia.

Jorge Guimarães (Recife, PE)



Tenho plano para ficar rico, mas, infelizmente, ainda não deu certo. Devo ser preso ou sou inocente?

Julhiano Cesar Avelar (Macapá, AP)

Mordomias garantidas

Nenhum militar golpista será punido ("Exército avalia anular nomeação de coronel que sugeriu golpe a auxiliar de Bolsonaro", Política, 16/6). Podem ter certeza: poderão ir para a reserva com os salários intactos e todas as mordomias.

Jose R. de França (Campina Grande, PB)

O coronel Jean Lawand - Reprodução/Exército Brasileiro

Sexismo religioso

Como os EUA, com tanta gente de mentalidade tacanha e limitada, ficaram tanto tempo na dianteira científica e tecnológica ("Igrejas evangélicas dos EUA avançam com projeto para proibir mulheres pastoras", Mundo, 16/6)? Fanatismo religioso não combina com isso. No mais, se minha igreja não me aceita, me mudo para outra ou crio a minha!

Júlio César Pedrosa (Santarém, PA)

Membros da Convenção Batista do Sul votam resolução em reunião anual - Christiana Botic - 13.jun.23/The New York Times

Literatura

"Para Tolstói, não resistir é única forma de barrar o mal" (Juliana de Albuquerque, 15/6). Juliana, outro texto para a gente pensar. A literatura é interessante, mais ainda quando percebemos a história acontecendo.

Rafael V. Ferreira (Belo Horizonte, MG)

Merenda

"Rio quer proibir salgadinho e hot dog nas cantinas das escolas" (Cotidiano, 16/6). Tudo o que pode melhorar a saúde é bem-vindo.

Petrônio Alves Filho (Três Lagoas, MS)