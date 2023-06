Leitores comentam ação de PMs que amarraram homem suspeito de furto

Homem amarrado por PMs

Para aqueles que acham que a atitude dos policiais está correta, escreva para o seu deputado e proponha alteração no Código Penal, pois o que fizeram é conduta condenável ("Homem negro amarrado por PMs: entidades pedem indenização de R$ 500 milhões", Cotidiano, 8/6).

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)

Policiais da Policia Militar amarram os pés e as mãos de homem suspeito de furtar um mercado na zona sul de São Paulo, no domingo (4) - Fotos Reprodução

Uma indenização deste naipe a um ente federativo tem como consequência a retirada da quantia pedida de outra área do orçamento público. É como ter que contingenciar milhões de outras pastas, como educação, infraestrutura, esportes, saúde ou até segurança, para custear a indenização, pois ela não sairá de bolsos privados. Verdadeiro dilema.

Ronaldo Santos Cardeal (Salvador, BA)



Sintomaticamente não há registro de indignação das entidades em relação aos crimes cometidos.

Marcelo Galvão de Oliveira (São Paulo, SP)



O dono do supermercado, que tira seu sustento de lá, será indenizado?

Florentino Fernandes Junior (São Paulo, SP)



Toda ação tem uma reação. Perdemos a perspectiva da evolução do homem em sociedade, porque negamos a história e retrocedemos ao Brasil Colônia. Vale lembrar o quanto somos descartáveis e, se possível, nos colocarmos no lugar do "outro".

Adilson Ribeiro (Blumenau, SC)

Tarcísio e a cessão de terras

Sou a favor de muita privatização, mas existem limites. Vender a terra pelo valor de mercado ou usá-la para reforma agrária está ok no meu livro, mas vender com desconto para grileiros não é certo de forma alguma ("Deputados cobram STF e CPI contra lei usada por Tarcísio para beneficiar fazendeiros", Política, 7/6).

Flavio Ferrando (Jundiaí, SP)

Deputada Sâmia Bonfim (PSOL) durante a CPI do MST, onde parlamentares querem tratar de regularização de terras por Tarcísio - Lula Marques - 23.mai.23/Agência Brasil

Chocolate

"Nestlé fecha acordo com o Cade para manter Garoto" (Mercado, 7/6). O acordo é a Nestlé se desfazer dos chocolates Garoto e trabalhar na qualidade dos seus, que se tornaram péssimos. Na prática, impedem o Brasil de se tornar produtor e exportador de qualidade excelente.

Dalmo de Souza A. Junior (Vitória, ES)

Monitoramento diário

O desmatamento da Amazônia é tão sério e preocupante que o jornal poderia ter seção diária com os índices do desmate. Assim, saberíamos a quantas anda a destruição diária, o que poderia (quem sabe?) incentivar ações para a conservação.

Estela Santos (São Paulo, SP)

Moda

"Como a ‘quiet luxury’ foi de ‘Succession’ à SPFW e se tornou a moda do momento" (Ilustrada, 5/6). Uma das aberrações do capitalismo é achar que pode ser quiet enquanto milhares passam fome. É uma forma de amenizar a culpa dos deslumbrados do mundo fashion.

Alison Sales (São Paulo, SP)

Comida processada

A cada dia que passa, vejo que nossa alimentação é composta de restos, de sobras ("Do que é feita a mortadela? Veja o que dizem os especialistas", Mercado, 8/6). Onde está, hoje em dia, a comida de boa qualidade?

Maria Angélica Bento Marin (São Paulo, SP)

Originária da Itália, a mortadela está entre os frios mais consumidos do Brasil - Claudio Caridi/Adobe Stock

Assessor de Lira

Sigam o dinheiro e as denúncias da ex-esposa de Lira ("PF suspeita que empresas de entregadores de dinheiro pagaram outro imóvel de assessor de Lira", Política, 8/6).

Sonia Maria de Oliveira (Goiânia, GO)



Follow the money... vai ficar difícil para o Arthur Lira fica posando de dono da República, com um telhado de vidro deste tamanho.

Maria Gouvea (Belo Horizonte, MG)

Deputado pastor

Política e religião não combinam ("Quero defender democracia com Bíblia debaixo do braço, diz deputado pastor", Política, 8/6)! Tenham sua fé, sua religião, mas, acima de tudo, consciência social e honestidade!

Elisabeth B. Faria (Mogi das Cruzes, SP)

O deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) na Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira/Folhapress



Religião e poder político são água e vinho na diferença. A religião já esteve junto com o Estado e foram séculos de trevas. O Brasil hoje está na vanguarda do atraso. Mas está na Bíblia: Dai a César o que é de César.

Roberto Cardoso (Florianópolis, SC)

Ataque nos Alpes

Esses crimes são de extremistas fanáticos e devem ser punidos com severidade ("Esfaqueamento nos Alpes franceses deixa quatro crianças feridas", Mundo, 8/6).

Maria Antonia Di Felippo (Santo André, SP)

Zé Celso

Poderia ter se casado há mais tempo ("Casamento de Zé Celso e Marcelo Drummond poderá virar documentário", Mônica Bergamo, 8/6). Felicidades, porque o amor é o milagre que existe. Aprendendo o amor, você aprendeu tudo. Perdendo o amor, toda a sua vida estará perdida.

Jo Almeida (São Paulo, SP)

Zé Celso e Marcelo Drummond se beijam após a troca de alianças no teatro Oficina, em São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

Quem financia

Que a população da cidade de São Paulo desperte e tire esse senhor da política ("Setor imobiliário foi principal doador da chapa de Ricardo Nunes em 2020", Painel, 8/6).

Valdicilia C. Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)

Bichano

"Gato terapeuta ajuda a acalmar passageiros de aeroporto nos EUA" (Blog Gatices, 7/6). Vou até o aeroporto de São Francisco só para conhecer esse gato e toda a equipe.

Reinaldo Teofilo (Viçosa, MG)

Fraudes em planos de saúde

"Fraudes em pedido de reembolso a planos de saúde são as que mais preocupam empresas" (Mercado, 3/6). O texto da jornalista Joana Cunha sobre as fraudes nos pedidos de reembolso nos planos de saúde é uma mostra de jornalismo profissional bem-feito. Todos nós ganhamos. A Folha e seus leitores.

Ricardo Patah, presidente da UGT nacional (São Paulo, SP)