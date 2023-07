'Ambos da pasta econômica convergem para o centro', diz leitor sobre Tebet e Haddad

Tensão

"Os ruídos e recuos por trás da aparente relação amigável de Haddad e Tebet" (Mercado, 24/7). Essa não merece mais nenhum voto no futuro.

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



Há uma grande distância entre os fatos e as especulações neste artigo. O fato é que ambos da pasta econômica convergem para o centro. Não vejo divergência, ambos defendem uma pauta de desenvolvimento social e econômico, social-democrata.

Andre Elias do Prado (São Paulo, SP)

Entrevista coletiva do anúncio do novo arcabouço fiscal do governo com os ministros Simone Tebet e Fernando Haddad - Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

Gafes

"Quando Lula dá defeito" (Dora Kramer, 24/7). Só faltou explicar em que momento ele se aproxima do ex-presidente. É só por errar? Para se equiparar ao Bolsonaro tem que errar feio, errar rude, errar perverso, babar comida pelo chão.

Chiara Gonçalves (São João da Boa Vista, SP)



Pelo nível de intelectualidade dele, ninguém deve estranhar. A ignorância dos governantes do Brasil vem de décadas, para falarem tanta besteira. Ninguém se salva.

Paulo Sergio de Souza Moreira (Mogi Guaçu, SP)



Incríveis essas gafes. Mesmo de improviso, faz-se necessário trabalhar antes os assuntos, mentalmente, com assessores, com a Janja etc. Fica uma impressão de inconsequência e falta de trabalho. Presidente, suas falas são fundamentais para os resultados dessas viagens para o Brasil. Ninguém dá o toque?

Décio Ceballos (São José dos Campos, SP)

Decoração

"Lula recoloca no gabinete estátua de Jesus Cristo alvo da Lava Jato" (Política, 24/7). Agradar ao agro, evangélicos e militares, pobre Lula. E olha que ele já viu esse filme.

Evandro Luiz de Carvalho (Rio de Janeiro, RJ)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fixa imagem de Cristo no gabinete presidencial - Ricardo Stuckert/PR

Disputa de emissoras

"Globo desbanca Record e, sob Lula, volta a liderar verbas de publicidade do governo" (Política, 24/7). Detesto a Globo, mas, comparando-a com a Record, ela é infinitamente menos pior. No fim, a mamata das verbas de publicidade nunca acabaram: só mudaram de destino.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



Simples assim: maior audiência resulta em maior remuneração. Chega de pagamento por alinhamento político ideológico.

Luiz Sergio (Paraguaçu, MG)

Vagas

"Governo prepara mais 10 mil vagas de concurso, diz ministra da Gestão" (Mercado, 24/7). Admirável a elegância da ministra. Tranquila, falou da ausência de concursos sem xingar ninguém e até citou Paulo Guedes, seu antecessor (e de mais uns dez ministros), sem apelar para a baixaria, elogiando os servidores públicos que "tocaram o barco" no meio da tempestade. É de gente como ela que precisamos —propostas, consciência das limitações, abertura para sugestões, capacidade de agradecer e zero agressividade.

Antônio Américo Perazzo de Andrade (Recife, PE)



Mudanças

"A inteligência artificial não quer só seu emprego; quer substituir a realidade" (Joel Pinheiro da Fonseca, 24/7). É assustador admitir que o espanto com o desvelamento da realidade não significará o conhecimento do ser da coisa. Nossos sentidos estarão contaminados por uma falsa realidade criada pela IA. Perderemos a oportunidade do encanto de ver para crer e cairemos na desconfiança de ver e não crer como se um delírio fosse. Razão, emoção e sentidos não serão suficientes para conhecer a realidade. Desconfiar será a regra. Haja saúde mental.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)

Sensação

"Os senhores da morte" (Vera Iaconelli, 24/7). Vera Iaconelli descreve com precisão meus sentimentos ao término da sessão. De fato, era impossível não saber dos resultados; porém, a insaciável sede humana pela realização elide a reflexão sobre as consequências. A aritmética sobre número de mortos como justificativa do feito é apenas um exercício de correção da dissonância cognitiva.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Sacada cinéfila

"Barbie e Oppenheimer juntos: não existe Missão Impossível no cinema" (Becky S. Korich, 24/7). Eu ainda não assisti a nenhum dos dois filmes, mas, além da inveja de escrever assim, fiquei com vontade de rever vários dos outros 43 citados...

Marcelo Candido de Melo (São Paulo, SP)

Novos humanos

"Em 45 anos, fertilização in vitro gera mais de 10 milhões de bebês no mundo" (Saúde, 24/7). Fizemos três tentativas de FIV para ter nosso segundo filho, mas as três falharam. A reportagem, apesar de citar superficialmente, deveria enfatizar que, além de ser um tratamento caro, pode não dar certo.

Darlan Fernandes (João Pessoa, PB)