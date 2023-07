Leitores homenageiam Zé Celso, morto nesta quinta

Zé Celso

"Morre Zé Celso, dramaturgo revolucionário dos palcos que criou o Teatro Oficina" (Ilustrada). A dramaturgia brasileira perde um de seus maiores ícones. A irreverência e a celebração da vida foram as principais marcas do criador do Teatro Oficina. Zé Celso resistiu o quanto pôde a tudo que o impedia de exercer com maestria sua arte libertária. Siga em paz!

Geraldo Tadeu S. Almeida (Itapeva, SP)

Homenagem do artista Guto Lacaz ao diretor José Celso Martinez Corrêa (Zé Celso), morto em 6.jul.2023 - Guto Lacaz/Instagram



A morte de Zé Celso marca uma era em que a liberdade e o Brasil mestiço, plural e verdadeiro terminam e abrem caminho para o fundamentalismo retrógrado e excludente. Mas seu legado permanece. Dionísio haverá de nos salvar.

Fernando Carvalho (São Paulo, SP)



Com a partida desse gigante mitológico do teatro, continuam se apagando as luzes da cultura brasileira.

Maria Antonia Di Felippo (Santo André, SP)



Zé Celso viveu sob estado de poesia, a forma mais linda e racional de se viver. Não se deixou esmorecer pelos obstáculos, pelo contrário. Deixa legado e exemplo extraordinário para a atual e futuras gerações. O Brasil deve tanto a você, e um dia o reconhecerá como merece.

Bruno José Fortes (Teresina, PI)



Dia triste, perda irreparável para a cultura do nosso país. Que os deuses do teatro o acolham em sua nova turnê entre estrela. Vá em paz, querido. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos nós que ficamos um pouco mais órfãos de cultura.

Alexandre Miquelino Levanteze (Campinas, SP)





Zé Celso nunca fez artes cínicas: Zé Celso sempre fez artes cênicas. Zé Celso nunca fez teatro: Zé Celso sempre fez Teatro.

Francicarlos Diniz (Brasília, DF)



Minha esposa e eu tivemos o privilégio de acompanhar a preparação de "HAM-LET" numa oficina que o grupo fez em São Carlos (SP). Depois da primeira apresentação, ela, que era professora de literatura, ficou a conversar com todos; mostramos uma maquete do teatro de Shakespeare que montamos e temos até hoje. Foi uma noite maravilhosa e inesquecível. Quanta sabedoria, humildade e curiosidade, procurando mais e mais, para extrair tudo do texto que estava trabalhando. Sem dúvida, muito à frente. Dia triste.

Eduardo Pires (São Paulo, SP)



As últimas frases que ouvi dele foram para abraçar o Parque Rio Bexiga, na virada do ano, após encenar "Roda Viva". Essa tarefa ficou para nós completarmos. Bora lutar pelo parque.

Edilson Borges (Rio de Janeiro, RJ)



Excelente oportunidade para Silvio Santos, em um gesto de grandeza, doar o terreno para realizar o sonho do Zé e dos paulistanos que amam a arte e o teatro.

Helena Trindade (Rio de Janeiro, RJ)

Ameaça comunista

"Os fantasmas da ultradireita" (Maria Hermínia Tavares, 6/7). O fantasma do comunismo é isso mesmo, somente um fantasma. No entanto, elogios a ditadores de "esquerda" alimentam a fantasia de que o comunismo bate à porta. O governo deve ter mais cuidado com a sua comunicação. O fantasma é risível, mas há uma direita desonesta que o explora.

José Fernando Marques (Brasília, DF)

Tarcísio ao lado do então presidente Bolsonaro - Presidência da República

Briga de aliados

"Bolsonaro e Tarcísio se desentendem em reunião sobre reforma tributária" (Mercado). Tarcísio está enfrentando uma grande pedreira pelo apadrinhamento que obteve para se tornar governador. Para seguir em frente com dignidade e trabalho de verdade é preciso deixar essa turma toda para trás.

Jeanne D’Arc de Faria (São Paulo, SP)



"Bolsonaro joga Tarcísio aos leões do bolsonarismo" (Política). Nenhuma novidade. É isso que Bolsonaro faz com quem ousa lhe fazer sombra.

Valdicilia Conceição Tozzi de Lucena (São Paulo)

Eutanásia

"É hora de falar de eutanásia" (Juca Kfouri, 4/7). Nada mais justo e digno que acolher o desejo de pessoas que optaram por abreviar a vida, ainda em sã consciência, quando o inevitável se aproxima de forma dolorosa, cruel e miserável. O Estado deveria ser laico e garantidor de princípios que convergem com as garantias pessoais.

Diogo Peixoto da Silva (Araguari, MG)



Nosso filho de 44 anos morreu há poucas semanas no Canadá, onde residia, depois de uma luta brutal contra um câncer que durou mais de quatro anos. Ele aguardou o aniversário de seu filho para dois dias depois passar pelo processo de eutanásia. Foi uma decisão consciente, consensual com sua esposa, a qual assistimos e com a qual, destroçados como pais e avós, mas ainda mais destroçados com seu sofrimento, concordamos. Lamentamos profundamente por todos os doentes terminais e todas as famílias no Brasil que não podem se beneficiar do mesmo grau de civilização.

Jennifer e Cylon Gonçalves da Silva (São Paulo, SP)

Inteligência Artificial

Em relação à reportagem "Política que norteia inovação com IA no Brasil não tem orçamento" (Tec, 1º/7), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) esclarece que assinou contratos no valor de R$ 23 milhões com oito startups que vão usar as ferramentas de Inteligência Artificial para solucionar desafios do governo. Novos investimentos estão previstos com recursos do FNDCT. Neste momento, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) passa por avaliação para adequá-la às diretrizes do atual governo, como formação e capacitação de recursos humanos e aspectos normativos e regulatórios. Por fim, o secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital, Henrique Miguel, que estava no cargo interinamente, foi efetivado em 21 de junho, segundo a Portaria 2.574.

Ana Cristina Santos, assessora especial de Comunicação Social do MCTI (Brasília, DF)