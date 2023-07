'Nenhum presidente governou sem a presença da alcateia de larápios do centrão', diz leitor

Condições políticas

"Padilha quer PL de Bolsonaro em cargos nos estados e comemora relação com Lira e Pacheco" (Política, 29/7). Depois que o Bolsonaro aliou-se ao centrão, o toma lá, dá cá tornou-se um protocolo de Estado. Bolsonaro até que teve este mérito. De Sarney a Lula, nenhum presidente governou sem a presença da alcateia de larápios do centrão. Dilma até tentou, mas foi golpeada.

Joao Vianey Nogueira Martins (Fortaleza, CE)



Bravo! Uma aliança ampla e generosa, para o bem do Brasil.

Geraldeli da Costa Rofino (Juiz de Fora, MG)

Estrutura conturbada

"Fortaleza tem PDT de Ciro e Cid em crise, PT com apetite e direita dividida para 2024" (Política, 29/7). O Ceará teve uma longa fase de continuidade administrativa, desde os anos 1990. Um indicador inesperado dos frutos desse período foi a presença de dois clubes na série A do Brasileirão por anos consecutivos, desbancando Bahia e Pernambuco com muito mais tradição. O petismo parece estar destruindo tudo isso, e o resultado já se vê no futebol, com o Ceará na série B e o Fortaleza caindo visivelmente de produção.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Ciro acabou com o PDT. Sua estratégia desligada da realidade prejudicou a eleição de seus correligionários no Brasil inteiro.

Alexandre Sartori Barbosa (Curitiba, PR)

Tradução

"Traduzindo os títulos" (Ilustrada/Ilustríssima, 30/7). Dirce Waltrick do Amarante revela que a traição do tradutor se dá mais por decisão editorial/comercial do que pela busca do título perdido. Análise interessante e fico aguardando o análogo ensaio para títulos de filmes em português, dos mais estapafúrdios, como "A Noviça Rebelde", até os atuais enganadores "O Pior Vizinho do Mundo".

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Local de descoberta

"O custo e o valor dos livros" (Ilustrada/Ilustríssima, 30/7). Sou mediadora literária e bibliotecária. Gostaria de comentar a ausência no artigo em citar as bibliotecas, local onde o leitor pode encontrar obras de interesse sem que haja custo algum, além de poder experimentar uma vivência única: passear pelas estantes descobrindo novos autores, obras e temas que talvez ele nunca tenha pensado em dedicar sua leitura. Devemos incentivar o uso desse espaço cultural que tem se reinventado para acompanhar a nossa realidade atual.

Carli Cordeiro (São Paulo, SP)



É, de fato, estranho que sejamos um dos poucos países do mundo onde a indústria do livro nunca se moveu pelas bibliotecas. Aqui ela só se move para não pagar impostos. E as novas gerações de editores não parecem ter vindo para mudar esse cenário.

Claudia Toni (São Paulo, SP)



Retrato do Brasil

"‘Querelas do Brasil’" (Ana Cristina Rosa, 30/7). Parabéns à articulista pela sua capacidade de se emocionar. Também me ocorrem os mesmos sentimentos quando viajo pelo Brasil; ou, simplesmente, quando me deparo pensando na nossa gente e nas nossas paisagens. O Velho Chico, o "rio da integração nacional", é um manancial de brasilidades, ao longo nos seus mais de 2.800 km. Precisamos de uma política cultural que mostre o Brasil aos brasileiros.

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)

Turismo consciente

"Passividade é um perigo para o turista moderno, mas tampouco é inevitável" (Ross Douthat, 30/7). A sociologia que estuda o turismo exemplifica que os turistas se transformam quando estão em viagens e a passeio. Acabam por se transformar em animais bestiais ofendendo os profissionais de turismo, exagerando no consumo de álcool, tratam muito mal os locais, provocam situações vexatórias em público e, quando voltam para seus lares, permanecem como se nada tivesse acontecido. Puro descaso com a hospitalidade que foi oferecida.

Ana Maria Silva (Olinda, PE)

Conversa para gato dormir

"Gata pintada com tinta azul é resgatada em Manaus" (Gatices, 30/7). Sentimentalismo barato não vai melhorar a vida de nenhum gato. O que vai mudar essa situação é uma verdadeira responsabilização dos envolvidos: desde tutores até as autoridades, passando por veterinários e comerciantes do ramo. O resto é conversa para gato dormir.

Marcelo Fernandes (São Paulo, SP)



Tenho certeza de que há mais maldade do que bondade no mundo. Por isso decidi não ter filhos. Só os de quatro patas que, protegidos, nada conhecerão do lixo de alguns seres ditos "humanos".

Geraldo Ismael Bays (Chapecó, SC)

Tabuleiro costeiro

"Condomínio próximo a falésias gera controvérsia em Pipa" (Cotidiano, 29/7). Os "comedores de planeta" seguem com seus projetos de destruição de tudo, inclusive de si mesmos.

Ana Carla Lima Portela (Salvador, BA)

Alimentação

"José gostava de agradar aos seus filhos preparando a eles a comida" (Veny Santos, 29/7). Uma coisa despertou em mim! Seria a maneira de agradar que despertava em minha mãe sua dedicação e abundância na quantidade de comida nas refeições?

Sueli Negreiros (Campo Limpo Paulista, SP)