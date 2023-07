Leitores comentam importância do piso salarial de professores

Distribuição de renda

"Professores têm piso salarial maior do que renda de 92% dos pais de seus alunos" (Laura Müller Machado, 28/7). Falta uma pesquisa importante para compor esse quadro: como governos e municípios gastam seus recursos e como tratam suas escolas? Recursos são geridos tendo em vista o essencial para a população? São aspectos importantes para completar a análise dos desperdícios orçamentários…

Marilza Abrahão (Uberlândia, MG)



Não acho que pagamos o suficiente aos professores. Além disso, a falta de estrutura na esmagadora maioria das escolas talvez seja um desestimulante maior que o rendimento. Por fim, é fato: no nosso país, um salário razoável já é o suficiente para colocar o sujeito na ponta dos mais ricos. Isso é loucura.

João Gabriel (Guarulhos, SP)

Áreas internas e fachada do prédio do Cursinho Objetivo da av. Paulista - Keiny Andrade/Folhapress

Suspeita

"Planalto sob Bolsonaro escondeu projeções de casos e mortes na pandemia" (Saúde, 28/7). Realmente os relatórios indicam uma situação, no mínimo, suspeita. Todavia, será que o entorno do governo, constituído pelas outras instituições (habitados por autoridades legislativas, Judiciário etc) não se deram conta do que estava acontecendo no Brasil e permitindo a continuidade de fatos tão graves?

Maria Francisca de Souza (Goiânia, GO)



Não é possível que essa informação não determine um processo judicial rigoroso sobre o irresponsável pelo país naqueles anos.

Maria Tereza Vieira Azevedo (Guaratinguetá, SP)

Carreira

"Acadêmicos defendem currículo de Pochmann, indicado à presidência do IBGE" (Mercado, 27/7). O currículo acadêmico dele satisfaz plenamente as necessidades inerentes do cargo. O mesmo rigor foi usado na escolha da Dilma para o cargo atual?

Peter Janos Wechsler (São Paulo, SP)



Há sempre um acadêmico para chamar de seu. Mostra bem a que ponto chegamos.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)