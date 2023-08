Leitor comenta participação da PM do DF nos atos de 8/1 e fala em omissão de órgãos

São Paulo

PM e os atos golpistas

Inacreditável o risco que nossa democracia correu ("Cúpula da PM apostava em insurgência popular para manter Bolsonaro no poder, diz PGR", Política, 18/8). Quanto mais se investiga, mais parece que estávamos a caminho do fundo do poço.

Se a prisão é pela omissão, onde estão generais do Exército, ministros da Justiça, PGR e Judiciário, que também nada fizeram para desmobilizar os acampamentos que serviram de base para a invasão dos Três Poderes? Só a PM do DF foi culpada?

123 Milhas

Eu utilizei duas vezes o serviço do Hurb ("123 Milhas suspende pacotes e emissão de passagens promocionais", Mercado, 18/8). Foi ótimo. Com valor excelente. Tanto que minha amiga também comprou. Mas ela teve problema. Eles marcaram o voo, mas não o hotel —os valores estavam muito altos. Foi falta de planejamento das empresas. A ideia era boa, mas só consideraram faixa de preço muito baixo (da pandemia). E agora, com preços altos, não conseguem honrar os pacotes. Sofre quem planejou a viagem.

Quebra de sigilo

Tanto barulho para nada ("Moraes atende PF e autoriza quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle", Política, 18/8). Até parece que vão prender ex-presidente por causa de um Rolex.

Tarcísio e as câmeras da polícia

"Tarcísio corta orçamento de câmeras corporais da PM" (Painel, 19/8). Esse moço não tem jeito. Em tudo o que ele põe a mão, educação, saúde ou segurança pública, erra sempre.

Levante do Ferro’s Bar

Por pouco a história não volta a se repetir ("Levante do Ferro’s Bar, o Stonewall brasileiro, completa 40 anos", Cotidiano, 19/8). É preciso estar atento e forte...

Datafolha

"Um terço dos brasileiros relata ansiedade, problemas com sono e alimentação, diz Datafolha" (Equilíbrio, 19/8). Ansiedade: como ser "calmo" com a maior desigualdade do planeta, violência de zona de guerra, inflação e juros galopantes? Problemas de sono: como dormir sem política, leis e fiscalização sérias para o descanso? Afinal qualquer um liga seu som, abre seu bar, sua igreja e dane-se o outro.

