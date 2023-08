Leitores cobram apuração de assassinato de Bernadete Pacífico na BA

Crime

"Bernadete Pacífico, líder quilombola, é assassinada a tiros na Bahia" (Cotidiano). A alma do nosso país está doente. Uma sociedade que violenta mulheres, mães, meninas, bebês. Não bastam as leis, é preciso muita política pública que não seja descontinuada. Que haja uma apuração célere pois a injustiça contra Marielle até hoje grita.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Bernadete Pacífico era líder quilombola na Bahia e coordenadora da Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos) - Conaq/Divulgação



Inaceitável. Crimes dessa natureza devem ser investigados pela PF e não pelas polícias locais, porque existem interesses políticos e econômicos locais contra os defensores de direitos humanos.

Marco Aurélio Bilibio (Brasília, DF)



Esse tipo de crime merece a mais ampla e profunda investigação. A Bahia, infelizmente e não de hoje, sofre com ataques violentos contra povos originários. O ataque é maciço e organizado e encontra baixa resistência estatal e social. Desejo que encontrem quem matou e quem mandou matar.

Amauri Alves Barbosa Júnior (São Paulo, SP)



Não foi por falta de alerta dos riscos que representaria a ascensão ao poder a concepção política pautada pela intolerância, pela mentira, pela hipocrisia, pelo racismo, pela misoginia e pelo oportunismo.

João Carmo Vendramim (Campinas, SP)

Frame de vídeo mostra momento em que integrante da GCM de São Paulo saca uma arma dentro da USP, na capital - Reprodução

Arma na USP

"GCM de folga saca arma na USP ao acompanhar ex-Jovem Pan" (Mônica Bergamo). GCM de folga pode portar arma? Pode prestar serviço a terceiros? Pode andar armado dentro da USP? Quais forças de segurança estão autorizadas a entrar em campi da USP? O que um provocador desejaria num ambiente como esse? São essas as respostas que devem aparecer.

Alexander Pereira da Silva (Valparaíso de Goiás, GO)



O vídeo claramente demonstra que a agressão física e moral partiu dos estudantes. Mas a chamada da matéria só destaca o fato de alguém ter puxado uma arma em legítima defesa, e não a já corriqueira violência dos estudantes que nem sequer aceitam ser questionados por quem pensa diferente deles.

Daniel Salomon Guimarães (Florianópolis, SC)

O político Javier Milei, então candidato a deputado a federal na Argentina, após ministrar aula de economia na praça San Martin, em Buenos Aires - Juan Mabromata - 19.out.21/AFP

Argentina

"Milei crê que cachorro e Deus deram a ele missão de ser presidente, diz biógrafo" (Mundo, 18/8). Depois não adianta reclamar. Nem o desespero vivido pelos argentinos justifica saltar no precipício com um tresloucado como este. Momentos de crise exigem lideranças reais, autênticas, gente com bom senso, pé no chão e realismo; votar com o fígado e não com a cabeça só vai piorar a situação, sabemos bem disso aqui no Brasil.

Flávio Calichman (São Paulo, SP)



Tirando as crenças e manias de lado, eleger Milei é uma forma de protesto do povo argentino, que não tem nada a perder, porque pior do que está...

Reginaldo Ferreira (São Bernardo do Campo, SP)

Policiais em operação que mira PMs do DF por omissão nos ataques de 8 de janeiro - Mateus Bonomi/AGIF

Prisões na PM

"Cúpula da PM apostava em insurgência popular para manter Bolsonaro no poder, diz PGR" (Política). Eis o momento mais apropriado na história do país para se fazer uma reforma geral nas instituições dos fardados. Por que a sociedade civil deve continuar pagando seus pesados soldos e mordomias? Sem contar a ausência de função social: precisam trabalhar, contribuir com o desenvolvimento do país.

João Perles (Pereira Barreto, SP)



Esses indivíduos são os guardiões da ordem pública do Distrito Federal e são do alto escalão. É urgente fazer uma intervenção cívica nas Academias da Polícia Militar em todo Brasil, como também na Academia Militar das Agulhas Negras.

Gelson Otávio da Silva (Niterói, RJ)

7 de Setembro

"Governo Lula tira PF do desfile de 7 de Setembro e busca despolitizar cerimônia" (Política). Não deveria haver desfile algum, se houvesse bom senso.

Celso Callegaro (Rio de Janeiro, RJ)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília - Adriano Machado - 12.jul.2023/Reuters

Três macaquinhos

"Não mandei ninguém vender nada, diz Bolsonaro" (Política). Cabe aqui aquele desenho dos três macaquinhos. Não vi nada, não escutei nada, não falei nada.

Antônio Renato de Andrade (Rio de Janeiro, RJ)

É só pedir

"‘Pra que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir!’, diz Michelle Bolsonaro" (Mônica Bergamo). Basta pedir? Então, poderia explicar sobre os cheques do Queiroz?

José Roberto Ferreira (Brasília, DF)

Gênero na Matemática

"Por uma matemática sem disparidade de gênero" (Priscilla Bacalhau, 18/8). O preconceito contra as mulheres pode afetar muito o desempenho e a autoestima feminina, que normalmente são consideradas incapazes e inferiores não só na matemática. Assim, a mulher perde a confiança em si mesma e até desiste de seus objetivos. É necessário combater essa visão; as mulheres têm a mesma capacidade que os homens na matemática, na vida profissional, em todas as situações em que são colocadas como inferiores na sociedade.

Georgia Borges Teixeira (Curitiba, PR)