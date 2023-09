'Lula fala em critérios, mas não diz onde eles estavam na escolha de Zanin', diz leitora

São Paulo

Critérios

"Lula diz que gênero e cor não serão critérios para escolha ao STF" (Política, 25/9). Quando Lula afirma seus critérios para o STF, acaba por desprestigiar as mulheres que atuam no cargo e as que têm qualidades para ocupar a vaga por aposentadoria de uma excelente e humana ministra. A expectativa do Brasil é avançar na conquista do princípio isonômico. Por uma mulher preta!

Adriana Gragnani (São Paulo, SP)



Agora sim, Lula, você está falando como um estadista. Não aguento mais essa balela de que tem que ser isso, aquilo. Tem que ser o que prevê a Constituição e que não seja um traidor da Constituição nem do sistema de Justiça brasileiro. E, acima de tudo, que seja um ministro de Estado e não de governo, como têm que ser os ministros do STF.

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara d’Oeste, SP)



Na emocionante rampa da posse, foram representados segmentos da diversidade brasileira e teve até a cadela Resistência. Ora, o presidente agora fala em critérios para o STF e não diz onde eles estavam quando escolheu Zanin. O critério não é cor nem raça, é respeito a 51% do eleitorado e ao profissionalismo. A memória de Lula parece seletiva demais da conta!

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)

O presidente Lula durante cerimônia de posse de Cristiano Zanin como ministro do STF - Pedro Ladeira - 3.ago.23/Folhapress

Delação premiada

"Delações da Lava Jato têm fila de reclamações e arrependimento anos após acordos" (Política, 25/9). Fazer comparação entre os métodos da Lava Jato e dos inquéritos agora tocados pelo STF é raso e não leva em consideração o tempo de prisão e as circunstâncias, entre outros detalhes. Além disso, não se tem notícia de que parentes do Mauro Cid —além do pai, também ele envolvido no esquema— tenham sido achacados ou que somente a palavra dele seja a prova. Acredito que precise haver mais equilíbrio nessa cobertura para não dar argumentos para a extrema direita.

Claudia Roveri (Blumenau, SC)



Quem são os inocentes? Por qual deles você colocaria a mão no fogo? A vida de qualquer cidadão brasileiro foi ver políticos e empresários sugando o dinheiro público. A rapinagem está acontecendo hoje, inclusive na sua cidade. O que me deixa pasmo é ver aqui pessoas estudadas defendendo esses "doutores" com teorias que exigem uma retidão jurídica nunca vista neste país e em lugar nenhum do mundo onde se buscou combater a corrupção ou o crime organizado.

Renato Dias (Vitória, ES)

De saída

"Aras deixa PGR e tenta apagar imagem de leniente com abusos de Bolsonaro" (Política, 25/9). Deixa um legado sombrio, nocivo, diria até perverso, principalmente no que diz respeito ao desastre que foi sua atuação em fiscalizar o que acontecia durante a pandemia de Covid-19 onde, com medidas simples e impulsionadas pela ação de PGR forte, centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Nada poderá reparar o gigantesco e irreparável dano feito à nação, mas um dia espero que ele aprenda a dar mais valor à vida.

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)

Posicionamento político

"Mudança no perfil dos brasileiros impulsiona direita e desafia esquerda" (Política, 25/9). Crescente no campo político, essa direita se manifesta também no campo cultural, com o sertanejo e o gospel.

Abrão Lacerda (Timóteo, MG)



Deus nos livre dessa direita do atraso, do retrocesso, da volta à ditadura, da divisão e do ódio. Quero um Brasil próspero, em que todos tenhamos direitos preservados. Com paz, alegria e felicidades.

Maria de Fátima Rodrigues (Imbituba, SC)



O Lula e o PT têm um problema de origem: ambos são frutos do sindicalismo, ou seja, eles falam com trabalhadores com carteira assinada e sindicalizados. Ocorre que existe uma massa de desempregados e subempregados que não estão no guarda-chuva do petismo ou lulismo. A classe média é que se tornou o abrigo importante da esquerda, ou melhor, dos progressistas.

Eurico Ugaya (São Paulo, SP)

Gentrificação

"Retrofits crescem após incentivos e viram aposta para revitalização do centro de SP" (Cotidiano, 25/9). É importante a iniciativa de atrair moradores para o centro através de incentivo a ações de retrofit dos edifícios desocupados. Entretanto, deveria ser realizada primeiramente com finalidade de moradia para a população de baixa renda!

Valesca Menezes Marques (Florianópolis, SC)

População

"São necessárias muitas crianças para salvar uma aldeia" (Vera Iaconelli, 25/9). Professora Vera, mais um excelente artigo, objetivo e contundente. Só os hipócritas misturam saúde pública com dogmas religiosos.

Tadeu Humberto Scarparo Cunha (Rio das Ostras, RJ)



Alguns países, que pensam longe já procuram soluções! Mas nós, aqui no Brasil, que não temos nem o hábito nem as condições de pensar o futuro, o que teremos? Uma sociedade velha e decadente? Mais uma vez o país será atropelado pelo futuro pois o último Censo já mostrou uma queda acentuada no crescimento da população!

Jose Silverio Lemos (Vitória, ES)

Cancelamento

"Anúncio da volta de Victor e Léo causa mal-estar e revolta nos bastidores da Globo" (F5, 26/9). Sou contra o cancelamento perpétuo. Este pessoal dos bastidores deveria fazer terapia.

Sandra Losa (Brasília, DF)



Não é questão de passar pano ou não, a questão é se Victor foi condenado a ser proscrito e impedido de trabalhar perpetuamente, pois, para tudo na vida, há que se ponderar sobre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e mais, cada história é única e tem dois lados! Ansiosa esperando por vocês, Victor e Léo!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)



Eu não esqueci. Faltou, nas imagens, o vídeo dele chutando a mulher grávida dentro do elevador.

Estela Mellado (São Paulo, SP)