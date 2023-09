'Silêncio é sinônimo de covardia, subserviência e cumplicidade', diz leitor sobre Aras

Silêncio como resposta

"Toffoli cita risco de ruptura sob Bolsonaro e diz que talvez não teríamos democracia sem silêncio de Aras" (Política, 25/9). Ao afirmar que o silêncio de Augusto Aras garantiu a preservação da democracia, num malabarismo retórico sem pé nem cabeça, o ministro Dias Toffoli provavelmente está querendo justificar sua própria omissão. Em momentos de ataques à democracia, como os que vivemos durante quatro anos, o silêncio é sinônimo de covardia, subserviência e cumplicidade.

Simon Widman (São Paulo, SP)



Não acredito que Augusto Aras nada fez para amenizar os abusos de Bolsonaro. Acredito até que tenha trabalhado —e muito— para não fiscalizar os atos do presidente Bolsonaro. Não é leniência, não é falta de ação simplesmente. É proposta concreta de agir por inação, a fim de proteger o antigo presidente. Arriscou o nome para isso. Hoje recebe o opróbrio dos homens de bem por sua não atuação quando o Brasil mais precisava do trabalho sensato dele na pandemia!

Gesner Batista (Rio Claro, SP)

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realiza a última sessão comandada pelo atual procurador-geral da República, Augusto Aras - José Cruz/Agência Brasil

Conduta

"Assessora de Anielle Franco é demitida dois dias após ofensas a paulistas e são-paulinos" (Política, 26/9). A pasta está certíssima, este discurso não condiz com uma postura cidadã. Marcelle Decothé perdeu o emprego por uma bobagem: foi imatura, infantil, preconceituosa e tola.

Alexander Toledo (São Paulo, SP)



Temos de cuidar e separar os laços de amizade do profissional. Com certeza ela já manifestou comportamentos e falas que não agregam.

Regiane de Oliveira Faria (Florianópolis, SC)



Sem postura para ocupar um cargo num ministério que tem por objetivo promover a igualdade. Espero que seja demitida e não realocada em outro cargo, como era comum no governo anterior!

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

Marcelle Decothé, chefe da assessoria especial da ministra Anielle Franco, chama diretoria do Flamengo de fascista - Reprodução

Acusação

"Bolsonaro vira réu acusado de incitação ao estupro e diz que é perseguido" (Política, 26/9). Após tantas acusações, será que o contingente de apoiadores vai diminuir?

Eliana Soares (Rio de Janeiro, RJ)



Estava tão certo que conseguiria dar um golpe de Estado que gabaritou o Código Penal, Eleitoral e Civil.

Francisco Paulo Almeida (São Paulo, SP)

Indicação

"Lula ampliará desequilíbrio de ideias no STF ao indicar homem, dizem especialistas" (Política, 26/9). O Brasil é uma nação misógina. Veja a primeira mulher a governar o Brasil, uma pessoa íntegra, com ideias avançadas para sua época, revolucionária de certo modo. Muitos historiadores elencam os motivos pelos quais sofreu golpe, mas um é certo: a misoginia. Viva Isabel, a princesa regente. Após ela, teve outra, mas só foi indicada por um presidente pois era ministra de Minas e Energia quando estourou o Mensalão.

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)



Representação

"Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode substituí-lo em eventos após cirurgia" (Política, 26/9). Uma primeira-dama não pode representar o marido presidente? Afinal, ela tem que servir ao país. A política no Brasil está intragável, é tanta conversa que não serve para nada. Com tantos problemas para resolver, é irrelevante se Janja vai ou não viajar e, com tantos traidores para todo lado, é melhor mesmo que alguém de extrema confiança o represente.

Valéria Pinto (Arcos, MG)



Menos, Lula, sua mulher deslumbrada não é ministra de nada. Ou você não confia nos seus ministros?

Carlos Augusto Feres (Rio de Janeiro, RJ)

Capacitismo

"Não dá para passar pano, Lula é capacitista" (Política, 26/9). Sou PcD e sofro discriminação desde a minha infância. Vejo isso até hoje. Soube reagir, então hoje não sofro tanto. Porém, vejo exageros em certas denúncias. Sem querer passar pano, muito menos ao Lula. Seu comentário foi muito ruim, sim, mas isso não deve, a meu ver, promover cancelamento. Bastaria admitir a pisada na bola, o que normalmente a arrogância dificulta.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)



Excelente artigo. O presidente não pensa no que fala, não tem cuidado com as palavras, não está nem aí! Fala desrespeitosa, que exprime, sim, o que pensa. Cada vez mais, se mostra à altura do ex!

Marco Moreira (São Paulo, SP)



Jairo, você continua certeiro em tudo que escreve! Parabéns pela delicadeza do texto, que aborda com maestria o tema do capacitismo na fala do presidente! Sorte que você deixou uma deixa para ele se desculpar. Tomara que ele tome jeito, assuma sua fala capacitista e contrate um assessor que o ensine o mínimo.

Juana Pereira (Campinas, SP)

Transtorno

"Moradores reagem a alta de roubos com segurança privada na Vila Leopoldina" (Cotidiano, 27/9). É a falência da segurança pública no Brasil. Estamos acuados pela bandidagem e pelo Estado corrupto, caro e omisso. A região da Lapa em São Paulo se tornou terra de ninguém.

Samyr Auad (São Paulo, SP)