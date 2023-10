'A primeira vítima em toda guerra é a verdade', diz leitor

Israel

"Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de combatentes do Hamas" (Mundo, 10/10). A primeira vítima em toda guerra é a verdade.

Silvio Lima (Camaragibe, PE)



O Hamas fez um ataque covarde vitimando inocentes. Israel respondeu na mesma moeda, também vitimando inocentes. Conclusão: eles se merecem e continuarão assim por muitos anos, até descobrirem que a solução será os dois lados cederem e negociarem de verdade. Enquanto isso, as famílias dos dois lados choram os seus mortos.

Arnaldo Nogueira Ferreira (Rio de Janeiro, RJ)

Brasileiros embarcam no 1º voo da FAB para deixar Israel - FAB

Repatriados

"Primeiro voo da FAB com repatriados decola de Israel de volta ao Brasil" (Mundo, 10/10). O Brasil é uma mãe para políticos, militares e para pessoas que fizeram a saída definitiva do país para pagarem impostos e viverem em outros países. Sou favorável ao resgate de brasileiros que vivem no Brasil, recolhem tributos e que estavam em Israel por turismo ou visitação aos familiares.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Conceito

"Dirceu diz ver contradição em fala de Lula sobre ataque terrorista do Hamas" (Política, 10/10). Não surpreende que o PT e seus cínicos apoiadores, alguns até intelectuais, não queiram admitir o Hamas como um grupo terrorista, incivilizados que apavoram até boa parte dos palestinos, pois são de viés ditatorial. Lula só condenou o terrorismo do Hamas contra Israel, pois tem dado muitos foras nas outras intervenções internacionais que fez!

Tania Tavares (São Paulo, SP)

Imagem presidencial

"Planalto omite informações sobre saúde de Lula para evitar imagem de fragilidade" (Política, 9/10).

Parece haver um constrangimento porque foi realizada uma blefaroplastia, que é uma cirurgia estética.

Wladimir Kireeff (São Paulo, SP)

Corrida eleitoral

"Guerra e greve impõem choque de realidade a estratégia de Boulos para 2024" (Política, 9/10). Dá nojo o oportunismo desses políticos. Por que ele não termina o mandato como deputado federal? Profissionais da política. Não é possível mais votar em ninguém.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



A posição de Boulos é a de qualquer pessoa civilizada. Israel precisa desocupar, urgentemente, as áreas ilegalmente ocupadas, além de criar em definitivo o Estado da Palestina. Sem isso, nunca haverá paz no Oriente Médio.

Marcelo Guimarães Martins (São Paulo, SP)

Indenização

"Silas Malafaia é condenado a indenizar Vera Magalhães por danos morais" (Política, 9/10). É inexplicável que alguém que se diz devoto de Jesus seja capaz de destilar tanto ódio e espalhe a mentira sem nenhum pudor.

Eliana Imai (São Paulo, SP)

Transporte público

"Passageiro é agredido e assaltado em catraca do metrô em SP" (Cotidiano, 10/10). Trabalho presencial duas vezes ao mês em Santana, mas vou e volto pela estação Carandiru. É assustador o número de desocupados no entorno da estação e não tem funcionário do metrô dos dois lados da catraca. Conclusão: qualquer um pula, é uma festa.

Luana de França (São Paulo, SP)



Está em curso uma deterioração do metrô de SP pela gestão Tarcísio como forma de justificar a entrega da estrutura pública —construída com dinheiro público e autossuficiente financeiramente— à iniciativa privada, que visará primeiro o lucro e nunca a melhoria do sistema. As estações estão abandonadas, escadas rolantes inoperantes, um caos.

Francisco Barbosa (Guarapuava, PR)

Litoral cearense

"Projeto de concessão de Jericoacoara sob Lula enfrenta questionamentos no Ceará" (Ambiente, 9/10). Com certeza, é uma iniciativa para colocar mais dinheiro do BNDES nas mãos dos que estão no topo da pirâmide —os não tributados. E, claro, tirar dos que estão abaixo dessa linha, o direito de usufruir de um espaço belíssimo.

Gislene Maria Bicalho (Guiricema, MG)



Ninguém seria contra a privatização se fossem cobrados valores justos de ingressos e realizados investimentos para melhorar a infraestrutura local, mas o que se vê, sempre, é total ganância e usurpação de bens que antes eram públicos.

Edson Nogueira (Curitiba, PR)

Atendente digital

"Sua ligação é muito importante para nós" (Becky S. Korich, 9/10). É a mais pura ilusão, é quase um delírio, pensar que essas empresas querem resolver nosso problema. Não querem. Querem, sim, nosso dinheiro. No fim, clientes são trambolhos, coisa chata. Passe para cá sua grana e vá para o inferno. É assim que eles pensam.

Francisco Neto (Inhapim, MG)



Pura verdade. E esses robôs ainda nos tratam como crianças.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)



As terceirizações geram empregos, mas geram o pior estresse do consumidor. A qualidade e a excelência com o cliente foram para o brejo. Quando a empresa não quer te responder, não tem órgão fiscalizador que dê jeito.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Mercadoria

"Tarcísio veta projeto que proibiria venda de animais em pet shops; entidades reagem" (Bom Pra Cachorro, 9/10). O veto é vergonhoso. Vão continuar a vender animais em linha de produção, como um produto de prateleira.

Olavo Antonio (São Paulo, SP)