Mega-ataque em Israel expõe a vulnerabilidade da raça humana, diz leitor

Israel

"Israel diz ter retomado controle de comunidades atacadas por Hamas e anuncia ‘cerco total’ a Gaza" (Mundo, 9/10). Israel sempre foi — e é— um Estado-nação em guerra permanente.

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)



O mega-ataque expõe a vulnerabilidade da raça humana, incapaz de viver em paz. Um conflito tão antigo é insolúvel. Nada deveria justificar o assassinato de centenas de pessoas.

Nivaldo da Silva Lavoura Jr (Piracicaba, SP)



"Inimigos de Israel desprezam direito internacional e padrões humanitários" (Tendências/Debates, 8/10). Inaceitável o ataque terrorista perpetrado pelo Hamas e sua insistência em não aceitar a mera existência de Israel. No entanto, Rafael Erdreich ignora o papel de seu Estado na gênese de grupos de ódio como o Hamas, depois de décadas de desrespeito à decisão da ONU de 1948, bem como a contínua ampliação dos assentamentos em terras árabes, além dos cruéis embargos decretados em 2007. Israel e o Hamas se recusam a retomar as negociações de paz: o que se poderia esperar senão a barbárie criminosa?

Maria Cecília de Arruda Navarro (Bauru, SP)

Fumaça de bombas sobe após ataque israelense na cidade de Gaza - Rizek Abdeljawad/Xinhua

Eleição argentina

"Milei diz que não cumprirá Acordo de Paris se for presidente da Argentina" (Mundo, 9/10). Pobre Argentina. À beira do abismo e dará um passo a frente em breve —qualquer que seja o vencedor da eleição, diga-se.

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)



Embora a situação não seja tão caótica quanto se possa imaginar, o desastre é iminente. É uma lástima que um país riquíssimo em recursos naturais, população relativamente pequena, povo educado em todos os sentidos, ótima infraestrutura esteja à beira do precipício. Acorda, Brasil!

Ricardo Fernandes (Conselheiro Lafaiete, MG)

Imagem

"Estátua de Nossa Senhora Aparecida maior que o Cristo Redentor é inaugurada em SP" (Cotidiano, 8/10). Sou cristão católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Todo domingo, às 8 horas, me ponho à frente da TV para assistir à missa de Aparecida celebrada pelo arcebispo local, que admiro bastante. Achei a imagem mencionada no artigo bonita e de muito bom gosto. Como somos um país de muitas religiões, acho preferível não expormos nossa fé àqueles que não comungam conosco. Que me desculpe quem não pensa assim!

Helcio Caetano Goulart (Pouso Alegre, MG)

Retratos do Brasil

Parabéns ao fotógrafo Anderson Barbosa pela fotografia exibida na primeira página da Folha de segunda-feira mostrando fiéis de Nossa Senhora de Nazaré se espremendo para acompanhar a passagem de sua imagem. Retrata a mistura de fé com fanatismo muito presente na nossa sociedade.

Luis Roberto Beolchi (Santos, SP)

Fiéis durante o Cirio de Nazaré, em Belém - Anderson Barbosa/AFP

Mercado de trabalho precário

"Uberização no mundo do trabalho impõe desafios à esquerda" (Política, 8/10). País nenhum vai para a frente com a desproporcional relação entre salário mínimo e realidade de consumo do Brasil. O salário previdenciário, infelizmente, não pode estar atrelado ao salário do trabalho e todos devem pagar previdência oficial até dois salários previdenciários, sob pena de perda de direitos. Renda por si só não significa riqueza nem acesso cidadão. Até quando vamos ter que suar por mixaria?

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

Evoluir

"Brasil vence Itália e se garante em Paris no vôlei masculino" (Esporte, 8/10). Assim como aconteceu esse ano na Liga das Nações e no campeonato Sul-Americano, a seleção brasileira masculina de vôlei fez um pré-olímpico irregular, com muitos altos e baixos. No final, garantiu a vaga diante da Itália, mas ficou devendo uma apresentação à altura do que o torcedor brasileiro está acostumado. A menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris, em que buscará o quarto ouro de sua história, a equipe verde-amarela ainda tem muito a evoluir.

Celso Nobuo Kawano Junior (Embu das Artes, SP)



Rebeca Andrade arrebentou na ginástica artística e também foram sensacionais os nossos meninos no vôlei na classificação para as próximas Olimpíadas. Ambos fizeram bonito no esporte para amenizar o preocupante pesadelo da desarmoniosa atuação dos três Poderes.

Humberto Schuwartz Soares (Vila Velha, ES)

Personalidade

"Você é uma pessoa estranha?" (O Pior da Semana, 8/10). Nunca gostei da expressão pessoa estranha. É uma descrição subjetiva que varia de acordo com a perspectiva e o contexto cultural de cada indivíduo, como já ensinava Protágoras no século 5 a.C. Ela geralmente refere-se a alguém que tem comportamentos diferentes do que é considerado convencional ou familiar para um determinado grupo. No entanto, o que é considerado estranho para uma pessoa, pode ser normal ou aceitável para outra.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)



Adoro como até mesmo anos de análise não nos livra de sermos estranhos, apenas nos deixa mais conscientes do nosso inconsciente.

Ana Luiza Antunes (Florianópolis, SC)