Leitoras se mostram indignadas com atrocidades da Guerra Israel-Hamas

Guerra Israel-Hamas

Desisto de buscar humanidade na humanidade. A espécie humana é o pior fera sobre a terra ("Hamas diz a moradores de Gaza que fiquem em suas casas ante iminente invasão de Israel", Mundo, 13/10).

Cissa Jorge (Rio de Janeiro, RJ)

Palestinos tentam achar abrigos na Cidade de Gaza após ataques aéreos israelenses - Mohammed Abed/AFP



Crianças são sagradas ("Israel divulga imagens de bebês assassinados peelo Hamas", Mundo, 12/10). Somente fica a dúvida da veracidade com tanto poder e empenho em fazer a opinião do mundo ficar do lado do mais forte. Abro o Facebook, e lá está estampada foto de Israel, o X, a mesma coisa. Um povo ao qual foi permitido ter um Estado. Do outro lado não há fotos nem canais oficiais. Somente podemos imaginar o desespero e desamparo. Fome. Sede. Projeto de extinção.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)

Regra de gênero no Judiciário

A ex-ministra Rosa Weber conseguiu criar divisão onde não existia, tornando a condição feminina mérito para promoção em carreira ("Regra de gênero no Judiciário gera racha em associação e renúncia coletiva de juízes", Política, 13/10). É uma piada. Logicamente, fez isso pouco antes de se aposentar.

Maria Cecilia C. Silva (São Paulo, SP)

A ministra Rosa Weber, durante sessão do CNJ - G.Dettmar - 19.set.23/Divulgação Agência CNJ



Qualquer um que faça uma breve pesquisa em estudos que enfocam o sexismo e o racismo em estratos e setores da classe média para cima, isto é, quanto mais se vai ao topo de qualquer pirâmide social mais a coisa piora para quem não é homem, branco e heterossexual. Agora, se juízes e juízas lá, desde sua aristocracia, estão tratando as juízas mulheres assim, imagina o que podem fazer em suas decisões "imparciais" com as mulheres comuns.

Antonio Evaldo Almeida Barros (São Luís, MA)

Cuidado

"As mazelas da ‘geração sanduíche’" (Mirian Goldenberg, 11/10). O problema é que esse cuidar pela mulher e esquecer de si, que é uma exigência de uma sociedade fruto do patriarcado, é muito exaustivo e perverso. E ainda tem medo de morrer e não saber como sobreviverão os demais. Temos que mudar a chave e buscar cuidar mais de nós.

Simone Mendes (Rio de Janeiro, RJ)



A questão não se prende a classes sociais, mas sim ao papel feminino que está sempre se incumbindo em executar "todas as saídas" para os problemas de pessoas que deveriam também tomar seu rumo, se comprometerem com o papel que lhes pertence. Tenho familiar nesta situação que continuará, pois os pais mantêm a acomodação.

Regina Célia Baldin (Ribeirão Preto, SP)

Barroso

Parece mais uma crítica velada do ex-presidente francês do que um elogio ao ministro da STF ("Barroso justifica ações do STF e ouve sugestão de Sarkozy para disputar Presidência do Brasil", Política, 13/10).

Emanoel Pires Candido (Brasília, DF)

Paralisação do metrô em SP

Cinco funcionários recebem advertências e isso causa a paralisação do sistema ("Protesto de metroviários fecha estações e gera lentidão em quatro linhas do Metrô nesta quinta", Cotidiano, 13/10)? E a presidente do sindicato ainda diz que foi por solidariedade aos colegas? Tem que privatizar isso já. A população não pode viver a mercê de oportunistas.

Adriana Pereira (São Paulo, SP)



Estamos juntos, metroviários! Mesmo com os boicotes feitos por parte do Governo de SP, cortando investimentos e novas contratações, vocês lutam para manter excelente serviço. Transporte deve ser público, e não lucro de meia dúzia!

Luana Queiroz (São Paulo, SP)

Vale quanto custa?

Maravilha, hoje fiquei sabendo que economizei 26 mil, e nem tive o trabalho de escolher a mesa ("Restaurantes cobram R$ 26 mil para reservar mesa na francesa Saint Tropez", Mercado, 13/10)! Quando mais caro, mais feliz fico de saber que, sem precisar ir, deixei de gastar!

Marcelo Innecco (Brasília, DF)

Restaurante de praia Les Graniers, em Saint-Tropez - Divulgaçao/ Les Graniers

Condenação da Braskem

"Justiça condena Braskem a indenizar estado de Alagoas por afundamento" (Cotidiano, 12/10). Você formou família e com dificuldades conseguiu imóvel para morar. Um belo dia a sua casa afunda, e você é transferido para onde alguém acha que você merece. Oferecem-lhe indenização irrisória. Enquanto isso família e outros acionistas da empresa recebem mega dividendos, até o momento, livres de imposto.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Vista aérea do Mutange, um dos bairros atingidos pelo desastre ambiental causado pela exploração de sal-gema pela Braskem em Maceió (AL); região que estava afundando está sendo aterrada - Jonathan Lins - 1º.mar.23/Folhapress

Racismo e Nelson Piquet

Os racistas, covardes como são, se escondem em subterfúgios do tipo "só foi um deboche", "não foi a intenção", "antigamente ninguém reclamava". Quando pensamos que vai mudar, são julgados por quem pensa igual a eles ("Condenação de Piquet por falas sobre Hamilton é derrubada por tribunal", Esporte, 12/10).

Luciano Silva (São Vicente, SP)



Não simpatizo com Nelson Piquet. Mas essa condenação contra ele era injusta. Primeiro, quem deveria processá-lo deveria ser Lewis Hamilton. Se não o fez, a lacrolândia quer tomar as dores de um inglês?

Edgar Alves (Itapira, SP)