Política associada a crime organizado gera monstro sem controle, diz leitor

Milícia

"Polícia encontra corpos que seriam de suspeitos de terem matado médicos no RJ" (Cotidiano, 6/10). Agora o crime tomou uma extensão muito maior. A sociedade precisa saber o que realmente aconteceu e quem dirige toda essa criminalidade. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro deve se atualizar sobre a realidade de seu estado, porque parece que ele governa a Dinamarca.

Regina Heineck (Porto Alegre, RS)



Quando a política se associa ao crime organizado cria-se um monstro sem controle que devora tudo e todos. É isso a realidade brasileira.

Mauricio Rios Caputo (São Paulo, SP)

Polícia encontra quatro corpos de suspeitos de terem matado médicos no RJ - Leitor

Fogo amigo

O conflito entre o Congresso e o STF é como aquele fogo amigo que queima a própria trincheira! No circo da política nacional, vemos parlamentares e ministros se digladiando, e o povo? Bem, o povo assiste com uma pitada de ironia e um punhado de descrença. Será que estão lutando pelo país ou pelo próprio poder? Enquanto uns brigam como gatos e cachorros, o país segue sua sina. O Barão de Itararé já dizia: "De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo!" Enquanto isso, o Brasil segue esperando por dias mais sensatos.

Luciano de Oliveira e Silva (São Paulo, SP)

Exclusão

"Acesso à educação melhorou, mas a iniquidade ainda é enorme" (Priscilla Bacalhau, 5/10). Parabéns à colunista pela sua análise da situação do ensino básico, especialmente em relação às desigualdades encontradas. Além daquelas apontadas, vejo também as dificuldades de manutenção do EJA pelas escolas públicas, a instalação da escola integral, além da formação dos professores do ensino médio. Acentua-se, cada vez mais, a necessária valorização dos docentes em todos os níveis.

Jonas Nilson da Matta (São Paulo, SP)

Nobel da paz

"Nobel da Paz vai para ativista de direitos humanos iraniana presa em Teerã" (Mundo, 6/10). Ótima escolha! Que esse prêmio possa fazer alguma coisa pelas mulheres iranianas em sua luta contra o machismo e o atraso. Elas precisam demais.

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

Colunista

"Oito anos como colunista de turismo me ajudaram a refinar escrita mais livre" (Josimar Melo, 4/10). Triste em saber que ele não escreverá mais na editoria de Turismo. Adoro suas escritas, sempre nos levando junto em suas viagens gastronômicas e de maneira tão agradável e refinada.

Aline Leonhardt Cardoso (Ribeirão Pires, SP)



Krenak na ABL

"Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito à Academia Brasileira de Letras" (Ilustrada, 5/10). É uma alegria ver Krenak na academia, justiça feita. Um brilhante pensador que nos completa a brasilidade, trazendo o universo dos povos originários para o centro da cultura deste país. Parabéns para a ABL.

Tulio Viana (Chapadão do Céu, GO)



A ABL virou palco para politicagem e levantamento de bandeiras, fenômeno que tem atingido a maioria das instituições brasileiras. Inconcebível a exclusão de nomes como Mauricio de Sousa e Mary del Priore, que tanto fazem pela literatura nacional e com obras consumidas pelo grande público.

Aline Lucia de Oliveira (Araçatuba, SP)

Trote

"Trote deveria ser proibido por maltratar quem deveria ser acolhido" (Drauzio Varella, 4/10). Sobre a coluna do Drauzio, escrevo para cumprimentá-lo pelo texto, pela coragem nas críticas feitas às universidades e para dizer que a maioria do povo civilizado concorda com ele. Para lembrar, recentemente nesta Folha ("Trote medieval", Editoriais, 30/9), aprendi que essa prática hedionda vem da Idade Media! Nada mais a falar!

Clidio Carvalho (São Paulo, SP)



Gostaria de salientar que essa prática absurda e inaceitável não acontece só nas escolas de medicina. Fiz faculdade de engenharia em 1972 e essa prática durava semanas. Depois de 51 anos, a coisa só piorou, já que a qualidade moral dos envolvidos nessa prática não é suficiente para resolver. Uma ação efetiva das próprias escolas e do poder público se torna urgente e indispensável. Toda essa energia aplicada a ações filantrópicas seria uma grande saída.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Envelhecimento

"A verdade incômoda de envelhecer na internet" (Joanna Moura, 5/10). Parabéns pela crônica. Bem estreita, num estilo que me fez querer ler até o final. Nesse mundo em que nosso corpo e espírito servem de consumo e quase tão somente, refletir e dividir suas reflexões é muito importante. Nunca fiz plástica por falta de coragem. Não me arrependo, mas não critico quem quer fazer. Só lastimo que num mundo em que se tarda a morrer, uma jovem que ainda vai completar 40 anos seja convidada a dar exemplo estético para induzir outras pessoas.

Marlene Braz (Rio de Janeiro, RJ)



A vida é para ser vivida, não congelada no tempo!

Carla Oliveira (São Paulo, SP)