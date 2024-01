Bolsa do ensino médio é medida tímida e urgente no combate à evasão, diz leitor

São Paulo

Medida urgente

"Bolsa do ensino médio será de R$ 200 por mês, com bônus de R$ 200 para Enem" (Educação, 26/1). A bolsa é uma medida de combate à evasão escolar. Não é investimento em excelência acadêmica ou infraestrutura e recursos humanos, nem uma solução para a miséria das famílias de muitas pessoas que abandonam o ensino médio. E mesmo essa tímida (e urgente) política pública custa bilhões por ano, razão pela qual devemos ser críticos a tetos de gastos que pregam austeridade para serviços públicos, mas nunca para grandes empresas devedoras, nem para a farra do capital especulativo.

Danilo Alves de Souza (São Paulo, SP)



Não estava entendendo até aqui, a matéria esclarece. Acho que qualquer ajuda é válida e deve ser um plano de nação. Pois, se entrar outro governo e retirar o subsídio não adianta, continuaremos na mesma. Com certeza a evasão vai diminuir.

Joe Rodrigues (Belford Roxo, RJ)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista coletiva - Gabriela Biló/Folhapress

Inspiração

"Angela Davis, uma imensa mulher, chega aos 80 anos inspirando gerações" (Djamila Ribeiro, 25/1). Angela Davis é extraordinária, um exemplo para todas as mulheres, não só para as negras, em todos os sentidos. É admirável, profunda, alguém que merece respeito e tem um histórico muito acima da média e exemplar na formação política. Os EUA devem ter muito orgulho de ela ter nascido lá.

Leonilda Pereira Simões (São Paulo, SP)

Agência paralela

"Abin paralela tinha agentes e dinheiro público a serviço de Bolsonaro" (Bruno Boghossian, 25/1). O colunista fez uma abordagem bem realista sobre o uso indevido da Abin pelo governo Bolsonaro. Típica conduta de quem quer sorrateiramente atacar seus adversários e se proteger de ameaças que dificultem práticas criminosas suas e de seus rebentos. O "imbrochavel", "inelegível" e agora "imprendível".

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Cessar-fogo

"Corte de Haia frustra palestinos e não determina cessar-fogo imediato a Israel" (Mundo, 26/1) "Apesar dos organismos da ONU estarem bastante contaminados, a decisão da Corte de Haia foi isenta.

Daniel Rousso (São Paulo, SP)



Ninguém é contra povo judeu. Quem tem o mínimo de ética e civilidade é contra a barbárie, a desumanidade e o massacre do povo palestino.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)



Espera-se que a condenação em Haia preserve a imagem dos judeus que, em grande parte, não estão aceitando os atos deste governo sanguinário e injusto, e que eles venham a ter melhores condições de defesa diante do antissemitismo.

José Bueno (São Paulo, SP)



A comida é escassa na região, e a situação é ainda pior no norte e no centro de Gaza, onde as agências de ajuda dizem que milhares de pessoas passam fome, especialmente crianças pequenas, que são mais vulneráveis à desnutrição. "Todo mundo com quem conversamos implora por comida". Que absurdo, que decisão fraca, que coisa aviltante é, para todos nós, percebermos que está em curso um genocídio e nada é feito de efetivo.

Lúcia Copetti Dalmaso (Santa Maria, RS)

Para entender a metrópole

"Entendendo São Paulo" (Priscilla Bacalhau, 25/1). Lindíssima a crônica da Priscilla Bacalhau. Na verdade, ela fez uma bacalhoada das mais saborosas e nutritivas para a alma. Já adulto, tentei imaginar o que o meu pai teria sentido ao desembarcar com toda a família na Estação da Luz, (eu tinha 5 anos). Imaginei-o olhando para o céu, pedindo algum consolo, algum socorro. Ao que o letreiro piscante de um famoso refrigerante teria lhe respondido: "Beba Bola, Beba Carambola, Não pise na bola".

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)



Belo texto, agradece e elogia a metrópole maltratada pelos Nunes da vida que, apesar de desumana, a todos acolhe. Espero que já torça para o Palmeiras e esteja falando orra meu.

Carlos Tardivo (São Paulo, SP)

Crônicas do dia 25

"Existe uma inversão no aprendizado esportivo" (Tostão, 23/1). A crônica de Tostão nos mostra o quanto o dia 25 de janeiro foi pródigo para o Brasil, além dele mesmo, a data nos deu Tom Jobim. Felizmente, ele ainda está entre nós com sua sabedoria ímpar: grande cronista, inigualável jogador e um mestre na medicina, a quem a turma de medicina de 1986 da UFMG teve a honra de escolher como professor homenageado.

Maria de Fátima D. S. Brito (Belo Horizonte, MG)

Agressão

"PM fardado agride porteiro com cotovelada no rosto em padaria em São Paulo" (Cotidiano, 25/1). Atitudes injustificadas com essa (pois não houve agressão que justificasse o revide do policial) mancham a corporação. O policial sequer deu importância à presença da criança e da mãe logo atrás. É preciso apurar e punir de modo exemplar. Se diante de câmeras é assim...

Helio Maia (São Paulo)