Leitora questiona: agora Bolsonaro será deixado em Angra dos Reis ou na prisão?

Trama golpista

Bolsonaro diz que saiu do governo há mais de um ano, que sofre perseguição implacável e que já pediu que o esqueçam ("Moraes tira sigilo de vídeo que expõe Bolsonaro e ministro debatendo golpe", Política, 10/2). Esquecê-lo na casa reformada de Angra dos Reis, desfrutando de uma magnífica paisagem? Ou na prisão, que é onde deveria estar?

Rita Lopes (São Paulo, SP)



Um show de absurdos ("Bolsonaro pediu e aprovou alteração em minuta do golpe, que previa prisão de Moraes, diz PF", Política, 9/2). Fez parte de toda a história política de Bolsonaro. Sempre agredindo a democracia. A justiça deve ser feita.

Sebastião O. Teixeira (Ananindeua, PA)

Abin paralela

Vimos em quatro anos um desgoverno e ameaça real à democracia e aos direitos do cidadão ("Fui monitorada pela Abin Paralela?", Mariliz Pereira Jorge, 9/2). Todos os envolvidos não podem sair impunes.

Cris Passarelli (São Paulo, SP)

Julgamento de Daniel Alves

Na lei espanhola, a embriaguez não planejada é causa de diminuição de pena ("Daniel Alves sustenta que jovem o seguiu ao banheiro e fez sexo consensual", Esporte, 8/2). Isso explica a tese defensiva. O que sabemos sem errar é: traiu a esposa e paga preço, que será barato demais se ele de fato estuprou a moça.

Denise Soares (Brasília, DF)

Herança de Bill Gates

Deveria servir de exemplo para os ricos brasileiros que não doam nada, só passam para filhos que não trabalham ("Bill Gates decide deixar só 1% da riqueza para filhos", F5, 9/2).

Dannielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)

Carnaval e religião

O problema está aí ("Carnaval e tradições culturais brasileiras vivem conflitos com evangélicos", Cotidiano, 8/2). Querer impor sua religião aos outros. Convencer é uma coisa, limitar é outra. Todos podem conviver. Os evangélicos nem lembram, mas já foram malvistos quando eram poucos. Respeitar os demais é bom. Com e sem religião.

Hercilio Silva (Brasília, DF)

Comer rima com viver

Minha reminiscência do Carnaval é fuga para a praia, após horas na estrada, e chegar a uma praia fora dos mapas, com a família do amigo abarrotada numa Kombi ("Carnaval rima com comer mal", Cozinha Bruta, Folha Corrida, 10/2). Depois do banho de mar, surgia uma fome indescritível, saciada pelo quibe frio que a mãe do amigo trazia num isopor. Comer era questão de espírito. Eu comia divinamente bem.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)

Brasil, país sem futuro

Nas escolas da década de 50, havia uma frase sobre o Brasil: País do futuro! Setenta anos depois, o futuro que chegou nada tem de maravilhoso ("Que se faça Justiça, não vingança", Editoriais, 10/2). Por quê? Como pode dar certo um país cujo comando é disputado por mais de 30 partidos políticos? Jamais dará certo. Seus membros olham só para verbas do Estado e como usá-las para seu proveito! Enriquecem na politica e empobrecem a população.

Laércio Zannini (São Paulo, SP)

Jornalistas no front

Enfim um texto sobre o que ocorre em Gaza, trazendo número de mortos e a rotina do repórter ("Jornalistas em Gaza convivem com a morte, o medo e a exaustão", Mundo, 9/2).

Rogerio Siqueira (Osasco, SP)