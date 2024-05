Leitor reclama de decisão de Moraes e diz que tudo vai acabar em pizza: 'forno já foi ligado'

Condenação

"Moraes rejeita recurso no TSE e mantém Bolsonaro e Braga Netto inelegíveis" (Política, 26/5). Preocupante esta demora em punir os golpistas. O forno para assar a pizza, tão comum nas instituições brasileiras, já foi ligado. Normaliza tudo, demora demais, depois fica parecendo que não houve nada de errado.

Marcos Araujo (Brasília, DF)

Tendência

"Nunes diz que São Paulo vai aderir ao programa de escolas cívico-militares" (Painel, 25/5). A tendência dessa política "educacional", infelizmente, é crescer. As famílias

estão sentindo-se impotentes diante de uma suposta intocabilidade dos filhos. Daí preferem substituir educação por disciplinamento militarizado.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Nunes e Tarcísio continuam sua caminhada para destruir a cidade e o estado de São Paulo. O que esses caras fazem é o puro suco do neoliberalismo e a fatura vai chegar.

José Davi (Castanhal, PA)

Gasto fixo

"Despesas obrigatórias vão anular espaço para gastos ou ampliar déficit" (Mercado, 26/5). O mesmo papo furado de sempre para tentar direcionar o governo federal a "economizar " com o povo e a gastar com banqueiros e rentistas.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

População adoecida

"O impacto do racismo no cérebro" (Opinião, 26/5). Não tenho dúvidas de que qualquer forma de violência afeta nosso cérebro. Aliás, diria que o Brasil é um país que adoece física e mentalmente sua população.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)

Tecnologia e trabalho

"Inteligência artificial deve ser usada para criatividade, não para cortar custos, diz futurista Amy Webb" (Mercado, 26/5). A nobreza de achar que algum empresário vai usar IA para aumentar a criatividade e não cortar custos no fator humano. Se pudessem, colocavam tudo para a máquina fazer apenas para não pagar salários.

Sam Duart (Macapá, AP)

Fazer previsões é fácil. Difícil é acertar. Uma revolução tecnológica dessa amplitude tem muitos efeitos escondidos do nosso olhar.

Dorgival Pedroso (Itapeva, SP)

Estrangeirismos

"Baby tees, antigas baby looks, voltam a ser tendência com frases irônicas" (Equilíbrio, 26/5). Em português não serve? Quer inovar? Use expressões idiomáticas regionais que vai ser muito mais original. Essa mania de achar que em inglês é melhor é antiquada que só!

Fernando Brandão (São Paulo, SP)

Holofotes

"Haddad desbanca ataques bolsonaristas e agita as redes sociais" (Encaminhado com Frequência, 27/5). Eu adorei a fala do Haddad na Câmara. É uma pena que poucas pessoas tenham interesse de assistir a tudo, e se contentem apenas com pílulas do material enviadas via WhatsApp ou Telegram, que quase sempre estão descontextualizadas.

Priscila Ramos Netto Viana (Belo Horizonte, MG)



Regras e humanidade

"É difícil ser ético no futebol" (Juca Kfouri, 26/5). Por isso Juca nunca jogou futebol, embora seja um excelente jornalista. A temperatura do momento definiu se o jogador mineiro mandava a bola para as redes ou para lateral. Se fosse um lance menos crítico da partida, era bola para lateral… Bom texto, Juca, excelente analogia, mas discordo da tese de que, nesse caso, o futebol explique o Brasil (quiçá o mundo).

Marcelo de Campos Haendchen (Campo Grande, MS)

Somos um povo que, historicamente, temos uma tendência à corrupção em todas as suas formas: uma cervejinha para o guardinha não ver seu carro sem vistoria, um presentinho para o funcionário público passar seu processo na frente, uma furada na fila, comprar carteira de motorista... São alguns dos exemplos que conhecemos bem.

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Armação dos Búzios, RJ)

Procedimento

"Mulher tem aborto legal negado em três hospitais e é obrigada a ouvir batimento do feto, diz Defensoria" (Mônica Bergamo, 26/5). A decisão cabe somente à mulher vítima do estupro. À medicina, cabe cumprir a lei. Médico com problemas de consciência deve mudar de profissão. Que toda mulher, vítima de estupro, que for obrigada a ouvir o coração do feto denuncie o médico opressor, ponha o nome dele em conhecimento público.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Maternidade

"Segura que o filho é nosso" (Giovana Madalosso, 26/5). Parabéns, Madalosso, seu texto é colossal. Palavras bem ditas. Com certeza a maternidade é a tarefa mais difícil do mundo e, se a paternidade não é assumida, fica ainda mais difícil. Mulher é um ser muito corajoso.

Antonio Carlos Vely Mendonça (Goiânia, GO)

Atraso

"Entrega da linha 6-laranja do metrô de SP pode atrasar mais 3 anos" (Cotidiano, 27/5). Tudo conversa fiada, aposto que SP já tem mapeado o subsolo metro a metro há mais de 100 anos. Impressionante como obra pública no Brasil sempre tem dessas.

Elvis Pfutzenreuter (Joinville, SC)

Vai atrasar muito mais que isso. E quando inaugurar será parcialmente por meses ou mais alguns anos funcionando com horário e estações reduzidas.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)

A Câmara Municipal vai abrir CPI para investigar a geologia de São Paulo, como foi formada e por que tais anomalias.

José Roberto Gomes Rocha (Aracaju, SE)