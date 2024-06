Leitores comemoram resgate das cores verde e amarelo durante Parada LGBTQIA+

Reconquista da bandeira

"Parada LGBTQIA+ deu rasteira no bolsonarismo" (Marcos Augusto Gonçalves, 6/6). Pois é, a esquerda perdeu diversas oportunidades de resgatar o verde e amarelo por não abrir mão do vermelho em suas lutas partidárias, deixando a extrema direita se apropriar das cores brasileiras. Falta de visão. Parabéns à comunidade LGBTQIA+.

José Cesarino (Brasília, DF)

Que bom ler um artigo tão cheio de luz e alegria. Captou muito bem o aspecto político da Parada, que deixou o ódio de lado para exaltar o que o nosso querido Brasil tem de bom: a criatividade, o dom de reagir mesmo durante as trevas do obscurantismo que insiste em dominar. Foi como um passarinho verde e amarelo voando da caixa de Pandora!

Sandra Hortal (São Paulo, SP)

A drag queen Tchaka, musa da Parada Gay, usa figurino verde e amarelo durante a 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ - Bruno Santos/Folhapress

Gastos luxuosos

"STF pagou R$ 39 mil a segurança em viagem de Toffoli à final da Champions League" (Política, 5/6). O ministro pode ir assistir ao jogo que quiser, desde que as despesas sejam pagas por ele. E sem segurança. Péssimo isso, pois dá água para o moinho de golpistas e antidemocratas.

Herbert Luiz Braga Ferreira (Manaus, AM)

Vergonha na cara já mostraram por inúmeras vezes não ter. Se comportam como deuses vivendo às custas do suor do humilde trabalhador honesto. É indecente.

Salatiel Neto (Bauru, SP)

O Estado brasileiro rasga dinheiro com o STF mais caro do mundo que custa 1,2% do PIB. Claro que não para aí, o nosso Executivo ainda mora em palácio, ostenta o quanto pode. Legislativo abusa na politicagem das emendas e é o segundo mais caro do mundo. Para os que produzem, os trabalhadores, migalhas. O Brasil não pertence ao povo.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Guerras

"O nacionalismo ameaça a ordem mundial" (Martin Wolf, 4/6). O mundo está saudoso de uma encrenca das grandes pelo jeito. Os mais velhos esqueceram as lições do passado, os mais jovens nunca viveram as guerras. Sejam os EUA, Europa ou Oriente Médio, eleger a extrema direita belicosa não vai ajudar, só vai ampliar os conflitos.

Hercilio Silva (Brasília, DF)

Planos de saúde

"Há fumaça no acordo com os planos de saúde" (Elio Gaspari, 4/6). Quem é idoso vive com medo de utilizar o plano de saúde. No meu caso, com coparticipação, não me protege de ser cancelada. Viver mais, no caso, é uma bênção ou maldição?

Ana Maria dos Santos (São Paulo, SP)

O que os planos conseguiram com os cancelamentos foi criar dúvidas sobre a vantagem de tê-los. Os milhares que pagaram por décadas, ao adoecer são abandonados? A agência reguladora é, sabida e escandalosamente, ocupada por gente da indústria.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Compras internacionais

"O machismo na taxa das blusinhas" (Mariliz Pereira Jorge, 4/6). As economias são globais e nenhuma é integralmente autossuficiente, especialmente quando se trata se bens de consumo não duráveis. Me parece que a política (clássica) de "tudo ou nada" ainda prejudica aqueles que mais precisam. Aos produtos que tem equiparação nacional, aplicar a mesma carga tributária, aos produtos que não, adotar outra métrica de tributação.

Beatriz Baccaro (São Paulo, SP)

Transtornos alimentares

"Aos quatro anos descobri que ser gorda era ser indesejada" (Não tem Cabimento, 6/6). Saúde mental forte é muito importante para lidar com as cobranças da sociedade. Seu artigo é necessário para nós! Obrigada! E todos os dias vamos nos olhar no espelho e nos achar lindas, porque é o que somos, e não devemos nos importar com os outros!

Eugenia Veras (Fortaleza, CE)

Conflitos geracionais

"Líderes jovens do setor público relatam ter sofrido preconceito por idade" (Mercado, 5/6). Como todo serviço público, poucos querem vestir a camisa, não é um problema de hierarquia e sim de falta de vontade de trabalhar. "Líder jovem" que quer gerir com aderência de 100% dos subordinados que tente uma vaga de CEO em uma empresa privada.

Sandra Losa (Brasília, DF)

Hermeto Pascoal

"Hermeto Pascoal, com novos disco e exposição, recorda Miles Davis e Elis Regina" (Ilustrada, 3/6). Brasil valoriza tão pouco seus talentos. Parabéns, Hermeto, muito sucesso para você!

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

Recurso esportivo

"Nove razões para a Inglaterra se livrar do VAR" (O Mundo É Uma Bola, 5/6). O uso do VAR precisa ser melhorado, não abandonado. Todos os esportes se modernizam e utilizam a tecnologia para aprimorar o esporte. Imagine uma luta de esgrima sem que um chip eletrônico acuse um toque certeiro no oponente, naquela velocidade em que se disputa? O VAR está sendo usado errado, mas precisamos de nove pontos de melhoria, não nove pontos para ignorar a modernidade.

Ana Brasil (São Paulo, SP)

O problema não é o VAR. Com ou sem, sempre haverá erros e interrupções. O problema é o impedimento: regra ultrapassada que só serve para atrapalhar o jogo!

Fernandes Ronal Souza Chaves (Tiradentes, MG)

Apreensões

"Minha ansiedade aeroportuária começa na véspera" (Drauzio Varella, 5/6). Não durmo na véspera de qualquer viagem: aérea, marítima ou terrestre.

Galdino Formiga (São Caetano do Sul, SP)