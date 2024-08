'Não tem mais espaço para ideias atrasadas e regimes ditatoriais', diz leitor sobre política na Venezuela

Venezuela

"Sete países da União Europeia pedem que Venezuela publique atas de votação" (Mundo, 3/8). Apesar de a América Latina ser um continente onde militarismo e ditadura têm na sua rotina a recorrência, é preciso avançar a democracia. Não tem mais espaço para ideias atrasadas e regimes ditatoriais crônicos. Chega. O idealismo da extrema esquerda já deu. E a perversão da extrema direita, precisa igualmente ser contida de forma vigorosa. Democracia e prosperidade, nada menos.

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

"A voz bolivariana no PT" (Elio Gaspari, 3/8). Ditadura é inaceitável, de esquerda ou de direita. Democracia sempre!

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Manifestantes contrários a Nicolás Maduro participam de ato convocado pela líder da oposição Maria Corina Machado - Federico Parra - 3.ago.24/AFP

Avaliação Lula 3

"Datafolha: Avaliação de Lula é igual à de Bolsonaro na mesma altura do mandato" (Política, 3/8). Sintomático que os piores indicadores sejam de Temer, Collor, Itamar e FHC, o centro e a direita tradicionais. Depois dizem que foi a decepção com a esquerda que engendrou o fascismo bolsonarista. A esquerda, mesmo com Haddad, se manteve perto da metade dos votos em segundo turno, e só teve um governo impopular (Dilma 2). A grande decepção que levou conservadores ao extremismo de direita foi com os políticos do centro e da direita, com o péssimo e impopular Temer sendo a gota d’água.

Ricardo Knudsen (São Paulo, SP)

Lula não é perfeito e está longe de ser (como todo ser humano), mas é democrata, estadista, politicamente habilidoso e sensível ao povo mais pobre. Só isso já o faz melhor que a imensa maioria dos políticos desse país.

Lucas Gomes (Jundiaí, SP)

Espero que o Brasil nunca mais eleja os ignorantes e contra as ciências, contudo, está muito difícil aceitar que um governo democrata fique titubeante em confrontar os ‘maduros’ ditadores. Precisamos aprender as lições que o mundo tem nos ensinado. Sem titubear.

Tereza Yamabe (Presidente Prudente)

Talentos em Paris

"Esperança de medalha, Hugo Calderano perde disputa do bronze no tênis de mesa" (Olimpíadas 2024, 4/8). Você nos representou, belíssima participação, tenho 72 anos e me tornei seu fã. Espero estar vivo para acompanhá-lo na próxima. Vamos comemorar juntos.

Chedes Pacheco da Silva (Florianópolis, SC)

"O que torna Rebeca Andrade uma atleta fora da curva, segundo treinadora que a descobriu" (Esporte, 1º/8). Materia excelente. Basicamente uma sinopse de como se suceder como atleta e quiçá na vida em geral. Talento natural, oportunidade, técnica de ponta, trabalho duro/dedicação, amor, divertimento e especialmente aos atletas brasileiros, aprender a ficar na "bolha" pois as distrações, cobranças e expectativas que se colocam sobre um atleta nesse país são insanas, anos-luz do razoável e poucos conseguem escapar dessa arapuca que congela o esportista na hora H.

Edison de Oliveira (SE)

Reconhecimento

"Medalha de prata não é fracasso, muito pelo contrário" (Marina Izidro, 2/8). Em respeito a todos os participantes de uma olimpíada, todos deveriam receber uma medalha de ouro, mesmo que simbólica. E os classificados nas provas deveriam receber as medalhas com diferencial por tamanho, a de ouro tamanho 1, a medalha de ouro tamanho 2, e a medalha de ouro tamanho 3. Só ouro para todos, para por fim no status de que se não for ouro não vale nada. Desde o início da participação dos atletas, até o final, tudo valeu a pena.

Arcangelo Sforcin Filho (São Paulo, SP)

Questão de opinião. Na real, as Olimpíadas são um caríssimo encontro de campeonatos. Segundo e terceiro lugar não valem nada. Só para justificar o absurdo investimento feito e garantir audiência nas disputas. Ou alguém valoriza quem foi o vice ou terceiro nas Copas do Mundo de cada esporte? Na Eurocopa, nem mais é disputado o terceiro lugar! Tanto é que o quadro de medalhas só considera para classificaçãoa de ouro.

Wil Leon (São Paulo, SP)

Descarte adequado

"Descarte de canetas emagrecedoras e impacto do lixo gerado por elas preocupam especialistas" (Saúde, 3/8). Muito oportuna a abordagem do descarte das canetas de Ozempic. Quando comecei a usar, entrei em contato com o SAC do laboratório e constatei que tratam o problema como se não fosse deles… Como usuária, acredito que a farmacêutica, cujo faturamento é superior ao PIB da Dinamarca, deveria absorver esse custo, com um programa eficaz de logística reversa.

Mai Carvalho (São Paulo, SP)

Caça antiética

"Continuar caça de baleias equivale a abater chimpanzés com requintes de crueldade" (Reinaldo José Lopes, 3/8). Muita crueldade desnecessária. Onde está a ética desse povo?

Ana Paula Riederer Rocha (Brasília, DF)

Desde que a frequência da pesca não ameace a sobrevivência da espécie não vejo problema. A morte e o sofrimento fazem parte da ordem da natureza.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Resposta

"Opus Dei é acusada de incentivar autoflagelação de crianças e adolescentes recrutadas" (Mundo, 3/8). O Opus Dei rejeita totalmente a alegação de recrutamento manipulador de menores. As atividades para eles contam sempre com envolvimento e aprovação dos pais, e visam inspirá-los a praticar virtudes e contribuírem com a igreja e a sociedade. Um jovem com mais de 14 anos e meio que pensa ter vocação pode com o consentimento de seus pais pedir para ser aspirante e ter um acompanhamento espiritual que ajude nesse discernimento. Para se tornar membro do Opus Dei é necessário ter ao menos 18 anos.

Roberto Zanin, do escritório de comunicação do Opus Dei no Brasil (São Paulo, SP)