Entenda as mudanças no Marco Legal dos Games, em discussão no Senado

A senadora Leila Barros (PDT-DF) apresentou no último dia 11 na Comissão de Educação do Senado uma nova versão do projeto que cria o Marco Legal dos Games. O novo texto retira os "fantasy sports" do escopo do marco, atende a demandas de representantes da indústria nacional de jogos eletrônicos e cria mecanismos para tornar os games um ambiente mais seguro para os menores de idade.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) discursa no plenário do Senado - Roque de Sá - 15.ago.23/Agência Senado

Rebobinando

De autoria do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), o projeto original tinha como objetivo separar os videogames dos jogos de azar.

Durante a tramitação na Câmara, porém, ele foi substituído por um texto relatado pelo então deputado Darci de Matos (PSD-SC), que incluiu no projeto os jogos esportivos de fantasia, ou Fantasy Sports (como Cartola e Rei do Pitaco). Em outubro de 2022, o texto foi aprovado na Casa em regime de urgência e encaminhado para o Senado.

Depois de aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi levado para votação no plenário. No entanto, após protestos de senadores e de entidades representativas da indústria brasileira de games, o texto foi encaminhado para debate na Comissão de Educação.

Sob nova direção

Relatora do projeto no colegiado, Leila promoveu uma série de alterações. Listo as oito principais mudanças:

1. Fantasy Sports fora: setor que vinha exercendo maior lobby pela aprovação do projeto em sua versão anterior, os Fantasy Sports foram excluídos do texto. A regulação dessas empresas foi apreciada no âmbito da Lei das Bets (PL 3.262/2023), que retornou para a Câmara após aprovação no Senado.

2. Classificação para microtransações: o texto estabelece que a presença de microtransações em jogos deve ser levada em conta para efeito de classificação indicativa. Teoricamente isso pode mudar a classificação indicativa de jogos como "EA Sports FC 24", que tem esse tipo de mecânica e atualmente é recomendado para todas as idades.

3. Abatimento de imposto: inclui na Lei do Audiovisual desconto de 70% no imposto sobre remessas ao exterior relacionadas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos, desde que a empresa estrangeira invista no desenvolvimento de games independentes nacionais.

4. Enquadramento do setor: classifica de uma forma ampla e detalhada as empresas que podem ser consideradas como pertencentes ao setor de games. Além disso, regulariza novas profissões específicas da área, como designer de jogos e testador, por exemplo.

5. Meu Cnae, Minha Vida: ordena ao IBGE a criação de um código específico para o setor no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), demanda de mais de 20 anos das empresas de games nacionais que facilitará procedimentos burocráticos e ajudará a contabilizar dados dessa indústria no Brasil.

6. "DevKits" liberados: reconhece os kits de desenvolvimento ("DevKits") como ferramentas essenciais para a indústria, o que deve facilitar a importação desses equipamentos. Muitas vezes os "DevKits" são identificados como consoles de videogame, sendo tributados e, por vezes, retidos na alfândega.

7. Games no setor público: estabelece balizas gerais para o uso de jogos eletrônicos em contextos educacionais e terapêuticos, incluindo a possibilidade de criação de um repositório de jogos que ficariam disponíveis para uso por instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde.

8. Pensando nas criancinhas: responsabiliza as desenvolvedoras de jogos eletrônicos e exige que elas mantenham um ambiente virtual em que crianças e adolescentes estejam protegidos. Exige, por exemplo, que as ferramentas de compras em jogos restrinjam transações feitas por crianças, garantindo o consentimento dos responsáveis.

E agora? Próximos passos

O novo texto ainda precisa ser aprovado na Comissão de Educação do Senado. Depois disso, deverá ser votado no plenário. Caso seja aprovado, voltará para a Câmara para que as mudanças sejam apreciadas pelos deputados.

O que eles disseram

"O Marco Legal ajuda a manter os talentos no país. Com ele, as empresas brasileiras ganham competitividade e se tornam mais atrativas para receber investimentos internacionais"

"Reconheço um enorme avanço. Eu consigo ver o futuro do país, o futuro do setor de jogos aqui. Neste momento a gente vê a criança nascer"

"É um marco regulatório necessário para o crescimento da nossa indústria. A gente precisa avançar no entendimento da importância do setor para o desenvolvimento da economia brasileira"

Com informações da Agência Senado.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Pioneers of Pagonia

(PC)

Esse jogo de estratégia do estúdio alemão Envision Entertainment se vende como um simulador de colonização, mas bem que poderia ser um simulador de formigueiro. Diferente de clássicos jogos de estratégia em tempo-real como "Age of Empires", o jogador não controla individualmente cada unidade, mas apenas constrói estradas e prédios que elas usarão para completar suas tarefas. O resultado é como ver um gracioso formigueiro, construindo uma vila cada vez maior e explorando cenários criados proceduralmente --claro, sob a influência do jogador.

O jornalista recebeu uma cópia do jogo para teste.

Imagem do jogo 'Pioneers of Pagonia' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A E3, que já foi considerada a maior feira de games do mundo, acabou após quase 30 anos. A ESA (Associação dos Softwares de Entretenimento) anunciou o fim do evento anual que começou em 1995 após uma sequência de cancelamentos devido à pandemia de Covid-19 e ao baixo interesse da indústria. A última edição presencial foi em junho de 2019.

A Epic Games venceu o processo movido contra o Google por violação de leis antitruste em sua loja virtual de aplicativos, a Google Play. A empresa questionava a cobrança de taxa de 30% para compras na loja e a proibição para criação de lojas alternativas. O Google irá recorrer.

A Naughty Dog anunciou o cancelamento de um game multiplayer online da franquia "The Last of Us". Em nota no seu site, o estúdio afirmou que tomou a decisão de desistir do jogo "live service" para se concentrar em projetos para um jogador, que sempre foram o forte da empresa.

A Kojima Productions, do lendário designer de games Hideo Kojima (da série "Metal Gear Solid"), anunciou uma parceria com a produtora A24 para lançar um filme baseado em "Death Stranding".

O vice-presidente de games da Netflix, Mike Verdu, afirmou no site da empresa que a gigante do streaming conta com quase 90 jogos em desenvolvimento e que serão disponibilizados para os assinantes da plataforma.

Geoff Keighley, organizador do The Game Awards, anunciou no X que a premiação deste ano foi assistida 118 milhões de vezes pela internet no último dia 7. O número representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

A Microsoft lançou um aplicativo para o Xbox Games Pass em dispositivos de realidade virtual Meta Quest. Com o programa, será possível jogar os games do serviço em uma tela virtual 2D.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

20.dez

"Resident Evil 4": R$ 249 (iOS)

