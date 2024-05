Quer descrever as Cataratas do Iguaçu? Melhor ver os vídeos

Foz do Iguaçu

No fim da tarde, o efeito hipnótico das cataratas se multiplica. Uma névoa toma o lugar; é o resultado do encontro entre a luz do lusco-fusco e a água em suspensão no maior conjunto de cachoeiras do mundo.

O rio Iguaçu, com 1.200 metros de largura no topo, cai até 80 metros por meio de 275 quedas —o número pode variar a depender da vazão– e espreme-se abaixo por uma fenda de 65 metros de amplitude e com muita corredeira.

As cataratas do Iguaçu, em Foz - Roberto Dias/Folhapress

O barulho e a força desse processo não são passíveis de descrição em texto.

Mas o espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca tentou. Primeiro europeu a relatar a existência das cataratas, ainda no século 16, ele publicou suas impressões na obra Naufrágios e Comentários.

A queda, dizia, "fez descer as águas da terra com um golpe tão grande que se ouve de muito longe; e a espuma da água ao cair com tanta força sobe [a altura de] duas lanças ou mais".

Batizou as quedas de Saltos de Santa María. Acabou prevalecendo o nome dos guaranis —na linguagem indígena, Iguaçu significa "água grande".

O rio, o maior do Paraná, forma-se em Curitiba, onde recebe despejo de elementos poluentes. Em seu curso, forma ora a divisa entre Paraná e Santa Catarina, ora o limite entre o Brasil e Argentina, como ocorre na região das cataratas. Deságua no rio Paraná, compondo a tríplice fronteira com o Paraguai.

É no rio Paraná, mais ao norte, que ficavam as Sete Quedas, as maiores cachoeiras do mundo em volume de água, desaparecidas em 1982 com a construção do lago de Itaipu.

No caso do rio Iguaçu, pode-se navegar no trecho posterior ao das cataratas, dentro do parque. O passeio, chamado de Macuco Safari, inclui uma caminhada de 600 metros pela mata. Depois disso, a excursão toma um barco rio acima pelas águas barrentas, em meio a muita corredeira e muito balanço. Aproxima-se de algumas das quedas, desatando um processo de espanto, encantamento, tensão. Não espere voltar muito seco.