Conheça dez hotéis que levam os hóspedes para viajar pela história do Brasil

São Paulo (SP)

Entre as centenas de hotéis espalhados no nosso território, alguns são especiais porque ajudam a contar a história do turismo brasileiro ou mesmo do país em si.

No quinto capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha resgata dez hospedagens emblemáticas que marcaram a trajetória da nossa hotelaria— alguns com diárias nem tão proibitivas.



Fera Palace Hotel

Desde 1934 na primeira rua do Brasil, este palacete foi sinônimo do auge do luxo na Bahia, mas ficou abandonado por muito tempo. Em 2017, após uma restauração, ele voltou com elegância digna da sua era de ouro —incluindo o salão Dona Flor, outrora cassino onde Vadinho, de "Dona Flor e seus Dois Maridos", fazia suas jogatinas. Além do charme art decó, hoje o Fera se destaca pela gastronomia e pela cobertura, com piscina, lounge bar e uma vista para a baía de Todos os Santos.

Rua Chile, 20, centro histórico, Salvador (BA). Diárias a partir de R$ 1.414 em ferahoteis.com

Brasília Palace Hotel

Junto ao Catetinho e ao Alvorada, este hotel, também assinado por Niemeyer, foi um dos primeiros construídos no Planalto Central. Inaugurado em 1958, quase dois anos antes de Brasília, ele recebia arquitetos e engenheiros que trabalhavam na construção da nova capital. No final da década de 1970, um incêndio destruiu o hotel, que ficou fechado até 2005, quando foi totalmente recuperado com suas características originais, como o mobiliário modernista e as obras de Athos Bulcão.

Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 01, Cj. 01, Brasília (DF). Diárias a partir de R$ 409 em plazabrasilia.com.br/brasiliapalace

Brasília Palace Hotel, projetado por Oscar Niemeyer, foi um dos primeiros prédios construídos na cidade - sendo inaugurado, inclusive, antes dela - Divulgação

Grande Hotel Araxá

No final dos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas queria marcar a presença do governo no Triângulo Mineiro. Decidiu então construir um hotel monumental em Araxá, já famosa pelas suas águas naturalmente quentes e radioativas. Com paisagismo de Burle Marx, ele foi inaugurado em 1944, chegou a fechar algumas décadas depois e foi reaberto em 2001. Mas foi só em 2022 que o hotel remeteu aos áureos tempos, resgatando sua vocação para o relaxamento e terapias para hóspedes —com algumas suítes ainda totalmente preservadas.

R. Águas do Araxá, s/n, Araxá (MG). Diárias a partir de R$ 1.267 em grandehotelaraxa.com

Grande Hotel Termas de Araxá (MG); construção do hotel foi ideia do então presidente Getúlio Vargas para marcar presença do governo no triângulo mineiro

Hotel Solar do Rosário

O belíssimo casarão em frente a uma das mais originais das igrejas barrocas do país —a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos—, abriu as portas em 1840, logo após Vila Rica se tornar Ouro Preto. Com a mudança da capital para BH, em 1897, o prédio virou um armazém, retomando as atividades hoteleiras só nos anos 1980, quando a Unesco reconheceu a cidade como patrimônio da humanidade. Em 2007, o hotel foi todo restaurado, devolvendo à estadia um gostinho de viagem no tempo.

R. Getúlio Vargas, 27, Ouro Preto (MG). Diárias a partir de R$ 577 em hotelsolardorosario.com

Fachada do Hotel Solar do Rosário, em Ouro Preto, aberto pela primeira vez em 1840 - Divulgação

Hotel Caxambu

Ainda no Brasil Império, as águas de Caxambu, hoje considerada uma das mais puras do mundo, já atraíam muitos turistas para a região —cujo principal atrativo é o Parque das Águas, com fontes que homenageiam a princesa Isabel e outros nomes da época. Não à toa, é nessa pequena cidade de 20 mil habitantes que fica o hotel mais antigo do país, aberto em 1884 e em operação contínua no mesmíssimo e preservado prédio colonial de 140 anos atrás.

R. Major Penha, 145, Caxambu (MG). Diárias a partir de R$ 177 no Whatsapp (35)98871-3680. @hotelcaxambuoficial

Foto antiga do Hotel Caxambu, o mais antigo em operação contínua no Brasil, desde 1884 - Divulgação

Solar do Império

Joaquim Antonio Passos teria ganhado o título de comendador da princesa Isabel graças ao fato de ela ter se encantado com este palacete neoclássico erguido em 1875, quando Petrópolis era a capital de veraneio do império. Reformado pela primeira vez em 2005 e novamente em 2019, o prédio é tombado e preserva a base de suas características originais, para que os hóspedes realmente se sintam dormindo como um rei ou rainha.

Av. Koeler, 376, Petrópolis (RJ). Diárias a partir de R$ 817 em solardoimperio.com.br

Fachada do Hotel Solar do Império, em Petrópolis; tombamento do conjunto arquitetônico da Av. Koeler manteve o palacete erguido em 1875 totalmente preservado - Divulgação

Hotel Nacional

Quem chega a São Conrado, no Rio de Janeiro, pela av. Niemeyer dá de cara com uma torre cilíndrica de 34 andares —projetada justamente pelo arquiteto que dá nome à avenida, com jardins feitos por seu amigo Burle Marx. Foi lá que, dois anos após a inauguração, em 1974, Elis Regina e Tom Jobim lançaram um LP conjunto, um dos mais emblemáticos da música brasileira, num teatro que também já recebeu Liza Minnelli e B. B. King. Em 1995, o hotel fechou e voltou a receber hóspedes em 2016, com um trunfo que só ele tem: uma das melhores vistas da cidade, seja para o mar ou para as montanhas.

Av. Niemeyer, 769, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$588 em hotelnacionalriodejaneiro.com

Vista aérea do Hotel Nacional, na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, com a pedra da Gávea ao fundo; projeto de Niemeyer oferece vista panorâmica em todas as suítes - Divulgação

Copacabana Palace

Aquele que é talvez o mais famoso hotel brasileiro foi inaugurado em 1923, quando Copacabana ainda era praticamente deserta. Em cem anos, o bairro se tornou um dos mais fervilhantes do Rio e, nesse tempo todo, o Copa ficou por lá, recebendo nomes ilustres como a princesa Diana, Santos Dumont, Walt Disney, Madonna, Nelson Mandela, Brigitte Bardot e outros —fazendo dele não só um point de ricos e famosos, mas um personagem da história carioca. Leia mais sobre o Copacabana Palace aqui.

Av. Atlântica, 1.702, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$ 2.200 em belmond.com

Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, completou 100 anos em 2023 - Adobe Stock

Palácio Tangará

Nos anos 1950, Baby Pignatari, herdeiro da família Matarazzo, convidou Niemeyer e Burle Marx para projetar a maior mansão do Morumbi, com um imenso jardim em homenagem à sua namorada. O romance terminou muito antes da obra, só os jardins saíram como planejado, e tudo ficou abandonado por um bom tempo. Nos anos 1990, surgiu a ideia de erguer ali um hotel, aberto em 2017 como um dos mais luxuosos do país —título ostentado até hoje.

R. Dep. Laércio Corte, 1.501, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$ 3.500 em oetkercollection.com

Vista aérea do Palácio Tangará, localizado dentro do parque Burle Marx, no bairro Panamby - Folhapress

Hotel das Cataratas

Inaugurado em outubro de 1958, o hotel chegou até a fazer parte da rede hoteleira da Varig, mas hoje é gerido pelo império de luxo da LVMH, dona da Louis Vuitton. Além de uma estadia confortável, sofisticada e que valoriza o atendimento, ele oferece aos hóspedes atividades e acessos exclusivos, como caminhadas pelo Parque do Iguaçu ao nascer do Sol, antes dos visitantes começarem a chegar. Na lua cheia, quando todos já se foram,ainda dá para observar o arco-íris lunar, fenômeno que só existe em lugares como as cataratas.

Rod. BR 469, Km 32, Foz do Iguaçu (PR). Diárias a partir de R$ 3.900 em belmond.com