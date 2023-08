Montanhas do Espírito Santo

A crescente qualidade dos cafés produzidos na região das montanhas do Espírito Santo tem aumentado a busca pelo agroturismo cafeeiro na região.

Célebre por abrigar o Parque Estadual Pedra Azul –cujo nome provém de uma formação rochosa de 1.822 metros de altura–, a área no entorno dos municípios de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante já é considerada uma referência no turismo rural.

Ao ponto de, no dia 25 de julho, o presidente Lula sancionar uma lei que confere o título de capital nacional do agroturismo a Venda Nova do Imigrante.

O turismo praticado na região, contudo, ainda é mais voltado a outros produtos, como socol –embutido de lombo suíno–, doces, morangos, cachaças, licores etc. Mas, aos poucos, o café vai ganhando espaço.

Uma das pioneiras do agroturismo cafeeiro no local é a Fazenda Camocim, na qual é produzido o famoso café do jacu. É possível agendar visitas guiadas pela propriedade e degustar os cafés em uma elegante cafeteria, com paredes de vidro que proporcionam uma vista completa para a agrofloresta em que os grãos são cultivados.

A dois quilômetros dali está a propriedade de Vagner Uliana, microprodutor que cultiva uma área de apenas 1 hectare e chegou a alcançar a terceira colocação em um concurso que avalia os melhores cafés do Brasil.

Na propriedade, ele construiu a cafeteria Contos do Ninho, que serve centenas de turistas sobretudo aos finais de semana, e a pousada Villa Uliana, onde o hóspede é recebido com uma prensa francesa dentro do quarto –ao lado de um café produzido na própria fazenda, claro.

O desjejum da pousada é outro fator que atrai os entusiastas do café. Isto porque ele é servido na cafeteria da casa, onde o hóspede tem uma carta de cafés especiais de altíssima qualidade, que vai desde capuccinos muito bem extraídos a espressos e coados preparados na hora, sob demanda –um tratamento que nem hotéis de alto padrão costumam oferecer.

A iniciativa tem dado tão certo que Uliana e a mulher, Bia Fernandes, já constroem uma segunda pousada, nos fundos da propriedade, que será ainda mais focada no agroturismo cafeeiro.

Lá, a ideia é que o hóspede tenha à disposição não apenas uma prensa francesa, mas vários métodos de preparo de café dentro do próprio quarto, com vista para os cafezais.

O crescimento do turismo cafeeiro tem incentivado outros agricultores. Um pouco mais ao sul, na área conhecida como Vale do Caxixe, no município de Castelo, o produtor Carlos Alberto Altoé construiu uma pequena cafeteria/torrefação dentro da propriedade.

No local, ele recebe com um bom café os visitantes que o procuram em busca de conhecer melhor as etapas do cultivo.

Além de aprender todo o processo que o fruto percorre do pé até a xícara, o visitante pode levar para casa pacotinhos de café inteiramente produzidos ali mesmo na fazenda.

Por fim, uma dica para quem está planejando uma viagem à região: antes de subir a serra, vale a pena conhecer a cafeteria Kaffa, que funciona junto com a torrefação Trentino, em Vitória.

O dono da cafeteria, Jonathan Piazarolo, conhece os cafés das montanhas capixabas como poucos –e torra-os primorosamente. Na Kaffa, além de beber ótimos cafés extraídos em diferentes métodos, é possível levar para casa alguns dos melhores grãos produzidos no Espírito Santo.



TURISMO CAFEEIRO NAS MONTANHAS DO ES

ONDE SE HOSPEDAR

Villa Uliana

Pousada situada dentro de uma microprodução cafeeira, com experiência de café especial dentro do quarto, tem suítes com diárias variando de R$ 500 a R$ 850. Endereço: BR 262, Km 90 - Pedra Azul, Domingos Martins

Ecopousada Quaresmeiras

Com ampla área verde, lago próprio e bangalôs independentes com diárias de R$ 440 a R$ 550. A pousada prega um contato com a natureza e o campo, mas não é voltada ao café especificamente. Serve apenas café tradicional no desjejum. Endereço: BR 262, Km 88 - Pedra Azul, Domingos Martins

Pousada Pedra Azul

Com vista privilegiada para a famosa Pedra Azul, a propriedade tem suítes e chalés cujas diárias variam entre R$ 403 e R$ 1.094. Endereço: BR 262, Km 88, Domingos Martins

ONDE TOMAR CAFÉ

Cafeteria Contos do Ninho

Situada dentro da pousada Villa Uliana, serve cafés especiais premiados, cultivados no próprio local, além de lanches feitos com pães de fermentação natural, por exemplo. Endereço: BR 262, Km 90 - Pedra Azul, Domingos Martins

Fazenda Camocim

Pioneira no agroturismo cafeeiro, a fazenda oferece visitas guiadas mediante agendamento. É possível degustar os cafés em uma elegante cafeteria com vista para a floresta. Contato para agendar a visita: (27) 99831-4502 . Endereço: BR 262, Km 90, Pedra Azul, Domingos Martins

Café Vale do Caxixe

Cafeteria e torrefação instalada dentro de uma fazenda de café, anexo aos terreiros de secagem e maquinários de processamento. Importante agendar previamente com o proprietário Carlos Alberto Altoé por meio do telefone (28) 999353101 . Endereço: estrada Caxixe zona rural, Castelo

Kaffa Cafeteria

Cafeteria com torrefação própria localizada em Vitória, é um ótimo ponto de partida antes de subir rumo às montanhas. Além de servir ótimos cafés em diferentes métodos, vende pacotes com grãos torrados na casa. Endereço: av. Anísio Fernandes Coelho, 1.850, lojas 1, 2 e 3, Jardim da Penha, Vitória



