Antes de se tornar escritora, Paula Fábrio ganhou de presente uma consulta esotérica e visitou uma astróloga para fazer o seu mapa astral.

"Achei tudo muito picareta na época, porque ela falou coisas que não tinham nada a ver", lembra a autora. "Isso faz uns 20 anos. Mas hoje vejo que ela acertou tudo. Pena que não tenho mais o contato daquela mulher", emenda com uma risada.

Ilustração de Laura Athayde para "Tão Importante como um Pedaço da Língua", de Paula Fábrio - Divulgação

Entre as previsões feitas, havia uma especial —a de que Fábrio trabalharia com crianças e escreveria histórias para a infância. Seja por acerto, seja mais provavelmente pelas mágicas do viés de confirmação, a escritora lança nesta semana o seu segundo livro infantojuvenil, "Tão Importante como um Pedaço da Língua", publicado pela FTD.

A história, ilustrada pela artista gráfica Laura Athayde, investiga como as amizades chegam ao fim e apresenta três garotas inseparáveis, unidas por serem pré-adolescentes fora do padrão. Uma tem cabelos revoltos e ama astronomia. Outra se torna a mais gorda da turma. A terceira, que é a protagonista, se acha baixinha e é dona do gato Fernando. O felino, que não tem um pedaço da língua, é quem ajuda a batizar a obra.

As três faziam absolutamente tudo juntas, mas as coisas mudam. "Nenhum tempo, quando acaba, avisa que vai acabar", afirma o texto. Nayara, a personagem principal, percebe então que as amigas se afastam sem motivo. De uma hora para outra, sem entender as razões, ela se vê sozinha, só com a companhia do gato sem língua, que ajuda a transformar em metáfora a falta de comunicação, a ausência de respostas, o silêncio, a mentira.

"Passei por algo parecido na minha infância e vivia isso no momento em que escrevia o livro, já adulta. A perda das amizades acompanha a nossa vida", conta Fábrio. No livro, assim como ocorre muitas vezes no mundo real, a personagem não descobre com certeza os porquês do afastamento. Mas há indicações.

Paula Fábrio na entrega do prêmio São Paulo de Literatura, em 2013 - Davi Ribeiro/Folhapress

Não conto mais para não dar spoiler, mas as suspeitas de Nayara esbarram na condição social de sua família e em problemas enfrentados por seu pai, que está longe. "Quero que meus livros gerem ruído na classe média alta. Não só os infantojuvenis, mas tenho pensado nisso em relação à minha literatura para adultos também. Quero fazer essa troca entre a periferia e o centro."

Para adultos, a escritora venceu o prêmio São Paulo de Literatura com "Desnorteio", em 2013, e publicou também títulos como "Um Dia Toparei Comigo" e "Estudo sobre o Fim". Já na literatura infantojuvenil, fez sua estreia com "No Corredor dos Cobogós", lançado em 2019 pela editora SM.

Ilustração de Laura Athayde para "Tão Importante como um Pedaço da Língua" - Divulgação

Em comum entre os dois livros para a infância, está o protagonismo feminino. É verdade que "No Corredor dos Cobogós" se equilibra entre dois personagens, um menino e uma menina. "Sem o garoto até poderia haver história, mas sem ela não existiria o livro", afirma Fábrio. Já no lançamento, praticamente tudo gira ao redor do universo feminino.

"É uma voz que domino mais, mas é também um projeto. Quero criar histórias com protagonistas femininas porque, quando eu era criança, li centenas de livros com heróis masculinos."

"Nos livros para adultos, isso não é uma questão para mim", diz a escritora. "Pode ser romântico ou uma inocência minha, mas é no livro infantil que tento mudar o mundo. Quero que meninas das novas gerações se deparem na literatura com um olhar diferente. O adulto já está perdido, mas sinto que a gente ainda pode contribuir com o leitor em formação."