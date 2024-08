São Paulo

Ana Patrícia e Duda são ouro nas Olimpíadas de Paris-2024 e os brasileiros nas redes sociais não param de comemorar o sucesso do vôlei de praia brasileiro no Jogos.

O jogo contou com momentos marcantes, como a discussão entre as jogadoras brasileiras e a canadense Brandie Wilkerson e os passes de cabeça da Ana Patrícia para a Duda.

Com um início difícil, sob uma vantagem de seis pontos para as canadenses, as redes sociais já começavam a lamentar e sofrer por antecipação após trauma com as sucessivas eliminações brasileiras no esporte.

No entanto, ainda no primeiro longo set, para o alívio dos internautas, as brasileiras conseguiram virar o jogo e fechou a primeira etapa da partida por 26 a 24.

O segundo set começou acirrado e ainda na metade do game a dupla canadense cresceu e chegou a criar uma enorme distância de pontos para as brasileiras. Não teve jeito e o Brasil perdeu por 12 a 21.

No set decisivo do jogo, as brasileiras brilharam e fecharam a partida por 15 a 10.

Veja mais publicações que prestigiam Ana Patrícia e Duda como campeãs olímpicas de vôlei de praia.