"O stinger é o melhor amigo do homem", diz o personagem de um conto de Scott Fitzgerald. Em "Mad Men", um paquerador oferece um stinger a Peggy Olson. Inexperiente, assume: "não sei o que tem dentro".

Surgido por volta de 1890 e logo adotado pela alta sociedade (aparece, inclusive, no filme de mesmo nome), o stinger, ainda que assuma formas e dosagens diferentes, é simples: dois ingredientes apenas, conhaque e licor de menta.

Cary Grant e Ingrid Bergman em cena de 'Interlúdio', de Alfred Hitchcock, tema da coleção Grandes Diretores - Divulgação

É minimalista, mas carrega a complexidade intrínseca de seus componentes. Poderia ser a descrição de Cary Grant, cujo estilo era direto e natural, e ainda assim transmitia ambiguidades que deixavam as espectadoras e espectadores intrigados, pregados no telão.

"Kiss Them For Me" seria um de seus filmes pouco memoráveis, não fosse por uma cena. Piloto da Marinha em férias, Grant vai a um bar e diz ao garçom: "Stingers! Pode ir trazendo, sem parar!". Considerado um digestivo perfeito pelo mestre da coquetelaria Dale DeGroff, era o drinque favorito do ator, que completaria 120 anos neste dia 18.

Filho único de uma família de classe média baixa, nasceu em Bristol, na Inglaterra. Com o pai alcoólatra, aos 12 anos viu a mãe ser internada num asilo psiquiátrico. As circunstâncias o tornaram independente —foi quando descobriu os shows de variedades. Fazia um pouco de tudo: acrobacias, pantomimas, dançava e cantava. Fazia até o papel daquele que ficava na plateia para ser "aleatoriamente" escolhido por um adivinho.

Talvez nem precisasse ser adivinho para prever seu futuro. Archibald Leach (nome real) tinha o arsenal completo: beleza, talento, energia e, acima de tudo, senso de humor. Essa última qualidade foi determinante para virar um astro nos anos 1930, em comédias amalucadas ao lado de Katharine Hepburn, Carole Lombard e Rosalind Russell, quando "as piadas eram a forma nacional de galanteio", no dizer da crítica Pauline Kael.

Nessa época, suas falas e seu corpo pareciam andar em velocidades diferentes —os diálogos corriam com uma destreza verbal impressionante. Os ângulos das expressões e gestos, herança do vaudeville, acentuavam as palavras com a autoconfiança de quem se sente à vontade em qualquer lugar. Era um dínamo com charme, sem transparecer esforço.

Com o tempo, foi depurando seu estilo, que tornou-se mais econômico. A velocidade baixou e deu espaço para aquele elegante cansaço de quem já viu tudo e não precisava provar nada. Mais importante: continuava a não se levar a sério.

Como herói misterioso em filmes de Hitchcock ("Interlúdio", com Ingrid Bergman; "Intriga Internacional", com Eve Marie Saint; e "Ladrão de Casaca", com a amiga Grace Kelly) e Stanley Donen ("Charada", com Audrey Hepburn), ficou ainda mais sedutor, como nota Kael, que o chamava de "O homem da cidade dos sonhos", ou seja, a quintessência de Hollywood. Outro crítico, David Thomson, foi mais longe e afirmou que Grant "é o melhor e mais importante ator da história do cinema."

Archie gostava de química na escola. Ficava no laboratório nos dias de chuva, fazendo experiências. Um funcionário que cuidava da iluminação de um teatro o levou aos bastidores, e foi assim que tudo começou: a química com as plateias, com as atrizes, com diretores e roteiristas. E o gosto pela química simples e sofisticada do stinger.

STINGER

60 ml de conhaque

30 ml de licor de menta (branco)

Bata os ingredientes com gelo e coe para um copo old-fashioned com gelo moído.