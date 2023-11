O desinteresse pelas eleições e o compartilhamento de notícias falsas marcaram grupos de WhatsApp argentinos na reta final da disputa que sagrou Javier Milei presidente do país vizinho. A conclusão é da Palver, empresa de tecnologia que acompanhou de perto cerca de 2.500 grupos públicos argentinos.

Nos últimos 30 dias, as menções ao termo "fraude" teriam alcançado ao menos 42.081 pessoas presentes em 125 grupos públicos monitorados. As mensagens replicavam a teoria propagada pelo partido de Milei, A Liberdade Avança, de que o pleito não seria íntegro. Provas jamais foram apresentadas.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina, discursa após vencer as eleições, em Buenos Aires - Agustin Marcarian - 19.nov.2023/Reuters

Algumas das informações falsas disparadas sugeriam que só havia cédulas de papel com o nome do peronista Sergio Massa, opositor de Milei, disponíveis para votação.

Endossadas pelo ultraliberal, as suspeitas remetem às acusações de fraude feitas não só por Jair Bolsonaro (PL) no Brasil, em 2022, e por Donald Trump nos Estados Unidos, em 2020, mas também às que ocorreram no Equador antes de Daniel Noboa ser eleito presidente, no mês passado.

"Em consonância com os processos observados no Equador e no Brasil, a retórica anticomunista nas redes também desempenhou um papel importante durante a campanha eleitoral argentina", diz a Palver.

Além de teorias conspiratórias acerca das eleições, a empresa rastreou notícias falsas que sugeriam que Massa venderia o campo petrolífero de Vaca Muerta e também que fazia uso de entorpecentes.

Grupos pró-Patricia Bullrich, terceira colocada no primeiro turno das eleições argentinas, se voltaram expressivamente contra Massa —após ser derrotada, a aliada do ex-presidente Mauricio Macri declarou apoio à candidatura de MIlei. Em muitos casos, as mensagens contendo informações negativas contra o peronista atingiam o limite máximo de compartilhamento.

De acordo com o levantamento da empresa de tecnologia, ao longo de toda a disputa Milei reuniu mais menções e angariou um engajamento superior ao de Massa nos grupos de WhatsApp.

"Em termos absolutos, foram registradas 37.288 mensagens que citaram o candidato, número 1,43 vezes maior daquilo que foi identificado para Massa", diz a Palver, em relatório. Dias antes do segundo turno, as menções a Massa correspondiam a quase metade das feitas a Milei nos espaços virtuais.

Ainda de acordo com o monitoramento, as discussões sobre a disputa foram mais numerosas quando ocorreram as primárias, quando foi realizado o primeiro turno das eleições e em dias de debates presidenciais, como o ocorrido no último dia 12.

"Fora desses momentos cruciais, o interesse público parecia diminuir, possivelmente devido à falta de desenvolvimentos substanciais entre esses eventos-chave", diz a empresa.

No domingo (19), quando se decidiu quem seria o novo presidente, também foi registrada uma baixa movimentação nos grupos públicos de WhatsApp, afirma a Palver. A conclusão está de acordo com a participação de eleitores observada pleito, que, com 76%, foi segunda mais baixa nas últimas quatro décadas.