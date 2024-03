As Forças Armadas estão preparadas para aceitar a prisão de ex-militares de alta patente que se envolveram em irregularidades ou em tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Comandante da Marinha Marcos Sampaio Olsen bate continência para o presidente Lula, em evento no Planalto - Pedro Ladeira - 4 abr. 2023/Folhapress

O recado foi passado por integrantes da cúpula militar para magistrados que podem decidir futuramente pela prisão. E também para ministros do governo Lula, que hoje, é o comandante supremo das Forças.

De acordo com um integrante do governo federal, há um entendimento de que a prisão não apenas deve ser aceita sem maiores ruídos como até mesmo de que são necessárias para que atos que a Justiça considerar criminosos não contaminem os demais integrantes de Exército, Marinha e Aeronáutica com o vírus da desconfiança.

A possibilidade de prisão ficou mais próxima e passou a ser discutida abertamente depois da operação de fevereiro que teve como alvo, entre outros, Bolsonaro e os generais Augusto Heleno e Braga Netto.

Cena de 'No Rancho Fundo', com Andrea Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero - Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A atriz Andrea Beltrão (à esq.), que viverá a matriarca Zefa Leonel na próxima novela das seis da Globo, "No Rancho Fundo", gravou no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina (MG), as cenas em que encontra a pedra preciosa que vai enriquecer a sua família. O marido da personagem, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e Quinota (Larissa Bocchino), filha do casal, tentam demover Zefa da ideia de procurar a rara turmalina paraíba na Gruta Azul, que fica no rancho da família. Mas ela insiste e consegue encontrar a pedra.

Criado e escrito por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim estreia em 15 de abril e explora o choque entre o sertão e a cidade.