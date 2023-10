Brasília

A relatora da CPI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), e sua equipe usarão o feriado de Nossa Senhora Aparecida para fazer os últimos ajustes no parecer final sobre os atos golpistas, com o objetivo de encerrar os trabalhos da comissão na próxima semana.

Vândalos golpistas invadem a praça dos Três Poderes e depredam prédios - Gabriela Biló /Folhapress

A senadora quer entregar o relatório na manhã de terça-feira (17). Ficarão de sobreaviso para auxiliar no texto final um delegado, técnicos da CGU (Controladoria-Geral da União), da Receita Federal e consultores do Senado. Eles ajudarão a recolher também informações que ainda não foram inseridas no parecer final de Eliziane.

O relatório, que terá entre 800 e 900 páginas, deve ser lido na própria terça. A previsão é que a senadora leia parte do parecer, a introdução, os indiciamentos e um resumo do material. A seguir, a oposição deve pedir vista do texto, com previsão de que a votação ocorra ainda na próxima semana.