O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Santos nesta sexta-feira (3) para uma cerimônia de entrega de carros do Corpo de Bombeiros na cidade. Ele também deverá almoçar com apoiadores num restaurante da cidade.

A deputada federal Rosana Valle com o ex-presidente Jair Bolsonaro - Divulgação

Os veículos foram adquiridos ainda no mandato do ex-presidente, via emendas da deputada federal Rosana Valle (PL-SP), pré-candidata a prefeita no ano que vem.

Como mostrou o Painel, a disputa na cidade litorânea deve opor Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, que tende a apoiar seu correligionário Rogério Santos (Republicanos), atual prefeito e candidato à reeleição.

Além da deputada, que preside o PL Mulher no estado, também são esperados o deputado estadual Tenente Coimbra (PL) e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Será a primeira aparição pública de Bolsonaro desde sua nova condenação pelo TSE à perda dos direitos políticos, na terça-feira (31).