Outback lança menu de brasilidades, com churrasco e cachaça

A franquia é americana. A decoração é australiana. Mas a novidade do Outback Steakhouse tem sabores bem queridinhos dos brasileiros. A partir de segunda (4), a rede de restaurantes lança o menu Outback Brasilidades, incluindo churrasco, cachaça e brigadeiro.

O farto Outback Barbecue chega à mesa fumegante, em uma minichurrasqueira. Na grelha estão distribuídos dois steaks, três costelas (da conhecida Ribs on the Barbie da casa), três sobre-asas de frango e duas linguiças de costela. Para completar o prato, há acompanhamentos como a porção de batatas com sour cream, farofa de banana-da-terra, vinagrete e pão de alho (uma adaptação do pão australiano que oferecem na entrada). Por R$ 139,90, serve facilmente duas pessoas (talvez três, a depender do apetite).

Outback Brazilian Barbecue, lançamento de setembro, o churrarsco inclui carne, frango, linguiça, costela e legumes, para duas pessoas - Divulgação

Para beber, a novidade é o Tropical Trio (R$ 39,90), um trio feito com cachaças em três versões: Jabuticaba, com xarope da fruta, toque de limão e espuma saborizada; Jambu Mule, com cachaça de jambu e xarope de maracujá; e Frozen, a tradicional caipirinha de limão com raspas e um toque de canela e pimenta caiena.

Encerrando o menu, a sobremesa é a generosa Thunder & Brigadeiro Cake, que deve agradar aos chocólatras de plantão. É uma adaptação do brownie Thunder, que inclui uma camada de brigadeiro branco e outra de bolo de chocolate, por cima. No topo, duas trufas e um morango. Mas isso não é tudo. Para completar, vem à parte uma bisnaga com calda de brigadeiro, para o próprio cliente finalizar a gordice (cuidado ao manusear a bisnaga, se o cliente apertar com força, pode causar um doce acidente). O doce sai por R$ 44,90.

Com exceção do drinque, as outras duas novidades também estão disponíveis no delivery. Mas o trio de brasilidades é limitado e só deve ficar no cardápio até o fim de novembro.

A rede Outback foi apontada como o melhor restaurante pelo Datafolha na recente pesquisa d’o Melhor de São Paulo —ganhou também nas categorias para ir com a família e para ir em shoppings.

A marca, que chegou ao Brasil em 1997, possui 153 restaurantes no Brasil, 31 deles em São Paulo. O número deve aumentar em breve já que no fim de setembro a casa deve abrir uma nova unidade no shopping Lar Center.