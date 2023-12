Folha Prova: panetones do mercado exageram no recheio e no açúcar

São Paulo

Uma abundância, às vezes excessiva, de recheio e de açúcar foi a conclusão a que chegaram degustadores da nova edição do Folha Prova, voltada a panetones, em contagem regressiva para o Natal.

Para dar conta da variedade do mercado, a degustação foi dividida em três categorias: recheados, chocotones e tradicionais. (versões com ingredientes mais próximos da receita original, feitos com frutas cristalizadas e nozes). Na primeira categoria, foram provados 12 marcas. Dessas, seis foram escolhidas como as melhores depois de terem suas características levantadas e debatidas.

Folha Prova panetones na sede da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral/Folhapress

A equipe de avaliadores, composta por um júri de especialistas e leigos, experimentou os panetones às cegas sem saber suas marcas. Participaram da degustação os jornalistas da Folha Bruno Cavalcanti e Gabriel Justo; Nicholas Pretto, infografista do jornal; e o designer João Victor Vidal.

Integraram o time os especialistas Paola Biselli, chef e professora do curso de confeitaria aplicada da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, e Dawilson Fonte, professor de panificação e confeitaria da Universidade Anhembi Morumbi.

"Na primeira mordida a gente até solta um ‘hmmm’, afinal é doce. Mas no geral todos exageram muito no açúcar e na cremosidade, o que às vezes até ofusca a qualidade ou os defeitos da massa", afirmou Gabriel Justo.

"É tudo tão exagerado que parece ser feito para vender mesmo, e não para gente apreciar", diz Dawilson Fonte.

A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e ketchup.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Veja a seguir os comentários sobre os produtos experimentados. As marcas podem ser encontradas com facilidade em supermercados, empórios e docerias.

O resultado não é um ranking, mas uma lista que buscou avaliar pontos fortes e fracos nos seguintes pontos: aroma, apresentação, massa, recheio, sabor e textura.



Veja a avaliação dos panetones recheados

Cacau Show

Com gotas de chocolate ao leite, o LaNut Pistache é coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. O produto acompanha um pote com creme de pistache, destaque da combinação, segundo os jurados. "O recheio fora é interessante, porque você consegue espalhar e administrar as quantidades", afirmou a chef Paola Biselli.

R$ 189,90 (800g), em cacaushow.com.br

Carole Crema

O exemplar da doceria tem gotas de chocolate na massa e recheio cremoso de pistache. A cobertura incluía chocolate belga branco, massa folhada crocante e pistaches. Ao cortar fatias do panetone, a massa se desestruturou e não manteve sua estrutura. "Você acaba destruindo o panetone na hora de cortar, porque a camada de cobertura é grossa. Mas é muito gostosa", disse o jornalista Gabriel Justo.

R$ 218 (700g), em carolecrema.com.br

Flakes

A textura e o equilíbrio dos sabores do panetone com recheio de creme e ganache de pistache italiano foram unânimes em agradar aos jurados. A marca ficou famosa após vídeo compartilhado por Britney Spears. Para os jurados, a apresentação, com pistaches triturados, foi a mais bonita entre todas as opções. A massa é artesanal e desmancha, enquanto o recheio não mostrou ter sabores artificiais.

R$ 249,90 (1,1kg), em flakesbrazil.com.br

Havanna

A marca apresenta uma combinação de laranja-siciliana cristalizada com recheio de doce de leite da própria marca, preparado em massa de fermentação natural. Na avaliação dos participantes, o doce de leite não estava tão agradável. "É um doce de leite bem espesso e parece até conter amido. Não é cremoso e o sabor lembra essências artificiais. Também não tem gosto de laranja", disse a chef Paola Biselli.

R$ 142,90 (700g), em havanna.com.br

Panetone de laranja siciliana com doce de leite, da Havanna - Gabriel Cabral/Folhapress

Kopenhagen

A versão Língua de Gato tem gotas de chocolate ao leite na massa e recheio do chocolate tradicional da mesma linha. Na cobertura, há decorações do conhecido chocolate Língua de Gato, em pequenos tabletes. "Tem sabor de calda artificial de chocolate para sorvete. O recheio é pesado e tem um sabor um pouco artificial", afirmou o infografista Nicholas Pretto. Segundo o jornalista Bruno Cavalcanti e a chef Paola Biselli, a combinação entre recheio e cobertura é muito doce e não é agradável ao paladar.

R$ 157,90 (845g), em kopenhagen.com.br

Pão de Açúcar

O panetone recheado de brigadeiro belga é coberto com chocolate belga. "Ele cumpre o que promete na cobertura, recheio e apresentação", destacou o professor Dawilson. Para o designer João Vidal, o gosto do recheio se assemelha ao dos brigadeiros prontos encontrados em mercados.

R$ 37,90 (600g), em paodeacucar.com

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Qualitá (R$ 32,99; 500g), Na Fila do Pão (R$ 98; 550g), Brasil Cacau (R$ 69,90; 770g), Ofner (R$ 165; 1kg), Carlos Bakery (R$160; 800g), Mariana Junqueira (R$ 438,80; 1,5kg).

Colaborou Marília Miragaia