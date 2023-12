Folha Prova: chocotones de fermentação natural são os preferidos em teste

São Paulo

Com o Natal vindo aí, as gôndolas de empórios e supermercados já se enchem de panetones e chocotones dos mais variados tipos. Tendo isso em mente, a mais nova edição do Folha Prova avaliou às cegas as principais marcas disponíveis por aí.

Para dar conta da variedade do mercado, a degustação foi dividi da em três categorias: recheados, chocotones e tradicionais.

Panetones degustados às cegas na edição do Folha Prova realizado na Redação da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral/Folhapress

Na segunda categoria, foram provados 10 marcas. Dessas, 5 foram escolhidas como as melhores depois de terem suas características levantadas e debatidas —algo em comum entre as eleitas: todas são feitas com fermentação natural. Nessas receitas, a massa podia ser percebida em equilíbrio em relação à presença do chocolate.

Os produtos foram apontados como os melhores depois de terem suas características levantadas e debatidas entre os jurados. O resultado não é um ranking, mas uma lista que buscou avaliar pontos fortes e fracos nos seguintes pontos: aroma, apresentação, massa, recheio, sabor e textura.

Participaram da degustação os jornalistas da Folha Lucas Alonso, Vitória Macedo e Nadine Nascimento; Netto Gasparini, diagramador do jornal; e Vailma dos Santos, estudante.

Os especialistas Paola Biselli, chef e professora do curso de confeitaria aplicada da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, e Dawilson Fonte, professor de panificação e confeitaria da Universidade Anhembi Morumbi, também integraram o time.

A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e ketchup.

Veja a seguir os comentários sobre os produtos experimentados. As marcas podem ser encontradas com facilidade em supermercados, empórios e docerias.



Veja a avaliação dos chocotones

Baianí Chocolates e Star&Olivers

Usa pasta de limão-siciliano, mel de acácia e uma infusão de cascas e nibs de cacau para aromatizar a massa, de fermentação natural. Para a estudante Vailma dos Santos "dá água na boca só de sentir o cheiro". O doce leva gotas de chocolate branco feitas com três especiarias brasileiras: cumaru, amburana e puxuri —nada da clássica baunilha nem de essências artificiais.

R$ 250 (1kg), em starsandolives.com

Panetones degustados às cegas na edição do Folha Prova realizado na Redação da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral/Folhapress

Bráz Pizzaria

Fermentado naturalmente, tem massa leve, úmida e de boa textura. O recheio leva gotas de chocolate meio amargo e laranja glaceada, combinação elogiada por Paola Biselli. "Não parece levar nenhum aromatizante artificial", disse ela. Uma das críticas ao panetone é em relação à cobertura de castanhas que, para o professor Dawilson, deveria estar mais crocante. Outra observação é que, quem procura um chocotone para fugir de frutas cristalizadas pode não gostar da opção, já que a laranja é presente na massa.

R$ 119 (800g), em brazveloce.com.br

Empório Santa Maria

Com duas unidades em São Paulo, o empório importa o panetone Cioccolato da Itália. Eles são feitos com fermentação natural que dura 72 horas. No recheio, as gotas são de chocolate meio amargo, o que deixa o produto menos doce e enjoativo. Mas, para Lucas Alonso, faltou umidade na massa.

R$ 159 (750g), em emporiosantamaria.com.br

Levena

A casa comandada pelo confeteiro Diego Lozano fez sua versão de panetone de chocolate de fermentação natural com gotas de chocolate ao leite, amargo e milho tostado. Durante a degustação, uma parte dos jurados sentiu falta de umidade na massa. Mas o resultado agradou a Netto Gasparini: "Ele tem um sabor bem diferente, que se destaca".

R$ 105 (500g). @levena_sp

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Mica

Marca de chocolates artesanais, também fez panetones para este fim de ano. Entre os doces avaliados pelo júri estava o Not Tella, com massa de fermentação natural, recheado com creme de avelã produzido no local e gotas de chocolate meio amargo. A cobertura leva chocolate ao leite e avelãs caramelizadas. A opção fez sucesso entre quem gostava de fartura de chocolate —a estudante Vailma dos Santos elogiou a abundância de avelã. Mas para Dawilson Fonte, a combinação era muito doce.

R$ 290 (1kg). @micachocolate

Outras marcas avaliadas neste recorte e que não figuraram entre as melhores: Dama ( R$190; 1 kg), Le Jazz ( R$115; 1kg), Bauducco (cerca de R$ 4; 900g), St. Marché (R$21,90; 400g) e Natural da Terra (R$21,99; 400g).

Colaborou Marília Miragaia