Crianças não vacinadas e vulneráveis impulsionam surtos de doenças

Grandes surtos de doenças que matam principalmente crianças estão se espalhando pelo mundo, um legado sombrio das interrupções nos sistemas de saúde durante a pandemia de Covid, que deixaram mais de 60 milhões de crianças sem uma única dose das vacinas de rotina da infância.

Até o meio deste ano, 47 países relataram surtos graves de sarampo —em junho de 2020 foram 16. A Nigéria está enfrentando atualmente o maior surto de difteria de sua história, com mais de 17 mil casos suspeitos e quase 600 mortes até agora. Doze países, do Afeganistão ao Zimbábue, estão relatando a circulação do vírus da poliomielite.

Muitas das crianças que perderam suas vacinas agora estão fora dos programas de imunização de rotina. As chamadas "crianças sem nenhuma dose" representam quase metade de todas as mortes infantis por doenças preveníveis por vacina, segundo a Gavi, a organização que ajuda a financiar a vacinação em países de baixa e média renda.

Mais 85 milhões de crianças estão subimunizadas como resultado da pandemia, ou seja, receberam apenas parte do curso padrão de várias doses necessárias para ficarem totalmente protegidas contra uma doença específica.

O custo do fracasso em alcançar essas crianças está se tornando rapidamente evidente. As mortes por sarampo aumentaram 43% (para 136.200) em 2022, em comparação com o ano anterior, segundo um novo relatório da Organização Mundial da Saúde e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Os números para 2023 indicam que o total pode ser duas vezes maior novamente.

"A queda na cobertura vacinal durante a pandemia de Covid nos levou diretamente a essa situação de aumento de doenças e mortes infantis", disse Ephrem Lemango, diretor associado de imunização da Unicef, que apoia a entrega de vacinas para quase metade das crianças do mundo a cada ano.

"Com cada novo surto, o impacto sobre as comunidades vulneráveis aumenta. Precisamos agir rapidamente agora e fazer o investimento necessário para alcançar as crianças que foram deixadas para trás durante a pandemia."

Um dos maiores desafios é que as crianças que perderam suas primeiras doses entre 2020 e 2022 agora estão mais velhas do que o grupo etário normalmente visto rotineiramente nos centros de atenção primária à saúde e nos programas normais de vacinação.

Alcançá-las e protegê-las de doenças que podem facilmente se tornar fatais em países com os sistemas de saúde mais frágeis exigirá um esforço extra e novos investimentos.

"Se você nasceu dentro de um determinado período de tempo, foi deixado para trás, ponto final, e não será alcançado apenas restaurando os serviços normais", disse Lily Caprani, chefe de advocacia global da Unicef.

A Unicef está pedindo à Gavi US$ 350 milhões para comprar vacinas e tentar alcançar essas crianças. O conselho de administração da Gavi considerará o pedido no próximo mês.

A Unicef solicita aos países que implementem uma campanha de vacinação de recuperação, um programa excepcional e único para alcançar todas as crianças entre 1 e 4 anos que foram deixadas para trás.

Muitos países em desenvolvimento têm alguma experiência em realizar campanhas de recuperação para o sarampo, com foco em crianças de 1 a 5 anos, ou até mesmo de 1 a 15 anos, em resposta a surtos. Mas agora esses países também precisam entregar as outras vacinas e treinar pessoal —geralmente, agentes comunitários de saúde que estão acostumados apenas a vacinar bebês —e adquirir e distribuir as vacinas reais.

Lemango disse que, apesar da urgência da situação, tem sido uma luta para implementar planos para tais campanhas e que espera que a maioria possa ser realizada em 2024.

"Saindo da pandemia, houve essa ressaca; ninguém queria fazer campanhas", disse ele. "Todos querem voltar à normalidade e fortalecer regularmente a imunização. Mas já tínhamos negócios inacabados."

Os países com mais crianças sem nenhuma dose incluem Nigéria, Etiópia, Índia, Congo e Paquistão. Muitos com os menores níveis de cobertura enfrentam desafios adicionais, como os conflitos civis na Síria, Etiópia e Iêmen; a crescente população de refugiados climáticos no Chade; e ambos esses problemas no Sudão.

A experiência de Gana é representativa dos desafios de muitos países de baixa renda. Os pais não podiam levar seus filhos para as vacinas de rotina quando as comunidades estavam em lockdown para se protegerem contra a Covid, e quando essas restrições foram suspensas, muitos pais ainda se afastaram por medo de infecção, disse Priscilla Obiri, uma enfermeira de saúde comunitária responsável pelas vacinações em comunidades pesqueiras de baixa renda na periferia da capital, Accra.

Das crianças que Obiri vê atualmente em uma clínica de vacinação temporária típica, onde ela monta uma mesa e algumas cadeiras à sombra em uma encruzilhada, até um terço terá vacinação incompleta ou às vezes nenhuma, disse ela. Ela concorda com um plano com as mães para preencher a lacuna.

Mas alguns pais não conseguem trazer seus filhos para uma clínica. "Precisamos ir à comunidade e procurá-los", disse ela. À medida que Obiri e seus colegas tentam recuperar esse terreno perdido, eles enfrentam outro desafio: campanhas de desinformação e hesitação em relação às vacinas contra a Covid têm se espalhado e contido parte do entusiasmo tradicional que os pais tinham em relação às imunizações de rotina de seus filhos, de acordo com o Vaccine Confidence Project, uma iniciativa de pesquisa em andamento na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"Em 55 países, houve uma queda precipitada entre 2015 e 2022 no número de pessoas que afirmaram que a imunização de rotina é importante para as crianças", disse a diretora do projeto, Heidi Larson, cuja equipe coletou o que ela descreveu como "dados robustos de pesquisas globais" em mais de 100 pesquisas representativas nacionalmente.

Mesmo enquanto as pessoas ao redor do mundo buscavam informações sobre vacinas, houve um aumento na desinformação, disse ela. Pessoas com baixa confiança em autoridades e orientações oficiais eram particularmente vulneráveis a acreditar em fontes alternativas de informação.

Em 2015, 95% dos pais ganenses disseram acreditar que as vacinas eram seguras. Esse número caiu para 67% dos pais em 2022. Em outubro deste ano, subiu para 83%.

O Dr. Kwame Amponsah-Achiano, responsável pelo programa de imunização infantil em Gana, disse que não acredita que a confiança tenha diminuído durante a pandemia da Covid. A demanda continua alta e tem superado a capacidade do programa de fornecer vacinas em algumas áreas, disse ele.

Caprani disse que a Unicef descobriu que ambos os problemas estavam ocorrendo em paralelo.

"Você pode ter uma demanda que supera não apenas o fornecimento físico, mas também o acesso e ao mesmo tempo ver uma diminuição na confiança", disse ela. "Não são necessariamente as mesmas pessoas".