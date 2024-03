O mundo em direção a quase 2 bilhões de obesos

São Paulo

Mais de 1 bilhão de pessoas, uma em cada 8 no mundo, são obesas. O aumento de casos nos últimos 30 anos confronta a eficácia de políticas de enfrentamento de fatores de risco para doenças crônicas, como cardiovasculares.

Na edição de hoje, explico esse crescimento da obesidade no mundo e seu impacto em políticas de saúde pública.

Pessoas com obesidade e sobrepeso podem chegar a 2 bilhões no mundo em 2035 - Mohamed Hassan/Pixabay

1 em 8 pessoas no mundo são obesas

O mundo passou da marca de 1 bilhão de pessoas com obesidade (879 milhões de adultos e 125 milhões de crianças e adolescentes). O dado alarmante foi apontado por um estudo coordenado pela Colaboração de Fator de Risco de Doenças Não Transmissíveis (NCD, na sigla em inglês) do Reino Unido junto com a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Antes de explicar as causas e os efeitos desse problema, considerado uma doença crônica pela OMS, é importante defini-lo, até porque há mais de uma categoria de obesidade.



Mais grave, a obesidade clínica é o acúmulo de tecido adiposo (gordura) que provoca algum sinal ou sintomas de disfunção nos órgãos ou afeta a mobilidade. Um efeito dela é a inflamação crônica do organismo, que prejudica também o sistema imunológico.

O paciente com essa condição possui um risco aumentado para o desenvolvimento de outras condições, como diabetes tipo 2.

Há também a chamada obesidade pré-clinica, quando há adiposidade, mas não lesão ou disfunção de órgãos.

No mundo...

A proporção de pessoas obesas cresceu 300%, de 1990 a 2022. A condição afeta hoje mais elas do que eles: a taxa de mulheres obesas quadruplicou, enquanto a dos homens triplicou. Nos mais jovens, quadruplicaram o total de casos para ambos os sexos, embora existam mais meninos do que meninas com o problema.

De acordo com o levantamento da Federação Mundial de Obesidade (WOF, na sigla em inglês), até 2035 devemos ter 3,3 bilhões de pessoas com a condição no mundo, ou cerca de um terço da população.

Isso preocupa porque ela é fator de risco para diversas doenças, como cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2 e câncer.

O mesmo relatório aponta custos relacionados à doença de até U$ 4 trilhões (cerca de R$ 20 trilhões), ou 3% do PIB (produto interno bruto) mundial.

…e no Brasil?

Houve aumento de casos nos últimos anos e há projeções para um cenário ainda mais grave. As estimativas para a prevalência de jovens (de 5 a 19 anos) obesos no país apontam um salto na próxima década.

Se em 2019, eles representavam 34% do total, em 2035 serão 50%, o equivalente a 20 milhões de indivíduos jovens nesta condição;

A mesma projeção, aponta que teremos um total de 127 milhões de brasileiros com obesidade.

O estudo da Federação Mundial de Obesidade aponta que há avanço da condição principalmente nos locais mais pobres, onde o poder aquisitivo está ligado diretamente ao acesso à alimentação saudável.

Segundo o Atlas, 78% das mortes resultantes de obesidade ocorreram nestes países, onde há também altas taxas de prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

Sim, mas.. O Brasil é hoje um país referência em publicações científicas e diretrizes que apoiam a alimentação saudável.

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, de 2006, uma alimentação equilibrada deve ser baseada principalmente em alimentos in natura, como frutas e verduras frescos, conter uma quantidade moderada de alimentos processados ou minimamente processados.

O Ministério da Saúde também lançou um programa no início do ano para reforçar a importância de medidas de promoção e prevenção de saúde como forma de reduzir a incidência de doenças e melhorar o fator de risco para outras condições de saúde.

