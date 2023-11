Autora fala de livro sobre Mengele, nazista que se escondeu no Brasil

Josef Mengele, médico que torturou e matou milhares de pessoas em Auschwitz, levou uma vida pacata no Brasil nos anos 1960 e 1970.

Em uma carta enviada à sua família na Alemanha, incluída no livro "Baviera Tropical" (Todavia), o criminoso nazista contou que costumava passear com os seus cachorros e às vezes escapava do sítio onde morava, em Caieiras, na Grande São Paulo, para ir ao cinema.

"Gosto mais das produções do Velho Oeste, porque nesses filmes se podem ver cavalos tão bonitos e cavaleiros brilhantes e, no final do dia, o herói escapa sempre ileso, apesar de lhe serem disparadas muitas munições."

A descrição do enredo resume a sua própria trajetória de impunidade. Depois da queda de Hitler, Mengele se instalou na Argentina de Perón, espécie de eldorado sul-americano de oficiais nazistas, fugiu em seguida para o Paraguai e, por fim, chegou ao Brasil, onde contou com uma rede de amigos leais para protegê-lo e alguns golpes de sorte que evitaram que fosse capturado.

Retrato de Betina Anton, autora de 'Baviera Tropical' - Aislan Romeu/Divulgação

Sua identidade foi preservada mesmo depois da sua morte. Mengele se afogou em uma praia em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, em 1979, e foi enterrado com um nome falso em Embu das Artes. A história do fugitivo nazista no Brasil só foi descoberta seis anos depois, causando furor no país e no exterior.

Betina Anton, jornalista da Globo e autora de "Baviera Tropical", tinha seis anos quando a sua professora não apareceu mais na escola. Anton descobriu, anos depois, que ela havia sido uma das responsáveis por dar guarida a Mengele, e desse entrecruzamento surgiu a ideia de esquadrinhar os anos do médico nazista no Brasil.

Neste episódio, a autora fala sobre as fontes de pesquisa de seu livro, os experimentos de Mengele com prisioneiros do campo de concentração e os riscos da extrema direita e de ideologias racistas, que ainda persistem.

Qual era a formação do Mengele? Vejo em muitos lugares que ele é chamado de pseudocientista. O Mengele, no Terceiro Reich, não era um pseudocientista —era um médico com dois doutorados, um em antropologia e o segundo em medicina. Ele estudou em grandes universidades e o tutor acadêmico dele era um dos maiores nomes da medicina genética da Alemanha. Ou seja, o Mengele não era um charlatão, ele era uma pessoa com uma formação muito boa. O problema era a ideologia em que essa formação estava baseada, que é uma formação focada na eugenia e no racismo

