Agrotóxicos criam colonialismo que chega às células, diz Larissa Bombardi

O uso de agrotóxicos não se dá no ar. O Brasil só é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos porque tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta. Só por isso se decidiu que uma área equivalente à Alemanha fosse transformada em soja no Brasil. É isso que explica por que o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, justamente porque o consumo de agrotóxicos está associado à questão agrária brasileira, argentina ou seja lá de onde quer que estejamos falando. A expressão colonialismo vai muito bem aqui, porque no colonialismo clássico, obviamente, os países centrais ou as metrópoles tinham a conivência das elites e das oligarquias locais, e é o mesmo hoje