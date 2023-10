Taylor Swift ajuda banco de Singapura a quase dobrar receita com taxas

Bloomberg

O fenômeno Taylor Swift continua causando mudanças nos mais diferentes setores. Além da turnê e do filme da cantora, The Eras Tour, renderem bilhões de dólares em faturamento, ela ajudou a impulsionar a audiência em jogos da NFL (liga de futebol americano) com o namoro com o jogador Travis Kelce e mudou de forma significativa o balanço financeiro de um banco em Singapura.

A parceria da estrela da música com o terceiro maior banco do país asiático impulsionou as taxas de cartão de crédito do banco para um recorde no terceiro trimestre no mais recente exemplo do extraordinário peso econômico da estrela pop.

Taylor Swift posa para fotos no lançamento do filme Taylor Swift: The Eras Tour - Mario Anzuoni - 11.out.2023 / Reuters

As taxas de negócio de cartão de crédito do United Overseas Bank aumentaram 89% em relação ao ano anterior, para um recorde de 104 milhões de dólares da Singapura (US$ 76 milhões ou R$ 379,6 milhões) no trimestre, informou o banco na quinta-feira (26).

As taxas de cartão representaram quase um quinto da receita líquida de taxas entre julho e setembro, uma proporção maior em comparação com mais de 10% no mesmo período do ano passado.

E qual foi a participação de Taylor Swift neste aumento? Em julho, os titulares de cartões do United Overseas Bank puderam comprar de forma antecipada os ingressos para os seis shows da cantora em Singapura. A mesma situação ocorreu no Brasil com o banco C6, o que gerou inclusive uma guerra entre cambistas e fãs da pop star.

A pré-venda exclusiva gerou uma enorme demanda e levou a um aumento nas solicitações de cartões de crédito. Após Taylor Swift, o banco vai oferecer o mesmo benefício para os shows do cantor Ed Sheeran, que fará turnê pelo Sudeste Asiático no próximo ano.

O aumento nas taxas de cartão —juntamente com maiores rendimentos relacionados a empréstimos e riqueza— contribuiu para o aumento de 14% na receita líquida de taxas do banco de Singapura no trimestre. A companhia espera um aumento de dois dígitos na receita de taxas no próximo ano, disse o CEO, Wee Ee Cheong, em entrevista nesta quinta, após a divulgação dos resultados.

"Se você tem um cartão de crédito do UOB, é uma pequena vantagem", disse Wee, referindo-se ao acesso aos shows de Taylor Swift por meio dos ingressos da pré-venda. "Há mais por vir. Olhe para Ed Sheeran - é a mesma coisa", acrescentou.

O banco está buscando mais parcerias relacionadas ao estilo de vida. Os novos clientes adquiridos nos primeiros nove meses do ano foram 28% maiores em relação ao ano anterior, graças a ofertas digitais e de estilo de vida que incluem shows, comida e viagens, de acordo com o banco.