Adidas aposta em tênis que custa R$ 2.500 e dura só uma corrida

The New York Times

Quando Ashley Mateo fez um treino recente de corrida, algo parecia diferente. Ela completou seus intervalos mais rápido do que o normal, sua frequência cardíaca estava mais baixa e seus pés pareciam mais leves. Quando ela correu sua próxima maratona, alcançou um recorde pessoal.

A Sra. Mateo, uma jornalista e maratonista 15 vezes, que faz análises de tênis de corrida, acredita que pode ter melhorado seu desempenho graças ao Adizero Adios Pro Evo 1 da Adidas, um novo tênis de corrida de maratona com um preço impressionante de US$ 500 (cerca de R$ 2.500).

Há outra pegadinha: o Evo 1 dura o suficiente para apenas uma maratona, mais um período de "familiarização" não especificado.

Apesar de sua experiência positiva, a Sra. Mateo não tem certeza se os tênis valem o custo, que ela não precisou pagar como produtora de críticas: "Eu não acho que o tênis vá funcionar para todos", disse ela.

O Adizero Adios Pro Evo 1 da Adidas é o tênis mais leve do mundo, mas custa US$ 500, cerca de R$ 2.400 hoje - Kevin Mohatt/The New York Times

Os tênis são os mais leves já produzidos pela Adidas e a mais recente entrada em uma acirrada competição para fazer os melhores tênis de corrida de fibra de carbono. Apenas 521 pares foram lançados para o público até agora, direcionados a corredores que podem correr uma maratona em 3 horas e 30 minutos ou menos.

Alguns corredores que já competiram com eles dizem que podem sentir imediatamente a diferença, e Tigst Assefa da Etiópia correu a maratona mais rápida já registrada por uma mulher usando um par, quebrando o recorde anterior em mais de dois minutos na Maratona de Berlim em setembro.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No entanto, a curta vida útil dos tênis tem levantado preocupações e feito com que alguns na comunidade de corrida questionem se a hype é merecida.

Além de sua leveza, a outra tecnologia dos sapatos —uma nova espuma e nova estrutura— provavelmente não proporcionará uma grande vantagem, se é que há alguma, dizem os especialistas.

E com um preço de US$ 500 por maratona e teste, eles estão entre os sapatos menos sustentáveis disponíveis.

A Adidas disse que pretende manter o preço em US$ 500, o que, segundo ela, "reflete os materiais de alto desempenho e designs presentes no produto".

"Temos reivindicações de marketing e um par de promessas sobre melhorias", disse Ross Tucker, um fisiologista do exercício que administra o The Science of Sport, um blog popular para corredores.

"Temos um recorde mundial na maratona. Mas na verdade não temos nenhuma evidência, não em comparação com seus concorrentes e certamente não em comparação com seus predecessores."

A Nike tem dominado o mercado de tênis de corrida de maratona há muito tempo com sua linha Vaporfly. Uma placa de fibra de carbono na entressola do Vaporfly armazena e libera energia a cada passada.

Isso, combinado com uma espuma de entressola chamada Pebax, impulsiona os corredores de longa distância para a frente, melhorando os tempos em cerca de 4% em comparação com os tênis comuns.

Logo após seu lançamento em 2017, com um preço de etiqueta de US$ 250 (cerca de R$ 1.200), os Vaporflys ajudaram os corredores de elite a quebrar recordes. Outras empresas de calçados seguiram o exemplo, com New Balance, Saucony e Hoka entre as marcas que lançaram tênis com placa de carbono.

Ashley Mateo corre usando seus tênis Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 em Denver, Colorado - Kevin Mohatt/The New York Times

O novo tênis da Adidas apresenta três pontos chaves de desenvolvimentos tecnológico. Ele é cerca de 25% mais leve que o último Vaporfly. A empresa afirma que a nova espuma aumenta a captura de energia e uma mudança no design do tênis curva a sola perto dos dedos dos pés.

É bem estabelecido na ciência do esporte que quanto mais leve o tênis, mais rápido o corredor. A diferença de peso entre um Evo 1 e um Vaporfly pode reduzir cerca de 20 segundos do tempo de um maratonista, disse Geoff Burns, fisiologista da Universidade de Michigan que estuda biomecânica da corrida.

Essa é a única melhoria que provavelmente apareceria, disse o Dr. Burns, se ele começasse a testar os sapatos em seu laboratório. Mudanças na espuma e na curvatura são improváveis de serem significativas, adicionando no máximo "frações de um por cento em eficiência", ele disse.

Quando o Vaporfly chegou, foram necessários anos de testes e uma análise do New York Times para confirmar o impulso de velocidade do sapato, que acabou sendo de cerca de 4%. O Evo 1, disse o Dr. Burns, não é muito diferente do Vaporfly. É "a mesma receita exata, com diferentes especiarias adicionadas à espuma", disse ele.

Embora os pesquisadores sejam céticos em relação à eficácia do Evo 1, alguns corredores sentiram os benefícios. Michael Ko, um corredor que analisa sapatos em seu canal do YouTube, "Kofuzi", disse que o Evo 1, que recebeu da Adidas para análise, parecia rápido, amortecido e leve. Ele disse que pretendia correr sua meia maratona mais rápida com eles.

"Eles são como nada que existe por aí", disse o Sr. Ko. "Você pode perceber que há algo especial quando os usa."

Ashley Mateo com seu par de tênis de corrida Adidas em Denver, Colorado, em 30 de outubro de 2023 - Kevin Mohatt/The New York Times

A durabilidade do sapato ainda é uma preocupação. Como acontece com todos os sapatos de corrida, o compromisso para obter velocidade é menos massa e suporte do que os tênis de corrida padrão. Sapatos de corrida como o Vaporfly geralmente duram pelo menos quatro maratonas, e o Dr. Tucker e o Dr. Burns expressaram preocupações de que, se o Evo 1 fosse bom apenas para uma maratona, ele mostraria sinais de degradação durante a própria corrida.

"Se você não é um corredor leve, bastante rápido, que não destrói absolutamente os tênis, provavelmente terá dificuldade em obter até mesmo isso", disse o Dr. Tucker.

Essa não foi a experiência de Thomas Neuberger, corredor e fundador do Believe in the Run, um site de notícias de corrida e análises de tênis. O Sr. Neuberger, que recebeu um par dos Evo 1s da Adidas, disse que a diferença entre os Evo 1s e o Vaporfly se tornou evidente no final de uma maratona recente.

"Depois de um tempo, é como segurar um livro acima da cabeça", disse o Sr. Neuberger. "Quando você segura esse livro pela primeira vez, não parece tão pesado."

O valor alto por uma melhoria tão pequena no desempenho é emblemático dos tempos no atletismo, disse o Dr. Burns.

Os atletas esgotam todas as opções ao seu alcance pelo preço certo, seja contratando uma equipe de corredores para quebrar um recorde mundial, viajando pelo mundo ou pagando US$ 500 por um par de sapatos que você usará apenas uma vez, ele disse.

A Sra. Mateo disse que o estilo rocker do sapato era sua parte favorita e que o sapato "não parecia estar no fim de sua vida" após a corrida.

Mas ela acrescentou que o custo, que ela não precisou pagar como revisora, era um ponto de partida, e que a sensação era uma questão de preferência pessoal e biomecânica. "Eles parecem rápidos, mas cada corredor responde de forma diferente a diferentes sapatos", disse a Sra. Mateo.