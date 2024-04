Light está próxima de fechar acordo com debenturistas

São Paulo

Em recuperação judicial, a Light Holding, que faz parte do Grupo Light, já fechou acordo com os bancos credores e está prestes a acertar as condições de pagamento aos debenturistas nesta quinta-feira (11).

Segundo fontes consultadas pela Folha, os acordos todos serão submetidos à assembleia de credores da Light que ocorrerá no dia 25 de abril.

Uma pessoa envolvida na recuperação judicial da empresa disse que o acordo com os debenturistas é ainda mais importante do que o com os bancos credores.

No ano passado, a Light chegou a acionar a Justiça do Rio de Janeiro denunciando a "lastimável conduta" de agentes fiduciários, responsáveis por defender e assegurar os direitos dos debenturistas.

Em petição enviada à 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do RJ, a Light alegou que os agentes fiduciários vinham adotando "postura agressiva e pouco colaborativa", prejudicando as negociações dos debenturistas com a companhia de energia.

O acordo, portanto, encerrará meses de discussões e desentendimentos sobre o pagamento a essa classe de credores da companhia.

A holding da Light está em recuperação judicial desde o dia 15 de maio, quando a Justiça do Rio aceitou o pedido de RJ da companhia e concedeu cautelar, uma espécie de liminar, para suspender os débitos financeiros que estavam em discussão.

No pedido de recuperação, a companhia de energia alegou necessidade de buscar solução para dívidas de cerca de R$ 11 bilhões.

Procurada, a Light não se manifestou até a publicação da reportagem.