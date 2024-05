Força da economia americana é problema, mas também um alívio para o Fed

Washington | Financial Times

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava à espera de alguma ajuda do Federal Reserve este ano. Na última quarta-feira (1), o Fed frustrou essas esperanças.

Jerome Powell, presidente do banco central, confirmou o que muitos suspeitavam há algum tempo: cortes nas taxas de juros na maior economia do mundo não estão próximos.

A economia continua muito aquecida para começar a flexibilizar a política monetária e a missão do Fed de reduzir a inflação para sua meta de 2% ainda não está completa.

Os juros altos provavelmente persistirão pelo menos até a eleição presidencial de novembro.

A trader works inside a booth, as screens display a news conference by Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell following the Fed rate announcement, on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 1, 2024. REUTERS/Stefan Jeremiah ORG XMIT: PPP-NYK705 - REUTERS

Isso representa um dilema para Biden e Powell. A economia dos EUA está forte: avançando a um ritmo acima dos de outras economias avançadas e próxima do pleno emprego. Mas essa força é uma grande razão pela qual o Fed provavelmente manterá as taxas mais altas do que os eleitores, ou o presidente, gostariam.

O Fed admitiu isso na quarta-feira em Washington, observando que fez pouco progresso nos últimos meses em direção à meta de inflação do banco central. A linguagem em seu comunicado praticamente descartou um corte em junho, quando o Fed se reunirá novamente.

As taxas precisam de "mais tempo para fazer seu trabalho", disse Powell, e levaria "mais tempo" para que os responsáveis pela definição das taxas tivessem confiança suficiente para começar a reduzi-las —palavras que imediatamente lançaram dúvidas sobre cortes em julho também.

Isso deixa o banco central mais importante do mundo em uma posição desconfortável antes da eleição.

Cortes nas taxas no final da campanha eleitoral podem parecer favorecer Biden, e não cortar pode ajudar Trump.

Powell foi enfático em sua coletiva de imprensa pós-reunião que as taxas do banco central não serão definidas de acordo com o calendário político deste ano. Isso deixa um corte na reunião do Fed de setembro em jogo — embora os analistas acreditem que a medida seria muito próxima da votação em 5 de novembro.

"Será bem entre dois debates presidenciais", disse Vincent Reinhart, economista-chefe da Dreyfus e Mellon, referindo-se à votação de 18 de setembro.

"O FOMC, apropriadamente, se preocupa com a recepção pública às suas ações. Em torno de uma eleição, o público pode ficar confuso sobre sua intenção. Você precisa escolher um momento em que tenha certeza de que o público entenderá por que está fazendo o que está fazendo."

Ir para as eleições com os juros básicos em uma faixa de 5,25% a 5,5% — a mais alta em 23 anos — e com as hipotecas e juros do cartão de crédito muito mais altos seria um golpe nos esforços de Biden para conquistar eleitores que acham que a economia era mais forte sob Trump.

O fato de o Fed ter sido forçado a manter as taxas mais altas por ainda mais tempo é um lembrete sombrio de que, durante quase todo o primeiro mandato de Biden, a inflação tem sido desconfortavelmente alta.

As pressões de preços afetaram de forma aguda o custo de alimentos, energia e moradia — bens que Powell se referiu na quarta-feira como "os fundamentais para a vida" — tornando a inflação a questão econômica número um enfrentada pelo eleitorado.

O presidente do Fed também lançou dúvidas sobre se o banco central seria capaz de realizar um "pouso suave", guiando a inflação de volta para 2% sem prejudicar a economia ou induzir perdas generalizadas de empregos.

Powell não está desistindo de um cenário assim, disse na quarta-feira. A chegada de mais trabalhadores ao mercado de trabalho dos EUA, por exemplo — um benefício para a economia ofuscado pela retórica sobre imigração — ajudou a conter as pressões de preços em 2023. Isso também poderia trabalhar a favor de reduzir a inflação este ano.

O presidente do Fed permaneceu otimista, dizendo que sua "previsão pessoal" era que o banco central faria algum progresso em direção a 2% este ano, à medida que os aluguéis parassem de subir tão rapidamente. Mesmo assim, ele não sabia se o arrefecimento seria "suficiente" para cortar as taxas em 2024."Vamos ter que deixar os dados nos guiar nisso", disse ele.

Essas mensagens na quarta-feira do Fed contrastaram com previsões mais otimistas que ofereceu no início do ano, que sinalizavam que o pouso suave era seu cenário base.

No entanto, tanto para Biden quanto para os investidores que seguem de perto cada movimento do Fed, a dose de realidade dura do banco central na quarta-feira poderia ter sido pior.

Uma série de dados divulgados apontando para uma inflação mais alta do que o esperado alimentou preocupações entre alguns participantes do mercado de que o próximo movimento nas taxas poderia ser para cima.

Powell dissipou essas preocupações na quarta-feira, dizendo que aumentos nas taxas para conter a alta da inflação eram "improváveis". As ações listadas em Nova York subiram inicialmente, antes de caírem mais tarde no dia.

"Claramente, o pré-requisito para aumentar os juros é maior do que para cortar, mas ambos são altos", disse a economista-chefe da KPMG nos EUA, Diane Swonk.

"O Fed não está confiante sobre o quão rapidamente pode levar a inflação para 2%, mas está confiante de que as taxas estão altas o suficiente", disse o economista-chefe da TS Lombard, Steven Blitz.

E Powell também foi rápido em apontar que a posição do Fed sobre as taxas era um reflexo da força da economia dos EUA — uma sutil dose de boas notícias para quem estivesse assistindo o discurso na Casa Branca.

Powell reconheceu que o Fed ficaria atrás de seus pares do outro lado do Atlântico — como o Banco Central Europeu, que está programado para cortar em junho — mas apenas porque a economia americana era muito mais saudável do que outras.

"A diferença entre os Estados Unidos e outros países que estão considerando cortes nas taxas agora é que eles simplesmente não estão tendo o tipo de crescimento que estamos tendo", disse ele. "Eles têm sua inflação se comportando como a nossa, ou talvez um pouco melhor, mas não estão experimentando o tipo de crescimento que estamos experimentando.

"Na verdade, temos o luxo de ter um crescimento forte e um mercado de trabalho forte, desemprego muito baixo, alta criação de empregos, e tudo isso", acrescentou. "E podemos ser pacientes e seremos cuidadosos e cautelosos ao nos aproximarmos da decisão de cortar as taxas."