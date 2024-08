New York Times aumenta lucro em 13,6% e ganha 300 mil assinantes no site

Nova York | The New York Times

O The New York Times teve a inclusão de cerca de 300 mil novos assinantes digitais no segundo trimestre do ano, anunciou a empresa na quarta-feira (7), impulsionando um aumento de 13,6% nos lucros em relação ao ano anterior.

O lucro operacional ajustado da empresa para o período entre abril e junho subiu para US$ 104,7 milhões (R$ 588,87 milhões). No ano passado, o mesmo período teve ganhos de US$ 92,2 milhões (R$ 97,82 milhões). A receita total foi de US$ 625,1 milhões (R$ 3,51 bilhões), um aumento de 5,8%, em comparação com o mesmo período em 2023.

The New York Times divulga lucro de 13,6% no segundo trimestre - Caitlin Ochs/Reuters

A publicação tem mais de 10,8 milhões de assinantes, dos quais 10,2 milhões são exclusivamente digitais. A empresa afirmou que tem como meta alcançar 15 milhões de assinantes até o final de 2027.

Um número crescente de assinantes digitais —agora quase metade— assina mais de um dos produtos do conglomerado, que incluem o relatório de notícias, jogos, receitas, o site de avaliações Wirecutter e o site esportivo The Athletic.

Meredith Kopit Levien, CEO da Times Co., disse em um comunicado que a combinação do jornalismo do The New York Times com seus produtos de estilo de vida deu à empresa "ofertas complementares" com múltiplas oportunidades de crescimento.

"Juntos, acreditamos que isso torna o Times resiliente em um cenário de mídia em mudança e bem posicionado para a criação contínua de valor," disse Levien.

A receita de assinaturas no trimestre cresceu 7,3%, para US$ 439,3 milhões (R$ 2,47 bilhões), em comparação com o ano anterior. A receita total de publicidade aumentou 1,2%, para US$ 119,2 milhões (R$ 670,43 milhões).

A receita de publicidade digital subiu 7,8% em relação ao ano anterior, para US$ 79,6 milhões (R$ 447,7 milhões), enquanto a publicidade impressa caiu 10%, para US$ 39,6 milhões (R$ 183,13 milhões).

Os custos operacionais ajustados cresceram 4,4% no trimestre, para US$ 520,4 milhões (R$ 2,93 bilhões), em comparação com US$ 498,7 milhões (R$ 2,8 bilhões) no ano anterior, o que a empresa atribuiu a maiores despesas com jornalismo, desenvolvimento de produtos e despesas administrativas, bem como ao custo de processos que estão em andamento contra a Microsoft e a OpenAI.

O site The Athletic, que a empresa adquiriu por US$ 550 milhões em 2022, continua a ter prejuízo. Mas as perdas diminuíram para US$ 2,4 milhões no trimestre, em comparação com um déficit de US$ 7,8 milhões no mesmo período do ano passado. A receita do site cresceu para US$ 40,5 milhões, um aumento de 33,4% em relação ao ano anterior, devido a um salto no número de assinantes, bem como a uma elevação na receita de publicidade em display.

O Athletic agora tem 5,3 milhões de assinantes exclusivamente digitais, o que inclui aqueles que têm uma assinatura independente do site e aqueles que têm acesso a ele através de um pacote de assinatura do Times. Isso representa um aumento em relação aos 3,6 milhões no mesmo período do ano passado.

A empresa prevê um aumento tanto na receita de assinaturas quanto na receita de publicidade em toda a Times Co. no terceiro trimestre do ano.