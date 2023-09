Marcas vendem café, cerveja e chocolate com aroma de maconha

São José do Rio Preto

Os aromas da Cannabis viraram protagonistas de produtos de consumo rotineiro, como café, cerveja e chocolate.

Com uso de terpenos combinados, é possível desenvolver bebidas e alimentos que simulam o cheiro e até as propriedades terapêuticas da maconha, mas sem o efeito psicoativo causado pelo THC (tetrahidrocanabidiol). Os terpenos são compostos naturais, geralmente em forma oleosa, encontrados em plantas.

Diferentes marcas apostam na utilização desses óleos para atrair o público simpatizante da cultura em torno da planta, além de curiosos.

Há dois anos no mercado, a Café Blends do Brasil se tornou uma das primeiras empresas do país a lançar uma linha de cafés sensoriais com aroma de maconha. Com investimento de cerca de R$ 600 mil, a companhia tem oito produtos, nos formatos moído e em grãos, fabricados com três diferentes tipos de óleos essenciais, um para cada período do dia (manhã, tarde e noite).

Roberto Borelli, CEO da Café Blends Brasil, que há pouco mais de dois anos, abriu a empresa, que produz cafés sensoriais e lançou uma linha com terpenos que simulam o aroma e o sabor da maconha - Lucas Seixas/Folhapress

O dono, Roberto Borelli, tem experiência de 30 anos na indústria farmacêutica. Ele afirma ter levado um ano até selecionar os ingredientes que seriam associados aos compostos aromáticos.

"Pesquisamos o mercado e fomos atrás de vários ingredientes, como os aromas e as ervas funcionais, para criar uma bebida diferenciada, com paladar agradável e que priorizasse a saúde do consumidor."

Os valores das bebidas da linha premium variam de R$ 130 a R$ 150 na versão de 500 gramas. Também há kits em grãos vendidos em embalagens de 300 gramas por R$ 90.

A companhia se prepara para o lançamento de uma nova linha de produtos com um aporte de R$ 200 mil. "A expectativa é que o retorno do investimento ocorra em até três anos", diz o empresário.

A Café Blends do Brasil atua como ecommerce, mas está presente em cafeterias especiais e em tabacarias que exploram o mercado de terpenos.

Com uma unidade no Rio e outra em São Paulo, a cervejaria Hocus Pocus oferece de forma sazonal bebidas com aroma de maconha desde abril de 2022. Segundo Pedro Henrique Butelli, cofundador e diretor criativo, a empresa já produziu quatro versões com cheiro da planta. "Mas, se contar os diferentes tipos criados apenas para teste e degustação, foram uns 20", diz.

A marca surgiu em 2014 no Rio quando ele e o sócio, Vinícius Kfuri, decidiram largar os empregos e se tornarem cervejeiros. De nove anos para cá, a Hocus Pocus lançou mais de 400 combinações, com diferentes ingredientes e métodos de fabricação.

"Os aromas dos terpenos de Cannabis têm proximidade com os do lúpulo, que a gente já usava. A diferença é que eles são muito mais intensos. Mas, como nossas cervejas são muito focadas em lúpulo, foi uma conexão natural."

Enquanto outras cervejas sazonais se esgotam no período de um mês, as cervejas terpenadas, em geral, acabam em uma semana. Mesmo com o grande apelo, elas não são o carro-chefe.

"Elas funcionam como um chamariz para as pessoas conhecerem a marca e se interessarem também pelos rótulos fixos no nosso menu", afirma Butelli.

Além disso, as bebidas à base de terpenos têm especificidades que inviabilizam a produção em larga escala.

Por não serem pasteurizadas, elas precisam ser conservadas sob refrigeração. Na Hocus Pocus, essas linhas chegam a ser de 10% a 15% mais caras do que outros rótulos artesanais produzidos de maneira sazonal.

Há um ano no mercado canábico, a Choco Grower vende guloseimas terpenadas com aroma de maconha. A marca é um braço da Viermon, companhia que produz doces artesanais há mais de 20 anos.

Produtos da Café Blends do Brasil. Marca lançou linha com aroma e sabor de Cannabis - Lucas Seixas/Folhapress

"A Choco Grower nasceu dentro do Festival Híbrido, que reúne empreendedores do mercado legal de Cannabis, por uma iniciativa do empresário Marcelo Araújo, que queria desenvolver um produto de qualidade voltado para o público simpatizante da ganja", diz a diretora de marketing, Juliana Duarte Braga.

A empresa conta com duas linhas, uma para o varejo e outra para o atacado, com 12 itens no total. Como já havia fábrica e linha de produção estabelecidas, não foi preciso fazer um grande investimento.

A marca tem faturamento mensal de cerca de R$ 25 mil com a venda de chocolates terpenados. Os produtos podem ser comprados pelo ecommerce ou em tabacarias.