Leitores comparam foto de Bolsonaro com a de Putin e criticam ex-presidente

Imitando Putin

Avisem o assessor desinformado de Bolsonaro que todo ditador é vítima de regimes democráticos ("Assessor publica foto de Bolsonaro sem camisa após decisão do TSE por inelegibilidade", Política, 2/7).

Gustavo da Silva Sabino (Campo Grande, MS)

Montagem com o presidente Putin e do ex-presidente Bolsonaro em fotos em que posaram sem camisa - 13.ago.2007/Reuters e 28.abr.23/Divulgação



Ele tenta imitar Putin, que fez uma foto parecida tempos atrás. Até para fazer vexame, Bolsonaro é incompetente. De qualquer forma foi uma coisa de extremo mau gosto.

Mario Donizete Pelissaro (Atibaia, SP)



Vale refrescar a memória com uma frase dele durante a pandemia: "Chega de frescura, de mimimi"!

Lucyani Gonçalves (Rio de Janeiro, RJ)



O rei está nu.

Lilian Ferreira (Itabira, MG)

Armas e aborto

Os pobres são muito mais conservadores do que se imagina, resultado natural da baixa escolaridade e do medo do que não se consegue compreender ("Armas e aborto são os temas que mais dividem os brasileiros, diz Datafolha", 2/7). A educação no Brasil é o nosso calcanhar de Aquiles, e a religião entra de sola nesse vácuo cognitivo. Não que religiosidade e uma visão progressista não possam coexistir, mas, na religião servida às massas desassistidas, é isso que se vê: esquemas empresariais de enriquecimento pessoal e alavancagem política?

Victor Henriques (Belo Horizonte, MG)

Pedágio mais caro em SP

A privatização das rodovias é um projeto fracassado e lesivo ao púbico, em sua maioria ("Veja o valor das tarifas de pedágio em São Paulo a partir deste sábado (1º)", Mercado, 2/7). A rodovia Castello Branco está cada dia pior. A Marechal Rondon, cheia de ondulações, chega a ter buracos. Os remendos são tão malfeitos que pioram o que já era ruim. O preço dos pedágios é um acinte! Os contratos de privatização levavam em conta a melhoria das estradas. Se fossem devolver algumas hoje, entregariam essas rodovias bem pior do que receberam.

Eurico Ugaya (São Paulo, SP)

Dona de casa, a senhora que reclama de que os preços dos alimentos não baixam, esse é um dos motivos: os pedágios cada vez mais caros. Seis meses depois do último reajuste, o governo do estado de SP reajustou de novo o pedágio. O caminhoneiro não vai tirar do bolso o pedágio, e o transportador que manda o alimento para o supermercado não quer incluir o valor dos pedágios no frete. Como é que fica? De que adianta baixar o diesel se o pedágio é reajustado de novo?

Claudio Monteiro (São Paulo, SP)

Medicinal ou recreativa?

"Brasileiros aproveitam brecha e importam maconha legalizada para uso recreativo" (Cotidiano, 2/7). Melhor não apertar as regras para o público em geral, porque isso dificultará mais o acesso para as pessoas que precisam da maconha para tratar doenças que causam muito sofrimento. O melhor mesmo seria legalizar e pronto, para que todos, em tratamento ou em recreação, pudessem ter acesso a uma maconha de procedência confiável.

Stella Marina Rodrigues (Praia Grande, SP)

Protestos na França

A força que sustenta a cultura do venha a mim e os outros que se danam está na opinião pública que o capitalismo conquistou ao conseguir fazer o pobre ser adepto de suas ideias ("França prende 1.300 pessoas em 4º dia de protestos no país", Mundo, 2/7). No momento em que o povo retirar esse apoio, o que virá? Afinal, foi na França onde um sistema injusto deu lugar a outro.

José M. Ferraz (Vitoria da Conquista, BA)

Democracia relativa

Lula tem razão. Democracia é um conceito relativo. Tanto assim que "tornar opositores inelegíveis" ("Lula evoca frase de Geisel ao falar de ‘democracia relativa’", Mundo, 1º/7) pode ser qualificado como democrático ou ditatorial. Na Venezuela, por exemplo, é ditatorial, enquanto no Brasil é defesa da democracia.

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Independência na Bahia

Neste Brasil ainda há muita história para contar, descobrir, refazer e desfazer, mas nunca esquecer ("Expulsão de portugueses na Bahia consolidou unidade nacional há 200 anos", Política, 2/7).

Douglas de Oliveira (Vitória, ES)

*

Salve o heroico povo baiano ("Cortejo exalta caboclos e celebra caráter popular nos 200 anos da Independência na Bahia", Política, 1º/7)!

Marcos Antônio (Manaus, AM)

Brasileiro no espaço

O primeiro custou uma fortuna. O segundo não, só aproveitou um concurso pessoal. Seria muito bom saber como foi a seleção do cientista e, se tiver dinheiro nosso, apresentar a expectativa de impactos dos experimentos ("1º cientista brasileiro a viajar para o espaço avaliará impacto da microgravidade no cérebro", Ciência, 2/7). Importante que o Brasil se envolva com exploração espacial, mas, como o mundo, perde tempo com a estação espacial experimentos em micro gravidade.

Décio Ceballos (São José dos Campos, SP)

Embargo

Uma interdição da obra poderia ter sido aplicada pela fiscalização municipal em tempo hábil, antes de seu término ("Procuradoria de SP pede demolição de prédio de luxo no Itaim Bibi", Cotidiano, 1º/7). Ações jurídicas onerarão ambos lados e levam a soluções complexas e nem sempre satisfatórias. O ajuste se dará a meio-termo para proprietários, administradores e município. Torço para que o caso sirva de aprendizado a todos os envolvidos.

Paulo de Cardoso (São Paulo, SP)

Limites da lei e da comodidade

Isso não é surpresa. O Legislativo é formado , em sua maioria, por homens brancos ricos empresários e fazendeiros ("Brasil não tem lei para punir à altura caso Americanas, diz ex-procurador", Mercado, 2/7). Em que mundo eles criariam leis para punir crimes que empresários e fazendeiros ricos praticam?

Ana Rodrigues (Guarulhos, SP)

Sepúlveda Pertence

O Brasil perde um grande homem, jurista de primeira grandeza ("Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, morre em Brasília, aos 85 anos", Política, 2/7)! Simples e humilde, acessível aos comuns, nos ambientes em que comparecia. Um sábio. Pertence, agora, a Deus pertence!

Jeazi Lopes de Oliveira (São Paulo, SP)