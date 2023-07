'Ensino médico no Brasil virou balcão de negócios', escreve assinante

Ensino médico

"É urgente definir os critérios de qualidade dos cursos de medicina" (Tendências/Debates, 28/7). Primeiro aprova-se a abertura de novos cursos e depois pensa-se em critérios mínimos de qualidade. Retrato acabado do balcão de negócios que virou o ensino médico no Brasil.

José Marcos Thalenberg (São Paulo, SP)

Entrada da Unicid Pinheiros, em São Paulo; faculdades aguardam decisão do STF sobre novos cursos de medicina e criticam 'mercantilização' - Danilo Verpa/Folhapress

Postura

"Lula rebate Bolsonaro e diz que jumento é simpático e mais esperto que alguns" (Política, 26/7). A melhor postura que todos devemos promover é simplesmente ignorar a presença de um grupo seleto de agentes políticos que desejam ser lembrados a qualquer custo pois não é pelo trabalho pelo Brasil que serão lembrados.

Jeanne D’arc de Faria (São Paulo, SP)



Enrolou-se na resposta. Era melhor ter deixado o outro falando sozinho.

Fabio Almeida (São José dos Campos, SP)

Arrecadação

"Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix neste ano, aponta relatório do Coaf" (Política, 27/7). Se realmente forem fruto de doações, assusta o número de alienados, para dizer o mínimo!

Marluce Martins Aguiar (Vitória, ES)



Esse comportamento de alguns brasileiros mereceria bons estudos sociológicos, não acham? Mandar dinheiro para um político pagar as consequências de suas condutas ilegais e criminosas...Um país de gente assim tem como dar certo?

Josefina Martins (São José dos Campos, SP)

Aécio Neves

"Justiça mantém absolvição de Aécio em acusação de corrupção no caso JBS" (Política, 27/7). Enquanto isso, um saquinho de maconha no bolso de um jovem preto, pobre e de periferia é capaz de colocá-lo por anos em uma prisão. É muito grave porque são reforços de um racismo estrutural, mantido sistematicamente por um Judiciário que passa pela pior crise moral da história.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Indícios

"Mauro Cid teve movimentações atípicas e burla em contas bancárias, suspeita Coaf" (Política, 27/7). O Exército já deveria tê-lo expulsado. Um fardo para todos nós, que o custeamos.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Valorização

"Já dizia o ditado, o homem é o Moro do homem" (Renato Terra, 27/7). Só sei que corrupção é péssima para qualquer sociedade e Moro cumpriu seu papel de magistrado. Sei de outro ditado, de que a política pode corromper. Então, se por ego ou por ingenuidade ou por uma sociedade permissiva, pode ter feito escolhas ruins. Mas não devíamos, como sociedade, diminuir a importância do trabalho que fez como juiz.

Nivaldo da Silva Lavoura Jr (Piracicaba, SP)

Revisão de processos

É louvável a iniciativa da quase ex-ministra Rosa Weber ("Um novo mutirão carcerário para um novo sistema penal", Tendências/Debates, 28/7). Infelizmente, tais ações são paliativas, pois parece haver um conluio entre o sistema Judiciário punitivo, que não se esforça para dar celeridade aos processos, e o tráfico de drogas e outras vertentes do crime organizado, que selecionam seus operadores dentre os presos. O passivo carcerário no país só será resolvido com profundas modificações em todo o Judiciário.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Abuso infantil

"Abuso infantil crescente" (Priscilla Bacalhau, 27/7). Lendo o artigo de Priscilla Bacalhau dando as boas-vindas ao programa de educação sexual nas escolas, eu também me alegro. Como pediatra, atendo inúmeros adolescentes sem a mínima noção da anatomia e do funcionamento do aparelho genital masculino ou feminino. As famílias não fornecem esse conhecimento. Onde estão as aulas de ciência que deveriam ensinar o funcionamento do corpo humano? As consequências da ignorância são terríveis, com danos irreparáveis.

Jussara Helena Beltreschi (Ribeirão Preto, SP)

Infâncias sem boneca

"Filme da Barbie me lembrou por que nunca gostei de bonecas" (Juliana de Albuquerque, 27/7). Entendo você perfeitamente, Juliana! Embora seja de uma geração anterior e, consequentemente, mais pressionada a ser uma garota "menininha", sempre fui a menina e a mulher que quis ser, sem bonecas. Nem barbies nem qualquer outra. Não senti falta...

Claudia Dias (Rio de Janeiro, RJ)



Lembro-me de brincar muito com meus amigos de quadra e na escola: cabra-cega, esconde-esconde, pula-corda, cabo de guerra, bambolê, subir em árvore, bicicleta (e aprender a pedalar), jogo da memória, parquinhos com escorregas, balanços, gira-gira, bola de gude, bafo. Bonecas são uma pálida lembrança nesse inventário.

Paloma Fonseca (Brasília, DF)

Colmeia comprometida

"Uso indevido de agrotóxico mata 80 milhões de abelhas na Bahia" (Ambiente, 28/7). E o que fazemos para a Terra, a Terra devolverá para nós. A importância das abelhas nos ecossistemas já foi reconhecida mundialmente e vamos sofrer muito por conta dessas barbaridades. Ademais, e por processo de dedução lógica e natural, se faz mal para as abelhas, algum mal há de fazer para os seres humanos.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)



Isso só vai começar a parar quando o bolso desses fazendeiros começar a secar.

Lilian Ferreira (Itabira, MG)

Café

"Pesquisadores brasileiros criam café que já sai do pé descafeinado" (Café na Prensa, 28/7). Parabéns ao IAC e a toda pesquisa pública! Com certeza reduzirá o preço do quilo ao consumidor, hoje elevado pela pouca oferta, já que a venda da cafeína pura compensa os gastos em extração. Ainda, teremos a vantagem de não existirem resíduos de certos extratores químicos, que reduzem o aroma e sabor.

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)