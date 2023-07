Leitores comentam indicação de Pochmann para o IBGE

Mal-estar

"Governo escolhe Pochmann, do PT, para o IBGE, e Tebet descarta ingerência política no órgão" (Mercado, 26/7). Como é democrático o nosso presidente ao afirmar para a ministra Simone Tebet que a indicação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE é sua e, portanto, deve ser nomeado, ou seja: estou mandando. Como dizia o ex-ministro Pazuello: "um manda, outro obedece."

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)



Não gostei dessa indicação. Pochmann pode ter a ideologia que quiser, isso é do jogo, mas as acusações de manipulação no tempo do Ipea são sérias. Por mais que o IBGE seja um órgão técnico, um presidente com perfil intervencionista não pode ser considerado algo bom.

Claudia Roveri (Blumenau, SC)



Pouca gente renomada conhece bem o "mundo do trabalho" no Brasil. Alguns intensamente dedicados à compreensão acadêmica e real da evolução das relações laborais e do mercado de trabalho. Marcio é dos melhores; senão o melhor deles.

Alberto Neto (Fortaleza, CE)

Entrevista com o economista do PT Marcio Pochmann, no estúdio da TV Folha, em São Paulo - Eduardo Anizelli/Folhapress

Simone Tebet

Cara Simone, o PT e o presidente Lula começaram sua desconstrução. A próxima eleição será vencida por quem superar Bolsonaro e Lula. Sua chance é grande e, por isso, estão começando a minar sua autoridade. Lula não precisa mais de você agora que Haddad está em alta. Saia enquanto há tempo!

Cecilia Centurion (São Paulo, SP)

Lamentações

"Moro fica isolado e tenta pontes com Judiciário sob risco de perda de mandato" (Política, 26/7). Este país me entristece cada vez mais. Cassar o mandato de Sergio Moro será uma grande vergonha nacional.

Maria Cristina Barbosa (Porto Alegre, RS)

Conflitos

"PT sobe tom contra Campos Neto e o compara a golpistas do 8/1" (Painel, 25/7). Quem se diz progressista tem que entender que essa é a lógica do jogo se é para termos um BC independente. Não dá para o presidente de plantão querer sempre defenestrar o presidente do BC porque não foi aquele que escolheu este. Senão vai ser sempre uma briga ideológica nos primeiros dois anos de cada governo. Tem que negociar!

João Moreira (Vitória, ES)



Desculpe a ignorância, mas o que eu não entendo é por que esse senhor está sempre levando a culpa se a decisão sobre as taxas é feita por um colegiado do Banco Central. Oras, se a taxa sobe ou desce, é porque os demais membros aprovam, não é isso?

Leandro Oliveira Carneiro (Salvador, BA)

Escolhas

"Cotada para a Caixa sob Lula fez caravana com Michelle pela reeleição de Bolsonaro" (Mônica Bergamo, 25/7). Critério de competência técnica, esse então, sumiu e ninguém viu. Brasil já nasceu lascado mesmo.

Solange Lisboa (São Paulo, SP)



Coerência

"Moraes diz que Estado é omisso com moradores de rua e proíbe remoções forçadas" (Cotidiano, 25/7). Obrigada, ministro! Decisão necessária e absolutamente em sintonia com o momento atual de reconstrução social, política e econômica do nosso país.

Fernanda Salgueiro Borges (São Paulo, SP)



É o homem forte, verdadeiro Napoleão do Brasil. Agora até políticas públicas é ele quem determina. Eleições? Precisa disso não. Aplaudiram todos os seus avanços contra a Constituição, agora vão ver.

Miro Costa (Brasília, DF)



O ministro acertou mais uma. Para que se adote uma solução sistêmica, é necessária análise do problema evitando atacar as consequências e não as causas. Só acho que o prazo de 120 dias é muito grande. Deveria ser de, no máximo, 60 dias, sujeitos a penalidades em caso de descumprimento. Atenção especial aos centros de consumo de drogas.

José Speridião Jr (São Paulo, SP)

Contradições

O artigo "O lugar do príncipe" (João Pereira Coutinho, 24/7) é brilhante e inspira continuação pela abordagem da antinomia "humanidade x democracia", a partir da indagação: qual mãe americana (eleitora, portanto) não lançaria a bomba para salvar seu filho da guerra?

Márcio Camargo Ferreira da Silva (São Paulo, SP)

Ameaça

"Pastor do funeral de menina sequestrada nos EUA é acusado de assassinato dela" (Mundo, 26/7). O verdadeiro perigo para nossas crianças está aí! Não nos LGBTQIA+ querendo casar, adotar, viver suas vidas e pagando seus impostos.

Deborah Barbosa (Rio de Janeiro, RJ)

Bom humor

"Não se nasce palhaça: torna-se palhaça!" (Mirian Goldenberg, 26/7). Muito interessante a matéria de Miriam sobre ser palhaça. Com definições muito inteligentes escritas por ela e Angela Dippe sobre o que é ser palhaça, nos faz a admirar e aplaudir essas pessoas que conseguem ver graça até em tragédias e divertir com inteligência e alegria genuína todos ao seu redor! Só faço aqui uma observação sobre uma categoria diferente de palhaço, a que eu e grande parte dos brasileiros somos sorrateiramente transformados pela nossa triste classe política.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Impunidade

"Nutricionista passa por cirurgia no rosto após ser agredida em SP" (Cotidiano, 25/7). Os valentões continuam se sentindo donos do pedaço. A Justiça precisa apertar o cerco aos arruaceiros.

Francisco Eduardo de Carvalho Viola (São José dos Campos, SP)

Como é que é?

"O que é pior? Açúcar ou adoçante?" (TV Folha, 27/7). Agora, quando eu não souber o que pensar sobre determinados assuntos, vou lembrar da "lógica do aspartame".

Isabel Terezinha Ferronato (Blumenau, SC)