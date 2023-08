Leitores parabenizam cientistas indianos por pouso na Lua

Pouso na Lua

"Missão indiana Chandrayaan-3 pousa com sucesso na Lua" (Ciência). Historicamente, a Índia foi e continua sendo uma grande civilização. Assim como a China, a Índia tem vocação nata para ser um protagonista mundial e contribuir com a humanidade. Os grandes cientistas indianos estão de parabéns pelo feito.

Valdir Teixeira da Silva (São Paulo, SP)

Público segue transmissão da agência espacial indiana, em Mumbai, antes do pouso da missão Chandrayaan-3 na Lua - Punit Paranjpe/AFP



Parabéns ao povo e aos cientistas indianos pelo grande feito. Até 1947, a Índia era apenas outra colônia espoliada pela voracidade dos britânicos. É evidente que é um grande país com grandes problemas para resolver. Mas o investimento em educação tornou a Índia o país do mundo com maior número de doutores em matemática. E educação é o que faz a diferença.

Max Ribas (Miracatu, SP)



Sem dúvida, é um grande feito para os indianos. Mais uma vez demonstram ter o domínio de tecnologias de ponta. A batalha para as próximas gerações será a de equalizar as terríveis desigualdades socioeconômicas.

Paulo Raulino (Teresina, PI)

Vídeo divulgado por Prigojin na terça (22) mostra o líder mercenário supostamente na África - @Razgruzka_vagnera no Telegram/AFP

Prigojin

"Avião de líder mercenário que desafiou Putin cai e mata todos a bordo" (Mundo). Consideremos a hipótese de que Ievguêni Prigojin realmente tenha sido assassinado pelo Kremlin. Então, o problema passa a ser o que vai acontecer com os 10 mil mercenários acantonados no sul da Bielorrússia, que estavam treinando o Exército daquele país. O Wagner não é apenas uma empresa militar privada, mas também um grupo de dissidentes políticos que podem muito bem estar infiltrados nas tropas de Aleksandr Lukachenko. São as segundas (talvez cooptadas) que ajudam a guardar as "bombas nucleares táticas" estacionadas pelos russos.

Ygor Aragão (Joiville, SC)

Petróleo na Amazônia

"Parecer da AGU abre caminho para governo avançar com exploração de petróleo na Foz do Amazonas" (Ambiente, 23/8). É no mínimo indecente a AGU abrir caminho para a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas, sob pressão do atual governo, que afirmou na eleição que defenderia o ambiente com todas as forças. Sinto-me traída e muito preocupada com essa abertura de porteira. Indecente!

Ana Maria Calil (São Paulo, SP)

Gerson Conrad, Moracy do Val, Ney Matogrosso e João Ricardo - Ary Brandi

Antológico

"Como ‘Secos e Molhados’, disco lançado há 50 anos, golpeou a ditadura militar" (Ilustrada, 23/8). Disco antológico, na minha opinião até agora imbatível. Guardo o meu vinil a sete chaves.

Alexandre Miquelino Levanteze (Campinas, SP)

Explicações

Os órgãos oficiais já apresentaram parâmetros convincentes capazes de esclarecer as causas do recente apagão que deixou quase todo o território nacional sem serviços de eletricidade? Aparentemente não. A sociedade aguarda por dados mais conclusivos e objetivos, associados a anúncios de iniciativas corretivas pertinentes.

Paulo Roberto Gotaç (Rio de Janeiro, RJ)

Coincidência

Chama a atenção que sempre que Bolsonaro e sua família passam por alguma crise política e estão em evidência em denúncias, ele acaba se internando. Quanta coincidência!

Paulo Bittar (São Paulo, SP)

O relógio Piaget que Lula ganhou de Jacques Chirac - Ricardo Stuckert - 26.mar.2022

Presente

"Relógio de R$ 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais" (Painel S.A., 23/8). Aplica-se a lei no seu tempo. Era proibido em 2005? Não. Ponto final.

Leondino Souza Cavalcante (Rondonópolis, MT)



A história desse Piaget é meio estranha. Se Lula recebeu de presente, fica parecido com o Bolsonaro, exceto pelo fato de não haver tentativa de passar adiante.

Deborah Teixeira (São Paulo, SP)

Larissa Manoela com a mãe, a pedagoga Silvana Taques, e com o pai, o representante comercial Gilberto Elias, em foto publicada por ela nas redes sociais - @larissamanoela no Instagram

Mães

"Julgamentos sobre mães revelam a ideologia de onde partem" (Vera Iaconelli, 22/8). Vera põe o dedo nessa crença da "mãe é tudo".Como pegou esse marketing nos nossos tempos de hiperprodutividade! Acompanhado sempre de expectativas irreais, cobranças absurdas e enaltecimentos exacerbados às mulheres mães que conseguem (à custa de muito sofrimento emocional e físico) cumprir o esperado. Ou ser execrada e cancelada. Até quando vamos embarcar nessa?

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Influencer

"Sophia Brahe, astrônoma, paisagista, historiadora" (Marcelo Viana, 23/8). Mais uma vez agradeço a esperada coluna do Marcelo Viana, que nos brinda com a história inspiradora de Sophia Brahe (1559-1643), que é, ou deveria ser, a real influencer para nós mulheres.

Débora Nogueira Targas (São Paulo, SP)



E eu, hoje, séculos depois, não sei um milésimo do que ela então já sabia. Mente maravilhosa.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)

Forças policiais protegem os arredores de uma área após moradores tentarem saquear um supermercado na cidade de Bariloche, no sul da Patagônia - Carlos Barria/Reuters

Ingredientes

"Saques na Argentina passam de 150, chegam a Buenos Aires e respingam na política" (Mundo). Populismo, inépcia, irresponsabilidade, patrimonialismo, culto ao estado hipertrofiado, aversão à modernização do Estado, intervenções governamentais na economia, patrimonialismo e corrupção são os ingredientes presentes em quase todo governo argentino, em especial os peronistas, e são os grandes culpados pela desgraça que assola o país. Tais ingredientes são endêmicos na América Latina e encontrados também no Brasil e Venezuela.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)